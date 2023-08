"Es muy bonito ver como viene toda la familia al circo"

Parecía que el circo iba a desaparecer cuando prohibieron el uso de animales. También fueron tiempos complicados cuando llegó la pandemia y tuvieron que cancelar sus actuaciones. Sin embargo, han sabido resistir a cualquier adversidad porque no hay nada más curativo que las risas.

¿Fofito, no decías que te ibas a retirar?

Alfonso Aragón: Eso fue un truco que hizo el circo en el que estaba anteriormente para ver si atraía a más gente, pero siguió yendo poca gente. Como mintió, me tuve que ir.

Volvéis a València después de diez años. ¿Ha cambiado mucho la ciudad y el público?

A.A: El público no ha cambiado. Los que me conocieron de niño, los que tenían diez, ahora tienen veinte. La ciudad sí que ha crecido. Conduciendo por València a veces veo cosas nuevas. Ha crecido para bien.

¿Cómo está viviendo la gente el espectáculo?

Mónica Aragón: Tenemos la suerte de que los mensajes que nos llegan son estupendos. Todo el mundo está encantado. València es una ciudad que siempre nos ha acogido fenomenal y vienen al circo en masa. Esperamos que siga así porque ya sabemos que no es muy normal ir al circo en verano, pero la gente que viene de vacaciones también puede tener la oportunidad de acercarse y disfrutar.

Tras tantos años en el circo, ¿habéis notado cambios?

A.A: Naturalmente. Antes en el circo, yo me acuerdo que salía un señor y pegaba unos gritos. Hoy sale con su micrófono y habla como si fuese un locutor de televisión. Ha cambiado la iluminación. Todo en general.

M.A.: Muchos. Antiguamente llegabas a un circo y eran gradas con tablas. Ahora cada uno tiene su localidad y es más cómodo. Ha cambiado para bien para el público y los artistas.

El circo ha demostrado que sigue vivo. Hubo cierto temor cuando se prohibieron los animales...

A.A: ¿Y qué hizo el circo? Hacer puro y duro circo. Lo que se hacía antes de que hubiesen fieras porque el circo empezó sin animales. Había acróbatas, ciclistas, el hombre fuerte que cargaba las pesas... Nos quitaron los animales y seguimos haciendo lo mismo. Fofito y Mónica hacemos de hilo conductor del espectáculo. Comenzamos el espectáculo y vamos presentando a cada artista.

¿Los niños siguen cantando las canciones?

M.A.: Siguen. Es muy bonito porque ahora tenemos un público de tres generaciones o cuatro. Son aquellos niños que vivieron "Los payasos de la tele" y sus padres porque era un programa para toda la familia. Y los pequeñitos conocen a Fofito a través de las redes y el contenido que hay en plataformas, pero nunca lo han visto en persona. Sin embargo, conocen al personaje y las canciones. Es muy bonito ver como viene toda la familia.

¿Os piden fotos?

A.A.: Sí. Lo más bonito es que, cuando termina el espectáculo, ellos solitos se lanzan a la pista para darme besos.

¿Cuál es la fórmula para mantenerse?

F: No hay fórmula. Lo que hemos hecho es hacer un espectáculo para toda la familia con comodidades.

M.A.: Es el amor a lo que se está haciendo y presentar un espectáculo que les guste a todos. Es un circo muy tradicional, pero presentado con todas las modernidades. Eso sorprende. El público sigue respondiendo, a pesar de que estamos muy pegados a las pantallas. Es un espectáculo que sigue siendo bonito y emocionante.

¿Apagan los móviles cuando llegan al circo?

A.A.: Más de una vez, el niño se ha sentado, ha cogido el móvil, lo ha apagado y se queda alucinado.

M.A.: Además, está la emoción de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, tanto para bien como para mal. Es bonito ver que al malabarista se le ha caído algo y lo vuelve a intentar con sus ganas.

¿Cómo es trabajar juntos?

A.A.: Tenemos como una ley. Mónica es la que me dirige y me corrige. Hace el papel que hacía mi tío hace años. Es la profesora y yo soy el tonto. Ella me regaña en la pista y cuando terminamos, soy yo el que la regaña en la caravana.

M.A.: En nuestro caso es muy normal trabajar en familia. Viene de generaciones, pero lo llevamos bien.

¿Sabéis separar el papel de padre e hija?

M.A.: Afortunadamente, sí. En caso contrario, sería horroroso. Lo separamos estupendamente. Fuera él es el padre y yo la hija y en la pista se cambian los papeles.

Tras tantas malas noticias, ¿es importante hacer reír?

A.A.: Cuando pasamos la pandemia, fue muy difícil para la cultura y el espectáculo. Hicimos medio aforo y luego aforo completo.

M.A.: Es muy importante tener un ratito y poder evadirte, aunque sea una hora, y pensar en otras cosas. Hace que afrontemos las cosas de otra manera.

¿Cómo vivisteis la pandemia?

A.A.: Fui a visitar a un amigo al hospital y, al salir, me dijeron que no podía porque había cogido el Covid. Estuve dos semanas en el hospital. Luego dos semanas más sin salir. Aproveché para hacer lo que me gusta.

M.A.: Fueron tiempos complicados para todo el mundo. En la cultura, lo sufrimos mucho porque fue un parón absoluto. No podíamos ni trabajar desde casa.

¿Cuáles son vuestras aficiones?

A.A.: Me gusta pintar. A ella le gusta la cocina, se entretiene en hacer platos complicados. Las consigue bastante bien.

M.A.: Me apasiona el cine y la música.

¿Y qué os hace reír a vosotros?

A.A.: Otro payaso. Vamos a otros circos a verlos. A veces, hemos trabajado en el mismo espectáculo. En este circo, han venido artistas ya retirados a saludarme.

¿Y tienes pensado retirarte?

A.A.: Creo que no porque está mi nieto dando la lata que quiere trabajar conmigo. A Mónica le ha dicho que se retire.

M.A.: Me envía Whatsapp amenazantes para que me retire.

¿Hay nuevas generaciones?

A.A: Sí. A veces, cuando estamos cerca de Madrid, viene y sube al escenario. Hay nuevas generaciones de Aragón.

¿Mónica, te ves trabajando con alguien que no sea Fofito?

M.A.: Sí. De hecho, lo hago. Lo compagino con mi carrera de actriz.

¿Cómo se cambia de registro cuando te toca un papel triste después de hacer reír?

M.A.: Eso es lo divertido de ser actriz. Poder hacer personajes que no tienen nada que ver contigo. Me gusta hacer cosas que sean muy diferentes a mí.

¿Cómo animarías a la gente a venir al circo?

A.A.: Si quieren pasar casi dos horas divertidas, tienen que venir en familia. Han venido chavales que pensaban que esto era para niños.

¿Se empieza a romper el estereotipo de que el circo es para niños?

M.A.: Sí. Antes se presentaban espectáculos muy dirigidos al público infantil, pero está surgiendo una nueva generación de artistas para que el circo sea un espectáculo para cualquier edad.