Pasado el ecuador del mes de julio el Festival Itinera intensifica su actividad en la Comunitat Valenciana este fin de semana. Serán cuatro los municipios que disfrutarán de las actuaciones de este festival dedicado a incluir en su programación a los pobles xicotets de menor densidad poblacional en nuestro territorio. Brindando así actividades culturales como la música o la danza a los habitantes de unas poblaciones que menos oportunidades tienen de disfrutarlas en directo, democratizando la cultura y haciendo visible el problema de la despoblación para tratar así de combatirlo.

Para ello, Itinera cuenta con el apoyo de instituciones como la Federación Española de Municipios y Provincias, la Ruta 99 (poblaciones valencianas que cuentan con menos de 100 habitantes), La Agenda Valenciana Antidespoblamiento (Agenda AVANT) y À Punt, la radiotelevisión pública valenciana. Desde este mismo viernes 21 hasta mañana sábado 22, se podrá disfrutar de actuaciones musicales completamente gratuitas que ofrece Itinera de forma semanal al atardecer y anochecer, cuando los rigores del veranos ya dan paso a querer disfrutar del clima al aire libre. Y qué mejor forma de hacerlo que con algo de música en directo. Actuaciones que se extenderán cada fin de semana por todos los rincones de nuestra Comunitat hasta el próximo mes de octubre. Todo ello contando con la colaboración del alumnado de los Conservatorios Superiores de Música Óscar Esplà de Alicante, Salvador Seguí de Castellón y Joaquín Rodrigo de València. Alumnado que puede contar así con sus primeras experiencias actuando ante el público.

Comencemos por la comarca de l’Alt Millars, en la provincia de Castellón. Ahí nos encontramos con Vallat, donde la luz del sol se refleja en las hojas de los campos de naranjos que rodean esta pequeña población de poco más de 50 habitantes, creando un espectáculo único para la vista. Campos de cítricos que regados por las aguas del río Mijares en una población que se encuentra a casi 300 metros sobre el nivel del mar. Allí es donde actuarán esta misma tarde del viernes 21 de julio La Veu dels Traversos a las 20 horas en la Plaza del Trinquete de Vallat. El trío, formado por Marta Aparisi, Pilar Ortín y Esther Segura, alumnas del Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de Castellón, ofrecerá un conjunto de piezas barrocas con compositores que van de Hoteterre, Boismortiere, Quantz y Devienne. Como muestra de la calidad de este trío de jóvenes músicas castellonenses, en mayo de este mismo año se proclamaron ganadoras del primer concurso de música Before Bethoven Emergents 2023. «Respecto a iniciativas como la de Itinera», explica Esther Gómez, alcaldesa de Vallat, «te puedo decir que Vallat apuesta decididamente por actividades culturales como la música y que todo el pueblo se va a movilizar para asistir al concierto. Estamos seguras de que será todo un éxito».

Justo en una población limítrofe, en la misma comarca, nos encontramos con Argelita, poble xicotet que se encuentra en el fondo del valle formado por el río Mijares, rodeado de montañas. Población, 120 habitantes. Localidad en la que se encuentran aún dos torres como vestigio del antiguo castillo de Ceyt Abu Ceyt, anterior a la reconquista. Torres declaradas como Bien de Interés Cultural. «Hemos enclavado la actuación del Festival Itinera dentro del Festival Millarts, que cuenta con varias disciplinas artísticas y que organizamos desde hace unos años», explica Lara Monforte, concejal de Turismo, Fiestas y Juventud de la localidad. «Vemos muy importante el objetivo de Itinera de acercar la cultura a pequeñas poblaciones. Además, al ser un festival que se celebra en toda la Comunitat y en otras Comunidades (Catalunya, Balears y Castilla La Mancha) puede ayudar a la promoción de Argelita desde un punto de vista turístico». Hasta allí se desplazará el dúo Musikeando, formado por el saxofonista Eric Benavent y el guitarrista Marcos Fonseca, ambos graduados en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia. Dúo dedicado a interpretar grandes clásicos del jazz y el soul en versiones instrumentales con toques de improvisación. La actuación tendrá lugar mañana sábado 22 de julio a las 19 horas en la zona del chiringuito de Argelita. Y esa no será la única actuación que tendrá el dúo durante la misma jornada.

Desde Argelita, el Festival Itinera prosigue su ruta con Musikeando subirá hasta Portell de Morella, poble xicotet perteneciente a la comarca dels Ports de Morella, sin salir de la provincia de Castellón. Población, 180 habitantes. Una localidad en la que ha sido muy importante a lo largo de su historia, y lo sigue siendo, la ganadería lanar, que ha dado como fruto una industria textil de especial relevancia en nuestra Comunitat. Alli el Festival Itinera ofercerá la actuación del dúo Musikeando mañana sábado 22 de julio a partir de la 22:30 horas en la Plaza del Castillo de Portell de Morella. Un grupo entre cuyo repertorio podremos encontrar piezas como «Isnt She Lovely» de Stevie Wonder, «Fly Me to the Moon» de Frank Sinatra o «Bye Bye Blackbird» de Miles Davis. Desde el Ayuntamiento de Portell de Morella, Marina Moliner destaca que el festival «fomenta la escucha de géneros musicales diferentes. Por eso valoramos iniciativas como la de Itinera muy positivamente por el valor cultural que aportan».

Y una vez entrados ya en la provincia de Valencia, el Festival Itinera cierra su programación semanal en Quesa, en la comarca de la Canal de Navarrés. Poble xicotet de 680 habitantes en el que se pueden encontrar sus célebres pinturas rupestres de hace más de 10.000 años que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Así como también es conocida la localidad por sus preciosos Charcos, es decir, cuatro piscinas naturales excavadas por el agua en el lecho del río Grande que atraen a un buen número de visitantes tanto de nuestro territorio como del resto del Estado. Esta preciosa localidad será visitada, de la mano de Itinera, por Gabriele y Rafinha, es decir, el conjunto formado por la cantante lituana Gabriele Mantuskaite y el guitarrista brasileño Rafinha Barros. Ambos músicos residentes en la Comunitat ofrecerán a habitantes de Quesa y sus habitantes una sugerente vuelta al mundo musical en la que tendrán cabida desde la música brasileña y latina hasta la oriental y el jazz. La actuación se desarrollará mañana sábado 22 de julio a las 22:30 horas en el Recinto de Fiestas de Quesa. Marisa Boyer, desde el ayuntamiento de la localidad destaca «la accesibilidad que ofrece Itinera respecto a la cultura para todas las edades, ya que en este tipo de municipios la media de edad es bastante alta. Además, la red de transporte público no está tan desarrollada y no es fácil para la gente mayor acudir a otros municipios para contemplar este tipo de espectáculos».

Hay pocos placeres en la vida comparables a las tardes y las noches de un fin de semana de verano. Salir de casa, disfrutar del ambiente, tomar algo fresquito…y muchísimo mejor si la tarde o noche se pueden redondear disfrutando de música en directo de forma completamente gratuita. Esto ofrece ni más ni menos este fin de Semana el Festival Itinera en cuatro grandes pobles xicotets, hasta que la ruta del festival vuelva a ponerse en marcha la semana que viene.