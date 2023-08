A medida que pasa el tiempo, la creencia tan generalizada hasta hace poco de que la vida en las ciudades y grandes poblaciones equivalen a una mayor calidad de vida se va viniendo abajo. La contaminación, la pérdida de contacto con la naturaleza, el turismo masivo o la incesante subida del nivel de vida está provocando un éxodo tan lento como silencioso hacia pequeñas poblaciones que hasta tiempos recientes luchaban por no desaparecer. Como muestra, un botón. Durante 2022, seis pueblos de la Ruta 99 (pueblos de la Comunitat Valenciana con menos de 100 habitantes) pertenecientes a la provincia de Castellón, Fuente de la Reina, Herbés, Villanueva de Viver, Villores, Matet y Palanques aumentaron su población censada según el INE (Instituto Nacional de Estadística). De hecho, según el mismo instituto desde 2018 las poblaciones de menos de 5.000 habitantes están ganando progresivamente población en todo el territorio estatal. Así que a estas alturas del baile ya no vale hablar tan solo del problema de la despoblación, sino de las medidas a tomar para seguir avanzando en este camino lento y silencioso hacia la repoblación.

Medidas de apoyo económico, mejora de infraestructuras y telecomunicaciones…o, por supuesto, medidas culturales. Por eso, tanto AVANT (Agenda Valenciana Antidespoblament), la propia Ruta 99 y otras instituciones como el ISEACV (Institut Valencià d’Enssenyament Artístic de la Comunitat Valenciana) o À Punt, la radiotelevisión pública valenciana, prestan su respaldo al que tal vez sea el festival más singular entre toda la oferta musical de la que podemos contar durante la época estival en nuestro territorio. Nos referimos al Festival Itinera, que celebra su segunda edición en la Comunitat Valenciana hasta el próximo mes de octubre. Un festival cuyo objetivo es recorrer semanalmente los Pobles Xicotets del territorio, es decir, las poblaciones de menos de 2.000 habitantes. Recorrerlos acercando a los mismos actuaciones musicales que de otra forma muchos de sus habitantes no serían capaces de disfrutar, democratizando así la cultura a la que debería tener acceso todo tipo de público. Con ello se busca vertebrar el territorio y poner así su granito de arena no solo para combatir la despoblación, sino para contribuir a la repoblación.

El festival ofrecerá este fin de semana una programación intensa para todos los gustos que se concentrará principalmente en las comarcas castellonenses. Por los escenarios de estos grandes Pobles Xicotets desfilarán grupos como The Street Foxes, formación que ofrecerá su irresistible mezcla de swing, jazz y pop, contenida en su primer álbum The Colour of the Weath/El color del trigo a los afortunados residentes en Sacañet, gran Poble Xicotet. Además, su público podrá disfrutar tanto de las composiciones propias del grupo tanto como de otras versiones de temas de artistas célebres del soul o el jazz como Leon Bridges o Grace Kelly. Este grupo hispano-australiano actuará este fin de semana dentro de la programación de Itinera en las siguientes localidades:

En Sacañet, con 52 habitantes censados, situado en la comarca de l’Alt Palància. Población desde la que, en sus días soleados, se puede llegar a atisbar la cima del Penyagolosa, el pico más alto de la Comunitat. La actuación tendrá lugar mañana sábado a las 19:00 h en la Plaza del Ayuntamiento de Sacañet. Después este dúo de Swing-pop se trasladará a Fuente de la Reina, localidad de 58 habitantes censada en 2022 por el INE. Uno de los pueblos anteriormente reseñados que han experimentado un aumento poblacional en los últimos tiempos, viendo como su número de habitantes ha crecido en un 18 %. El concierto tendrá lugar el sábado a las 22:30 h en la Plaza del Ayuntamiento de Fuente La Reina. El último pase de la banda este fin de semana tendrá lugar el domingo, día 6, a las 12:00 en la Plaza del Pueblo de Bejis, localidad de 393 habitantes famosa por sus pinturas rupestres y sobre todo por su agua embotellada surgida del manantial de Los Cloticos, dentro de su término municipal. Aunque aún habrá tiempo para un pase más el lunes, día 7, a las 19:00 h. en la Plaza de la Villa de Villores, Poble Xicotet que también ha visto incrementada su población en un 15% los últimos años.

