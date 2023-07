EEl mes de agosto ya está a la vuelta de la esquina y, con él, se puede decir que España estará «oficialmente» de vacaciones. Llega el gran descanso para buena parte de la población y, ya con varias semanas de verano a las espaldas, resuenan los que ya son los «temazos» del verano casi las 24 horas del día.

Canciones, frescas, pegadizas -o pegajosas-, que invitan a disfrutar con las amigas, a estar de fiesta a la orilla del mar, o que recuerdan algún amor (correspondido o no)... estos suelen ser los temas más recurrentes cada año por estas fechas.

Este 2023, además, se da la circunstancia que, al recopilar las canciones, muchas se han basado (o inspirado) en grandes éxitos que se convirtieron en míticos en décadas pasadas y que ahora vuelven con fuerza. Se enmarcan dentro de esa ola de «nostalgia» que parece haber invadido también la moda y que recuerda, especialmente, la década de los 90.

Por esto son temas que quizás gusten a muchos boomers y también enganchen a las generaciones más jóvenes: un éxito asegurado. En la lista de la canción del verano de 2023 no pueden faltar «Las babys», de Aitana, que recupera los primeros segundos del «Saturday Night» de Whigfield y ya se ha convertido en un himno para las «niñas buenas» y las «niñas malas». La canción ya se ha hecho viral y es el adelanto de Alpha, el próximo disco de la joven artista.

Una receta parecida a la de Aitana es la que ha usado David Guetta -junto a Anne-Marie y Coi Leray- en «Baby Don’t Hurt Me». En este caso, el primer minuto es prácticamente calcuado en lo instrumental a la canción del mismo título que en 1993 publicó Haddaway y a la que hace una especie de «remake».

Por otro lado, siguiendo la misma filosofía está «Crying on the dancefloor», de Sam Feldt, Jonas Blue y Endless summer, que hace lo mismo con el «Better of Alone» de Alice Deejay, también muy electrónica, pero con una «inspiración» más sutil en este caso, pero igualmente reconocible.

Por su parte, Loreen ya deslumbró en Eurovisión con «Tattoo» y un inicio muy familiar para los españoles: el de «Flying Free» de Pont Aeri, que hizo que se cuestionara si la sueca no había plagiado directamente la canción. No obstante, su «Tattoo» también es ya todo un hit.

Más allá de estas vueltas al pasado modernizadas, este también es el verano de Vicco con su «Nochentera», que no necesitó ganar el Benidorm Fest para convertirse en la canción más pegadiza. Hablando del Benidorm Fest, Chanel -la ganadora de la primera edición- se suma a la canción del verano son «Clavaíto», junto a Abraham Mateo.

Nathy Peluso también ha lanzado hace poco «Salvaje», con su particular estilo y Rosalía y Rauw Alejandro tampoco pueden pasar desapercibidos con su tierno «Beso», que no deja de sonar desde hace meses, lo mismo que varias canciones de Shakira, que sigue lanzando dardos musicales a su expareja, Gerard Piqué. Tanto Rauw Alejandro como Shakira tienen varias canciones con Bizarrap, que también le pone notas al verano, como ya hizo el pasado con «Quédate», toda una declaración de intenciones que le acabó de aupar a la fama junto a Quevedo que este estío vuelve a estar presente junto a Lola Índigo, con quien le canta a «El tonto».

Por último, con ritmos también latinos está «Vagabundo», de Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle; y con algo más fresquito, Nil Moliner en «La playa», que recupera el «Te voy a escribir la canción más bonita del mundo» de la Oreja de Van Gogh, misma táctica de Saiko en «Supernova», que recupera versos de Melendi. Otro tipo de nostalgia, también. Por último, un bonus: «La platja», de Stay Homas y The Tyets, «Gelat» de Miki Núñez; y «El món de veritat», de Buhos y Juan y Víctor Magán, también invitan a disfrutar de la orilla del mar a buen ritmo.