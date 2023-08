Cayetana Guillén Cuervo siempre había querido preparar un espectáculo con Chevy Muraday, director de la compañía Losdedae. "Llevaba mucho tiempo queriendo bailar con él", recuerda. Tras dos años y medio, llega "Pandataria", una representación teatral que se podrá disfrutar este sábado 5 de agosto en el Teatro Romano de Sagunt. Es la primera gran obras de la 40º edición de Sagunt a Escena.

Con cinco años te subiste al escenario del Teatro Romano de Mérida. Tras aquella experiencia, has vuelto a estar cuatro veces más encima de esas mismas tablas. Ahora regresas a Sagunt con «Pandataria». ¿Cómo está siendo la experiencia?

Ha sido una experiencia brutal porque «Pandataria» es un espectáculo multidisciplinar, que mezcla diferentes disciplinas artísticas en el escenario y profesionales muy diferentes. Es un tránsito muy particular. Ha salido un espectáculo muy rompedor, un grito a la libertad, a la diferencia, a la diversidad... Ha emocionado en Mérida. Ha llenado el teatro, la gente de pie... Ha sido una experiencia brutal. Estamos muy contentos.

Comentabas que es un grito a la libertad, algo más que necesario tras todo lo que estamos viviendo...

Siempre es necesario gritar a la dignidad humana, al respeto por el otro. Lo único que tenemos realmente es al otro ser humano para tender la mano, para pedir ayuda, para ayudar nosotros... Nos tiene que caber en la cabeza que hay que aceptar al otro con sus razones y respetarlo. Esa es la única manera de convivir. Las artes escénicas tienen esa responsabilidad de hacer reflexionar, de alimentar el espíritu crítico, de cambiar el punto de vista... «Pandataria» es un espectáculo que va a sumar a nuestra sociedad, sin duda.

Al recibir el papel, ¿qué es lo que más te enamoró de esta obra?

Es un espectáculo que hemos generado Chevy Muraday y yo desde hace dos años y medio. Él es el director de la compañía Losdedae, que es una de las compañías de danza contemporánea más importantes de Europa. Chevy y su disciplina es uno de los profesionales más importantes del mundo. Tiene todos los reconocimientos y yo llevaba mucho tiempo queriendo bailar con él en el escenario. Ha sido ahora cuando nos hemos podido encontrar para crear «Pandataria». Él es el director, el productor, el coreógrafo, pero yo he estado con él siempre, desde el principio de la creación de este espectáculo. Es un espectáculo que hemos generado desde cero. Estoy muy agradecida a Chevy porque está siendo una de las experiencias más importantes de mi vida.

¿Qué ha sido lo más complicado?

Asomarme a una disciplina artística que no es la mía, que es la contemporánea mezclada con los textos. Normalmente tengo la dificultad de los textos y aquí tengo una dificultad añadida, que es la danza contemporánea. Es un espectáculo multidisciplinar que lo lleva todo y creo que por eso tiene esa belleza tan grande. Es muy completo.

¿Ha sido un reto adentrarte en la danza?

Sí, ha sido un reto. Hice danza clásica de niña, pero lo hice en el colegio. He formado la voz, he formado el cuerpo, pero lo que he hecho realmente ha sido yoga, algún yoga muy gimnástico y muy completo que me ha tenido el cuerpo preparado para enfrentarme a este reto físico, que ha sido un reto muy gordo. Hice danza clásica de niña, pero de una manera no profesional. Ahora es cuando me he enfrentado a ello de una manera profesional. Espero que al público le guste.

Por lo que comentas, has triunfado en Mérida.

En Mérida, si ves las críticas es una barbaridad. Son críticas muy bellas, muy hermosas, que han valorado muchísimo el trabajo de todos y lo que el espectáculo grita. Estamos muy emocionados con el resultado y cómo ha llegado al espectador.

Cambiando de tema, eres presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España. ¿Está siendo un reto?

