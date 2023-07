Nacida como Laura Pergolizzi y musicalmente consagrada como LP, sus canciones comienzan a formar parte de toda una generación, y a días de presentarse en Viveros -día 18- defiende la importancia de los artistas en el mundo de la música, que «está llena de gente que piensa que su opinión no es subjetiva y que es absoluta».

Cantautora y compositora nacida el 18 de marzo de 1981, se define como una persona no binaria (su identidad autodesignada no se percibe ni como del género masculino ni del femenino), un dato que podría parecer irrelevante a la hora de hablar con una artista de su nivel, pero tiene importancia, y mucha, si se tiene en cuenta cómo su ejemplo está ayudando a la comunidad LGTBI+ a ser cada día más conocida y a visualizar sus reivindicaciones.

Primero habla sobre la industria musical en su globalidad, de la que tiene una visión muy amplia, y de la que, antes que nada, lamenta que es un mundo en el que «sigue habiendo mucha burocracia. Es un negocio muy subjetivo, y siempre lo será. Está lleno de gente que piensa que su opinión no es subjetiva y que es absoluta».

Para Laura Pergolizzi, «hay gente que son talentos absolutos, ¿sabes lo que quiero decir? Y luego hay gente que son números y cosas así», y en ese complicado espectro en el que se mueve «siempre va a haber mucho talento que no recibe la atención que merece».

«Creo que hay que mantener la cabeza agachada y trabajar, y que pase lo que tenga que pasar. He tenido más éxito del que esperaba, así que estoy agradecido por lo que hago», dice, y a partir de ahí reflexiona sobre su papel de cantautora, pero también creadora de temas para otros artistas, algo que, a la hora de llevar su música a otras voces, no le quita el sueño, aunque reconoce que se lo preguntan a menudo.

Sin embargo, «eso no es realmente algo que estoy pensando. Si surge y es maravilloso, yo estaría como ‘yay’ -expresión en inglés equivalente a ‘hurra’»-, pero subraya que solo está «intentando mantener la cabeza agachada, escribir lo que tengo en mente y esperar cantarlo lo suficientemente bien».

En la charla con LP, como sucede con artistas de todo tipo, suele haber una referencia a la pandemia, a cómo se agudizó el proceso creativo en muchos colegas, aunque, no obstante, asegura que no tuvo «la sensación de prosperar en el confinamiento», hasta, aunque lo dice «a la ligera», casi «me dieron ganas de no hacerlo», y sentencia que no estaba inspirado para los conciertos virtuales que proliferaron en aquellos días.

Las reflexiones sobre el colectivo LGTBI+ llevan a hablar de las leyes aprobadas en España, y cómo en otros lugares no lejanos queda demasiado camino por recorrer en este sentido: «Mira Italia. Allí no va bien. Y mira a mi país, Estados Unidos, donde están impidiendo los espectáculos de drags. Es ridículo», porque están impidiendo «lo que las drag queens han estado haciendo desde antes del Imperio Romano».

«¿Qué pasa con cuando el teatro era solo para hombres?», rememora, y lamenta que todavía hay gente «ridícula, y sí, hay mucho camino por recorrer, y seguimos adelante», e ironiza y define como «adorable» que haya gente «que piense que puede detener el movimiento gay y trans».

Antes de despedirse, LP muestra la prudencia de todos los artistas a la hora de hablar de nuevas historias en el horizonte, contestando a la pregunta sobre ese tema con «si te refieres a nuevos proyectos como otras bandas mías, entonces no», y subraya: «siempre intento hacer lo mío y mantener la música fluyendo».

Un «hasta luego» confiada en que su cita con Concerts de Vivers del próximo 18 de julio le permita estar en contacto con el público valenciano del que dice que le encanta lo «agradable y cálido que es», lo que podrá comprobar en primera persona en el escenario de Viveros el próximo martes ante miles de incondicionales.