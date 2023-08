José Marín (València, 1965) ha estado vinculado a la joyería desde que era pequeño. Es un oficio que le viene de su padre, a quien tiene presente en cada pieza que elabora. Este artesano de València, volvía del colegio y ya veía cómo su padre hacía las piezas en casa... y no esperó mucho para seguir sus pasos. A los 13 años, ingresó en el gremio de joyeros y a los 17, entró de aprendiz en un taller.

Ahora, tras 45 años de trayectoria, a sus 57 años es un reconocido joyero valenciano —ganó el Premio Nacional de Artesanía y también tiene el de la Comunitat Valenciana— que apuesta por una alta joyería poco convencional: menos conceptual y más expresiva. «Ni actual, ni comercial. Soy un creador independiente y mi joyería la considero un poco más arriesgada, una propuesta diferente», explica a Urban.

En concreto, destaca por su apuesta por materiales alternativos, como el titanio, al que exprime todas sus cualidades y, sobre todo, su capacidad cromática. Marín se presenta como «el primer joyero español, y de los poquitos internacionales, en trabajar de manera artesanal este material».

Lo hace todo con sus manos. El titanio explica que lo trabaja de una «forma muy orgánica y forjado, con formas grandes y voluminosas», pues su ligereza lo permite. Además, lo combina con plata, oro, diamantes o gemas, y, oxidado, coge un color diferente.

«Soy mediterráneo y necesito el color», se justifica. Así, una mezcla de arte y tecnología le permite crear joyas de diferentes tonalidades, en las que también suele emplear el timascus, el conocido como titanio de Damasco, un material innovador que surge de la unión casi por fusión de diferentes laminas de titanio y circonio, y crea un efecto de vetas de madera.

Como recuerda Marín, empezó a estudiar estos materiales en 2011, precisamente «por su capacidad cromática y su ligereza», lo que le permite hacer piezas que «serían imposibles con materiales convencionales», ya que pesarían en exceso y no podrían portarse, que es el último objetivo de Marín, que sus joyas no se queden en una vitrina.

«Soul+Matter»

Profesor y maestro de taller de la Escola d’Art i Superior de Disseny de València (EASD), de las cosas que más ilusión le hace es enseñar sus creaciones a sus alumnos. La primavera pasada tuvo ocasión, ya que sus colecciones «Oriental Heritage» y «Beautiful Nature» se expusieron en la Galería Pedramar, de Bea Ruiz —precisamente una ex alumna—, en el centro de València.Además, sus piezas ya han dado la vuelta al mundo, pasando por EE UU, Australia, Grecia, Holanda, Suiza o Mónaco, y pronto llegarán a Asia.

Del 1 de septiembre al 15 de octubre, una selección de las piezas de titanio ‘viajarán’ hasta Corea del Sur, donde las expondrá España —como país invitado— en la bienal de artesanía de Cheongju 2023.

Bajo el título de «Soul+Matter», ha sido uno de los artistas elegidos por Rubén Torres el comisario de la exposición, entre los que hay tres joyeros en total. «Es increíble, cuando me llamaron me quedé muy sorprendido», asegura. «Estoy muy orgulloso, es un reconocimiento a toda la carrera», reconoce el valenciano.

"Quiero que mi joyería trascienda"

José Marín trabaja en su taller de València y asegura que hace la joyería que le gustaría que le encargaran. «Que trascienda y perdure en el tiempo. Más allá de lo bonito, llevadero y sugerente, que aporte algo más y sea insólita», afirma.

«Lo normal para mí siempre ha sido estar rodeado de joyas y herramientas de joyería y lo vivo con mucha nostalgia. Me acuerdo mucho de mi padre, tengo y uso sus herramientas y estoy agradecido de que me haya transmitido esta profesión, la más bonita y la que me ha dado todo lo que tengo», afirma.

«No tengo más que agradecimiento a mi profesión y a la herencia y sabiduría que me transmitió mi padre», concluye.

Su trabajo no deja indiferente y sigue ganando reconocimientos y atención. Sus joyas del Mediterráneo han llegado a algunas subastas de Christie’s Paris, al Hôtel Des Ventes de Mónaco, a galerías de EE UU, o al Museo nacional de Suiza, y también se venden en Mallorca, entre otros sitios.