Miles de fans disfrutaron de las canciones más emblemáticas de Tina Turner en su último concierto celebrado en el Sheffield Arena (Reino Unido) el pasado 5 de mayo de 2009 dentro de su gira de despedida. Unos meses antes de aquella función que marcó un antes y un después, y tras la actuación de la cantante Justine Riddock en el programa inglés «Stars in their eyes» -en el cual se proclamó vencedora- nacía «Totally Tina», considerado por parte de la Asociación de Agentes del Reino Unido el mejor espectáculo internacional en homenaje a la reina del «Rock and Roll y del Soul».

Lamentablemente Tina Turner fallecía el pasado 24 de mayo de 2023 a los 83 años, pero el público podrá revivir en el Teatro Olympia, y a modo de homenaje, uno de los conciertos de este icono de la música que, a pesar del paso del tiempo, ha marcado a tantas generaciones. La cantante Justine Riddoch se encargará de dar voz a la artista y estará acompañada en todo momento por la banda formada por los músicos Corin Handley, Geoffrey Heyes, Simón Collings, Neil Partington y Andrew Parker. Así, durante las dos horas de espectáculo, que se podrá disfrutar del 25 de julio al 6 de agosto en València -tras una gira que ha recorrido distintas ciudades del mundo-, los presentes podrán revivir en directo el extenso catalogo de éxitos de Tina Turner, entre los cuales se encuentran «Simply the Best», «Golden Eye», «Private Dancer» o «What’s love got to do with it?».

El espectáculo se caracteriza, en palabras de la crítica experta, por el sonido realista, el equipo de bailarines profesionales que recrea las coreografías originales de la artista y un vestuario que reproduce de manera fiel los vestidos que Turner lucía sobre el escenario en cada uno de sus espectáculos.

La brillantez de este espectáculo ha comportado que «Totally Tina» haya recibido numerosos premios como The National Tribute Music Awards en 2016, 2017 y 2018 por el mejor sonido e iluminación, la mejor artista femenina o la mejor coreografía, entre otros galardones. Sin embargo, el mejor reconocimiento ha sido el del público, que ha llenado los teatros en cada uno de los espectáculos celebrados durante los últimos años en distintas partes del mundo. Por ello, año tras año, el equipo ha estado perfeccionando su apariencia, el sonido y la coreografía para deslumbrar a los asistentes en cada una de las actuaciones.

Memoria musical

«El espectáculo consigue transportarte a un concierto de Tina Turner», señala Victoria Rojas, la road manager de «Totally Tina», quien añade que «cada uno de los temas interpretados conforman la memoria musical de varias generaciones». No obstante, reconoce que el «colofón final con la interpretación de ‘Simply the Best’ es el momento más emotivo».

A la interpretación, se le suma la voz de Justine Riddoch, la iluminación, la coreografía o el vestuario que consiguen que «el espectáculo esté totalmente pulido y no deje a nadie indiferente». «Cada canción te va a transportar hasta la propia Tina Turner. No necesita palabras, la música es suficiente», reivindica Rojas. Todo ello genera que el espectáculo tenga, en palabras de la propia road manager, «una acogida increíble por mucho que pasen los años y consiga llenar cada una de las actuaciones». Así, muchos de los asistentes han podido disfrutar de la época dorada de Tina Turner, pero, muchos otros de generaciones más recientes, podrán vivir por primera vez este espectáculo de una manera muy emocionante.

«’Totally Tina’ ahora cobra todavía más importancia», reivindica Rojas. Tras la reciente muerte de la artista, el equipo ha decidido homenajear a Tina Turner en cada uno de sus espectáculos. Rojas todavía recuerda cómo vivieron el momento en que conocieron su muerte. «Estábamos destrozados porque Tina ha pasado a formar parte de nuestra familia», lamenta. El equipo tuvo dudas sobre si llevar a cabo el espectáculo el día siguiente a su muerte. «Nos preguntaron si íbamos a subir al escenario o lo cancelábamos», recuerda Rojas. Aunque hubo dudas, decidieron tomar una decisión: the show must go on. «Creíamos que ese era el mejor homenaje. Subimos al escenario e hicimos un minuto de aplausos», recuerda. Y esos aplausos son los que acompañana a «Totally Tina» en cada una de sus funciones.