Del dúo hispano australiano pasamos al formado por los valencianos Albert Climent y Eva Navarro, alumnos de la prestigiosa escuela de jazz Sedajazz de Sedaví que durante su formación han practicado con estándares del jazz del American Songbook y de arreglos de grandes éxitos de bandas sonoras, de funk o de rock. El dúo actuará en la localidad de Castellfort, comarca dels Ports de Morella, Poble Xicotet situado a 1.180 metros de altura cuenta con 188 habitantes según cifras oficiales. Considerada como la población más fría de la Comunitat durante el invierno, será sin embargo durante una calidad tarde de verano cuando tenga lugar la refrescante actuación de Albert y Eva. El concierto dará comienzo mañana sábado a las 19:00 h. en la Plaza del Ayuntamiento de Castellfort.

Avanzando la ruta de Itinera hacia la medianoche del sábado, llegará el turno de Rebeca Moss, ex participante del concurso televisivo La Voz y exconcursante dentro del grupo de diez finalistas para representar a España en Eurovisión el año 2017. Moss actuará ante los 78 habitantes con los que cuenta Matet, también en el Alt Palancia, población que creció en casi un 7% en cuanto a número de residentes empadronados. El concierto, en el que el público podrá disfrutar en directo con éxitos de siempre como «Volveré por ti» o «Don’t Stop» tendrá lugar a las 24:00 h. en la Plaza del Ayuntamiento de Matet del sábado 5 de agosto.

El Trío Street Sax, uno de los habituales en el cartel de Itinera, también gozará de un domingo agitado dentro de la programación del mismo. Trío formado no solo en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, sino también fogueados al tocar por las calles de la capital del Turia sus versiones de clásicos del Jazz, bandas sonoras o canciones míticas del pop. El primer pase del grupo tendrá lugar en el Poble Xicotet de Montanejos, comarca de l’Alt Millars que cuenta con 534 habitantes censados según el INE. Población conocida por sus aguas termales y su entorno natural por el que pasear embriagado por la naturaleza con toda calma y serenidad. El trío de saxofonistas ofrecerá su arte a los vecinos allí congregados a las 19:00 h del domingo en Villa Purificación, Montanejos. Después estos jóvenes músicos repetirá un segundo pase, ya en horario nocturno, a menos de veinte kilómetros de distancia, en el Poble Xicotet de Torralba del Pinar. Esta población de 60 habitantes de la comarca de l’Alt Millars posee dentro de su término municipal a El Pinar, la cima más alta de la Sierra de Espadán, cima desde donde todavía se puede observar trincheras y edificaciones destruidas como consecuencia de la Guerra Civil. El concierto del Trío Street Sax tendrá lugar a las 23:00 del domingo en el Frontón Municipal de Torralba del Pinar.

Y para acabar con el cartel de esta semana, contamos con el saxofonista Eric Benavent. Un virtuoso de su instrumento cuyos conocimientos van del jazz más clásico al más vanguardista, dejando espacio para las versiones de temas clásicos populares de lo más insospechados. Itinera llevará a Benavent a Famorca, provincia de Alicante. Población de 48 habitantes de origen árabe, de superficie montañosa flanqueada al norte por la sierra de Alfaro y al sur por la Serrella, donde además de disfrutar del aire puro y limpio de montaña sus residentes también podrán disfrutar de la actuación el domingo en la Plaza de la Font de Famorca a las 19:30 h.

Nueve poblaciones. Cinco agrupaciones musicales de los más diversos estilos. Tres días de música. Una aportación cultural en la batalla por la repoblación. La semana que viene, más.