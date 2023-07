"Mantenemos el buen rollo y el desenfado"

La historia del grupo La La Love You (Roberto Amor, Celia Becks, Carlos Díez y David Merino) podría llevarse fácilmente al cine. Aunque llevan varios años dentro del mundo de la música, no fue hasta 2019 cuando su nombre empezó a sonar con fuerza.

Aunque vuestro éxito ha llegado en estos últimos años, ya lleváis mucho tiempo tocando en pequeñas salas. ¿Cómo fueron esos inicios?

Es verdad que llevamos bastantes años porque, como ya hemos dicho muchas veces, La La Love You comienza en el instituto. Simplemente tocando en salas o yendo a un pueblo lejos de Madrid, en el que vinieran a verte cuatro personas, ya nos sentíamos recompensados. Era nuestro pasatiempo, nuestro "hobby" y lo que nos gustaba hacer. Afortunadamente sigue siendo así, pero tenemos la suerte de poder dedicarle el 100% del tiempo y es nuestro modo de vida.

Sin embargo, las reproducciones se dispararon cuando en 2019 Amaia habló del grupo en "La Resistencia". ¿Estabais viendo el programa?

No, la verdad que cuando pasó todo, yo ya estaba en la cama. Y el resto de La La Love You si no estaba en la cama, poco le faltaba. Me di cuenta al día siguiente porque recibí un montón de mensajes por Whatsapp. En un principio, ninguno le dio demasiada importancia. Unos días después, vimos que la broma iba enserio y que mucha gente había empezado a escuchar La La Love You y le estaba gustando. De repente, había siete canciones en el Top 10 de más virales en España.

Suena como una película, ¿no?

Sí, sí. Nosotros lo estamos viviendo así como una película totalmente. Llevamos un montón de tiempo con la música y estás contento con lo que haces, pero tampoco aspiras a más. Es algo inusual. Ni siquiera les pasa a los grupos que tienen éxito. Han llegado ahí de otra manera. Gracias a que ella nos puso en el foco, nos ha conocido mucha gente.

¿Habéis hablado con ella?

No. Nosotros tocamos mucho y ella también. Hemos coincidido en algún concierto, pero por tema de horario no nos hemos visto las caras. No hemos tenido la oportunidad de hablar con ella. Nos gustaría hablar con ella y, por lo menos, agradecérselo en persona.

Comentabas la importancia de que un artista ponga en el foco a otro para que la gente empiece a conocerlo.

Sí. Al final siempre se ha dicho que hacen falta padrinos. No sé si exactamente tiene que ser un padrino, pero, además de hacer bien tu trabajo, es necesario tener un puntito de suerte, que no todo el mundo tiene. En este caso, tuvimos mucha suerte y estamos donde estamos.

Con el auge de las plataformas, ¿es difícil hacerse un hueco en el mundo de la música?

Las plataformas creo que están ayudando mucho. Antes había menos hueco para artistas que tenían menos oyentes y ahora, de algún modo, esa puerta siempre está abierta ahí. Si a alguien le gusta tu grupo, lo va a escuchar. Antes era más complicado poder llegar a tu música. Aunque se ha abierto un poco todo, hay muchísima competencia.

Y luego llegó la canción "El fin del mundo", que se ha convertido en vuestro himno. ¿Cuál crees que es la clave?

Cuando hicimos la canción, nos gustaba mucho, pero jamás pensamos que fuese a llegar a lo que ha sido. Cuando haces las canciones, les tienes mucho cariño a todas. Pero, en un principio, empezó poco a poco. No fue un "boom" de un día para otro. Fue haciendo números, subiendo poquito a poco. Luego estalló la pandemia y mucha gente se tomó muy a pecho el fin del mundo y empezaron a escucharla. Desde entonces, no ha parado de crecer.

A pesar del título y el contenido, ¿transmite buen rollo?

Es un poco raro. Mucha gente nos dice que la letra es muy triste, pero la canción es muy alegre y te transmite buena energía. Ese es el contraste que hay. Nos sale así y, de alguna manera, ha conseguido enganchar a mucha gente.

Supongo que será la canción que siempre os piden en los conciertos.

Sí. Nosotros contentos de que nos la pidan. No somos de estos artistas que reniegan de sus mayores "hits". Siempre decimos que no nos cansaremos de tocar "El fin del mundo". Es una canción que, vayamos donde vayamos, la gente se viene súper arriba y se pone a cantar, bailar y saltar. ¿Cómo vamos a decir a eso que no? Viendo eso disfrutamos muchísimo.

En 2021 decidisteis dejar vuestros trabajos para dedicaros a esto completamente. ¿Fue una decisión complicada?

Complicada, pero había que tomar una decisión u otra. El grupo al final te absorbía cada vez más y tenías que dedicar más tiempo. Al final, todos tuvimos que tomar una decisión. O dejábamos nuestros trabajos o dejábamos el grupo. Decidimos dejar los trabajos y probar suerte. De momento, nos va bien.

¿Ha cambiado mucho vuestra vida?

Por supuesto que ha cambiado. No nos gusta llamarlo trabajo porque es una cosa que haces porque te gusta, pero ahora tu modo de vida es este. Antes no era ese. De algún modo, sí que ha cambiado bastante. Pensábamos que cuando nos dedicáramos 100% a esto tendríamos más tiempo, pero es al revés. Te quita tiempo de muchísimas cosas.

¿Qué es lo que peor llevas?

Estamos muchísimo tiempo fuera y es cuando el resto tiene más tiempo libre. Hya muchos amigos que hace tiempo que no vemos porque nosotros estamos fuera de jueves a domingo. Lo mismo con la familia y tienes menos tiempo de ver a tus padres y tus hermanos, pero es algo que aceptamos todos.

Este año habéis estrenado el disco BlockBuster. ¿Existe el temor de que no sea lo que la gente esperaba tras el éxito de "El fin del mundo"?

Tampoco nos metíamos nosotros mucha presión con este tema. "El fin del mundo" es "el fin del mundo". Tenemos que dedicarnos a hacer canciones que le gusten a los fans de La La Love You. De algún modo nos hemos quitado esa espinita porque la canción "El principio de algo" está por encima de "El fin del mundo". No podemos comparar, pero tuvo mucho tirón y sigue teniéndolo. Hemos pasado de los diez millones de reproducciones. No es "El fin del mundo" pero es "El principio de algo".

Echando un vistazo a los títulos de las canciones, ya generan buen rollo.

Sí. Desde el primer disco estamos haciendo lo mismo. Con los años aprendes a hacer las cosas mejor, pero esa filosofía del buen rollo y el desenfado lo llevamos haciendo desde el principio y lo mantenemos.

¿Se mantiene ese buen rollo en los conciertos?

Sí, por supuesto. Los conciertos son una fiesta. Cada vez me lo paso mejor. Estuvimos en Benicàssim y abríamos el escenario grande. Yo pensaba que con 40º no va a venir nadie y estaba hasta arriba. ¿Cómo no te vas a venir arriba? Para nosotros es una bendición.

¿Estáis trabajando en futuros proyectos?

Esto no para nunca. Tenemos que seguir. Hemos sacado el disco en mayo. Tardamos bastante en preparar las canciones y nos tomamos nuestro tiempo. Estamos arrancando con cosas nuevas.