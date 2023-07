Puede que los lectores que peinen más canas recuerden el juramento de los repartidores de la Western Union en las antiguas películas americanas sobre el lejano y salvaje Oeste. Aquel en el que juraban hacer llegar la correspondencia hacia cualquier punto de destino, por más lejano que aquel se encontrase, ignorando el frío, el calor, la lluvia, la nieve o cualquier eventual encuentro con los amigos de lo ajeno. Ya en pleno siglo XXI, cruzando un océano y en un territorio de cara a un mar de aguas más tranquilas, se podría establecer un paralelismo entre aquellos viejos aventureros y el objetivo del Festival Itinera. Este es el de llevar la música a las poblaciones de menos de 2.000 habitantes de la Comunitat Valenciana, democratizando así la cultura al ofrecer actuaciones musicales más allá de la grandes urbes, del punto más al sur hasta el más al norte de nuestro territorio. Con ello se busca vertebrar el territorio y poner así su granito de arena para combatir la despoblación. Para ello cuentan con el apoyo de instituciones como la Federación Española de Municipios y Provincias, la Ruta 99 (poblaciones valencianas que cuentan con menos de 100 habitantes); la Agenda Valenciana Antidespoblamiento (Agenda AVANT); el ISEACV (Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana); y À Punt, la radiotelevisión pública valenciana. ¿Y cuál es el programa que ofrece Itinera este fin de semana? Pasen y lean.

En la comarca del Alt Millars, provincia de Castellón, se encuentra Torrechiva. Población, 89 habitantes en 2022 según el Instituto Nacional de Estadística (INE). A orillas del río Mijares, atravesando los naranjos y limoneros que nos conducen hasta las inmediaciones de este Poble Xicotet, llegamos hasta los campos de olivos desde donde podemos contemplar en la localidad monumentos como la Iglesia de San Roque, el Castillo fechado en el siglo XI o la Torre de vigilancia, del siglo XIII. Estas dos últimas de origen árabe, anteriores a la reconquista. De hecho, pasear por sus calles no es solo descubrir la arquitectura tradicional de los pueblos del interior de Castellón, sino también es pasear por calles típicamente árabes. O ya muy cerca del núcleo urbano, perteneciente al término municipal, se encuentra el Pozo de la Mortera, enclave de gran belleza situado en el mismo río Mijares, caracterizado por las grandes rocas que ocupan el fondo del cauce conformando pozas de agua que se utilizan en verano como piscinas naturales.

En Torrechiva hará su primera parada la ruta de Itinera de este fin de semana. En el pueblo actuará el Trío Street Sax. Trío formado en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, como muestra de la constante colaboración entre Itinera y los Conservatorios Superiores de Música de Alicante, Castellón y València. Un grupo integrado por tan jóvenes como experimentados músicos que reinterpretan en clave de saxo, con sus propios arreglos, clásicos de bandas sonoras cinematográficas, estándares del jazz o hitos del pop. Como resultado, sus actuaciones resultan tan disfrutables como sorprendentes, dejando siempre un buen sabor de boca entre el público. La actuación tendrá lugar mañana sábado 29 de julio a las 19:30 horas en la plaza de la Iglesia de Torrechiva.

Siguiendo la senda que marca del río Mijares, como hacían los exploradores en tiempos antiguos, se encuentra la población de Espadilla, en la misma comarca del Alt Millars, provincia de Castellón. Este poble xicotet de 69 habitantes censados puede presumir de un majestuoso entorno natural ideal para los amantes de las rutas de senderismo. «Somos como la Pequeña Suiza valenciana», señala Vicente Silvestre, alcalde de la localidad. «El turismo es una de nuestras principales actividades económicas. De hecho, la población en verano se puede llegar a multiplicar hasta por diez respecto a invierno, básicamente porque aquí se está mucho mejor que en las grandes ciudades». Las grandes ciudades en verano. Esos monstruos de hormigón que retienen el calor como si fueran saunas. Nada que ver con la paz y tranquilidad de estas joyas de nuestro entorno donde refrescarse en el río, rodeados de vegetación, y huyendo de la contaminación acústica, lumínica y ambiental

Para amenizar tanto a los residentes habituales como a los eventuales de Espadilla, se desplazará hasta allí dentro de la programación de Itinera el Trío Street Sax para ofrecer su segundo pase del día. El público podrá disfrutar de versiones únicas de piezas como la banda sonora de Titanic, revisiones del repertorio de Frank Sinatra, o contonearse al ritmo de hitos compuestos por Michael Jackson. Un abanico estilístico rico, diverso y variado para todo tipo de gentes y edades. La actuación tendrá lugar mañana sábado 29 de julio en el Local Sociocultural de Espadilla a las 22 horas.

La ruta de Itinera prosigue, inasequible al desaliento, recorriendo los kilómetros que sean necesarios para adentrarse en esta ocasión en la provincia de Valencia hasta llegar a la comarca de la Vall d’Albaida. Allí se encuentra Salem. Población, 411 habitantes, según el INE en 2022. Afortunadamente nada que ver con la localidad homónima norteamericana ni con su turbia y tenebrosa historia pasada. Sin embargo, no todo es luminosidad bajo la que se encuentra el presente de nuestro Salem autóctono. «Este es un pueblo amenazado por el despoblamiento», explica Juli Fenollar, alcalde de este gran poble xicotet. «La gente joven se va toda a trabajar y a vivir fuera. Tenemos una gran empresa, Font Salem, que da puestos de trabajo, pero no hay viviendas en el pueblo y las trabajadoras y trabajadores apuestan para irse a otras poblaciones a vivir». Un problema que desde el gobierno municipal intentan paliar mediante diversas medidas como por ejemplo atraer la cultura a la población. «Conocíamos Itinera porque por internet habíamos visto qué se estaba haciendo en Cataluña y nos gustaba la propuesta. Cuando vimos que aquí en el País Valenciano se ponía en marcha, inmediatamente nos apuntamos. La propuesta es muy interesante, que pueda venir a estos pueblos tan pequeños música tan diferente a la que estamos acostumbrados. Pensamos que puede ser muy enriquecedor, un atractivo turístico más».

Los habitantes de Salem y visitantes podrán disfrutar de la actuación de The Street Foxes, actuación incluida dentro de la programación de Itinera. Un dúo español-australiano que práctica una interesante, vibrante y divertida mezcla de swing, jazz y pop, que a buen seguro hará bailar y cantar a los asistentes al concierto. Un grupo que se halla en pleno proceso de presentación de su primer álbum The colour of the weath/ El color del trigo, atendiendo así al carácter bilingüe del grupo. Así el público podrá disfrutar tanto de su repertorio propio como de alguna que otra versión capaz de sorprender al respetable. El concierto dará comienzo a las 23 horas de mañana sábado 29 de julio en la plaza Jaume I de Salem.

Los exploradores del Festival Itinera ya no reparten cartas o telegramas, sino música y cultura, dibujando una sonrisa en la cara de los habitantes de los pobles xicotets de nuestra Comunitat desde el atardecer hasta que cae el sol dejando paso a las estrellas. La semana que viene, más.