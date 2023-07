Los tiempos cambian. La tecnología evoluciona, pero la capacidad humana de expresar la belleza, de explicar mediante ella el mundo que nos envuelve, y disfrutar de dicha expresión existe desde los tiempos de las antiguas cavernas. Al fin y al cabo, es lo que nos hace humanos. Todo a través de la mano de artistas a menudo nómadas como, por ejemplo, los juglares medievales o los cómicos de la legua de la época del Renacimiento que, que realizaban sus representaciones musicales o teatrales en pequeñas poblaciones rurales, trasladándose de una a otra para ofrecer sus actuaciones, cuando ni siquiera existía aún el concepto de ‘giras’. Es decir, artistas itinerantes al fin y al cabo. ¿Cómo podrían haber imaginado esas y esos artistas que siglos más tarde su carácter itinerante iba a dar nombre a un festival artístico?

Hablamos, sin duda, del Festival Itinera Comunitat Valenciana, que se desarrolla durante la presente época estival hasta el próximo mes de octubre. Festival dedicado a acercar la música y la danza a las poblaciones con menor número de habitantes a donde no suelen acceder los circuitos musicales habituales, democratizando así la cultura en todo el territorio de la Comunitat Valenciana. Y de paso, dando visibilidad al problema de la despoblación ayudando así a combatirla. No en vano, entre los 10 ejes de acción desarrollados por organismos gubernamentales, junto a otras medidas enfocadas al bienestar social, al refuerzo de los servicios públicos, la digitalización y mejora de las redes de comunicaciones para retener a la población más joven o el impulso del turismo sostenible, también figura de forma imprescindible la promoción de la cultura. Porque una sociedad sin cultura es una sociedad en la que perdemos aquello que nos hace humanos, y por tanto no puede ser una sociedad plena.

Por ello, Itinera cuenta con el apoyo de instituciones como la Federación Española de Municipios y Provincias, la Ruta 99 (poblaciones valencianas que cuentan con menos de 100 habitantes), La Agenda Valenciana Antidespoblamiento (Agenda AVANT) y À Punt, la radiotelevisión pública valenciana. ¿Y cual es el próximo punto de destino del Festival Itinera? Bueno, no se puede decir que se dirija exactamente a la boca del lobo, aunque si a visitar a su prole.

Hijo de Lobo. Es el significado en árabe del nombre de Benillup, Poble xicotet situado en la comarca del Comtat, en la provincia de Alicante. El nombre viene del antiguo castillo de Travadell, que a su vez da nombre al valle en la que se encuentra esta localidad, a la ladera de la Sierra de la Almudaina. De hecho, es desde el mirador de Travadell, desde donde se puede apreciar en toda su plenitud la impresionante belleza de la localidad y su entorno natural. Un pueblo sencillo y tranquilo, poblado por 108 habitantes censados según el Instituto Nacional de Estadística en 2022. «El día a día de Benillup es el de cualquier municipio rural», cuenta su alcalde, Javier Navarro. «Quien tiene campo, a trabajarlo. Cuando toca la temporada de la recolección de la cereza, se recoge, lo mismo cuando es temporada de almendro, y de igual manera cuando hay que recoger los olivos, que es el sector económico más fuerte en este municipio. Es un pueblo tranquilo. Estamos luchando también para abrir y desarrollar un Museo Enológico, y poco a poco lo conseguiremos». Gente que vive en comunión con la tierra y la naturaleza y que carecen de la mayoría de preocupaciones que los urbanitas consideramos, muy a menudo de manera infundada, como cuestiones vitales en nuestro día a día.

Los tiempos cambian. La tecnología evoluciona, pero la vida de los músicos transhumantes sigue siendo la misma desde que el mundo es mundo. Esto es, vivir entre escenario y escenario para llenar la nevera. Tanto en macrofestivales como en otros festivales a menor escala, mucho más tranquilos, relajantes y por tanto mucho más disfrutables. Y pocos saben tanto de ese tipo de vida como un dúo que se ha recorrido medio mundo para vivir de su música, formado por la española Cecilia Huerta al saxo y por el australiano Liam Joyce a la guitarra. Es decir, el dúo The Street Foxes agrupación que mezcla, jazz, swing, funk y pop dando como resultado una música tan refrescante como vibrante y luminosa. Tras su paso por Latinoamérica, Asia y las antípodas, este año participan por primera vez en el Festival Itinera.

Su debut se dio el pasado 1 de julio en la localidad de Benagéber. «Fue una experiencia tan gratificante como especial, porque tocamos al aire libre en un entorno muy íntimo que nos permitió establecer una conexión más cercana con el público» recuerda Cecilia Huerta, saxofonista y cantante del dúo. «Al final del concierto la gente se acercó a hablar con nosotros y felicitarnos. Incluso nos pidieron CDs de nuestro disco y se los firmamos todos con dedicatoria. En definitiva, un público muy cercano y agradecido». Una experiencia que esperan que se repita mañana sábado 15 de julio a las 20:00 h. en la Plaza del Centro Social La Tasca de Benillup. Un pequeño gran Poble Xicotet que ya les espera con los brazos abiertos.

«Nos impulsó a participar en Itinera la oferta tan atractiva que el festival nos ha planteado», continua el alcalde de Benillup. «Sobre todo para acercar la cultura a las personas mayores que ya tienen dificultades para salir de municipio, y puedan así disfrutar en directo de la diversidad cultural que hay en la Comunitat Valenciana. No es lo mismo que puedan disfrutar de estas actuaciones por televisión que verlas en directo. Es una iniciativa muy gratificante que acogemos con muchas ilusión.»

Y así hasta que a la semana siguiente la caravana de Itinera vuelva a ponerse en marcha una vez más, ya que quedan muchos caminos por recorrer, muchos Pobles Xicotets de nuestra Comunitat por visitar.