Realmente es uno de los retos más importantes de mi vida. Está siendo una de las cosas más importantes, más complejas y de mayor responsabilidad de mi vida, pero es cierto que también me lo estoy tomando con todo el respeto, con toda la humildad y toda la entrega del mundo. Estoy trabajando muchísimo por responder a mis compañeros, que me eligieron por unanimidad hace año y medio. Me quedan dos años y medio más y estoy haciendo todo lo mejor que puedo y que sé con todo el respeto del mundo.

¿Es difícil compaginar tanto trabajo?

Es difícil, pero yo soy muy organizada, llevo una vida muy normal. Estoy muy organizada con mi vida, mi trabajo, mi familia... Cada cosa tiene su momento y su tiempo y lo voy sacando adelante.

El pasado mes de marzo se celebró la primera edición anual de los Premios Talía. Reconoces que son unos premios por los que llevaban luchando mucho tiempo. ¿Qué suponen estos galardones?

Son los premios que concede la Academia de las Artes Escénicas de España a los profesionales de las distintas disciplinas, que merecen ser destacados. Es un premio que dignifica a todos y cada uno de los profesionales que componen las artes escénicas. Son los homólogos a los Goya. Igual que existen los Forqué o los Feroz, son perfectamente compatibles. Cuantos más reconocimientos haya para los profesionales, mejor.

¿Por qué ha tardado tanto tiempo en crearse?

La academia ha necesitado tener cierta madurez. No es tan fácil. Empieza a ser una academia más fuerte, con muchos más académicos. Las cosas necesitan un tiempo para ser maduras y tener capacidad. Son unos premios que llevan tiempo fraguándose, pero ahora es cuando han aterrizado. En la presidencia de Jesús Cimarro también se luchó por levantarlos, pero la pandemia lo dificultó todo y ahora hemos tenido la capacidad y las herramientas para que salgan adelante.

Como mujer, tu nombramiento es un paso más hacia la igualdad.

Cada vez vamos teniendo más puestos de poder y de criterio. Creo que esto es importante porque, al final, marcas una línea editorial de una manera o de otra. Yo creo que está bien que poquito a poco las cosas se vayan igualando y vayamos teniendo nuestro lugar.

En la Comunitat Valenciana y en otros puntos de España algunas obras teatrales están siendo censuradas políticamente. ¿Hay miedo a un retroceso?

Tengo absoluta confianza en que no va a pasar. Tengo absoluta confianza en el respeto a la Constitución, a la democracia y que realmente hayan sido casos aíslados por motivos que no conozco en profundidad para opinar. Tendría que informarme más de por qué se han retirado esas obras, pero yo creo que vamos a avanzar, vamos a continuar y vamos a cuidar la libertad, la dignidad, la democracia y la Constitución.

¿Crees que el teatro está en su mejor momento?

Sí, está en su mejor momento. Siempre está en su mejor momento porque el teatro es algo vivo, donde no hay artificios, es directa la relación entre el público y el intérprete. Tiene esa cosa viva, buena, natural y latente. Siempre va a estar en su mejor momento. Las artes escénicas están en su mejor momento. Es danza, lírica, ópera, zarzuela, circo... Todo eso es la vida encima del escenario.

También presentas el programa «Versión española», que difunde el cine español. ¿Crees que la industria en nuestro país está suficientemente valorada?

Cada vez más. Imagina lo que está siendo el cine español en los festivales internacionales. Es de las cosas mejor valoradas y mejor retratadas. Realmente España tiene claro lo que tiene. Los profesionales, sin duda, también lo defienden. La identidad de un país se genera con nombres como Pedro Almodóvar, mis padres, Antonio Banderas, Penélope Cruz... Los creadores, ya sea deportistas, científicos o artistas, son los que van generando la identidad de un país como este. Creo que hay que respetar todo lo que eso significa. Hay una cosa que dice mi personaje en la función que creo que es muy representativo: Si no tengo amor no soy nada. Eso es lo que grita un poco «Pandataria».

Eres presentadora y actriz, ¿dónde hay más nervios?

Me considero comunicadora. Es una cuestión que me gusta más porque tiene más implicación en lo que estás contando. Cada cosa tiene su dificultad.