Mucho antes de la aparición de la ciencia, cuando la humanidad explicaba la realidad a través de la mitología, sus primeros cantos iban destinados a los dioses. De hecho, la primera canción escrita de la que se tiene constancia, hallada en Siria a mediados de los años cincuenta del siglo pasado, se encuentra en una tablilla del siglo XIV a. C. ¿Su letra? Una petición a la diosa Nikkal, protectora de los huertos, para que protegiese las primeras cosechas de las mujeres y hombres de la antigüedad. Cantos y leyendas con los que también habrán contado los árabes, los íberos, los romanos y todas y todos los pobladores de Algimia de Alfara, hasta el día de hoy. Además este Poble Xicotet de 1106 habitantes según el censo de 2022, situado en la comarca del Camp de Morvedre, provincia de València, acogerá este fin de semana nuevas plegarias musicales de la mano del Festival Itinera. El festival que desde el pasado mes de mayo hasta el próximo octubre acerca la música a las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, haciendo posible que dichos habitantes gocen del mismo derecho a disfrutar de la música en directo que los residentes de los grandes pueblos y ciudades de nuestro territorio.

Para llevar a cabo su labor, el festival cuenta con el respaldo de AVANT (Agenda Valenciana Antidespoblament), la Ruta 99 (Poblaciones de menos de 100 habitantes dentro de la Comunitat Valenciana), la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), el ISEACV (Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat), y À Punt, la radiotelevisión pública valenciana. Además de acuerdos de colaboración con los Conservatorios Superiores de Música «Óscar Esplà» de Alicante, «Salvador Seguí» de Castellón y «Joaquín Rodrigo» de València.

Dentro de su ruta de cada fin de semana, Itinera hará su primera parada en Algimia de Alfara para ofrecer la actuación de Joe Psalmist & The Gospel Train, grupo estadounidense que cuenta con una amplia trayectoria internacional reconocida a ambos lados del océano Atlántico. «Llevo viviendo en Barcelona desde 2009» nos cuenta el propio Joe Psalmist, quien explica que «en un principio me invitó una iglesia de Martorell para enseñar a cantar góspel a su coro, entonces me enamoré del panorama musical de Barcelona y decidí quedarme». Cabe destacar que el concierto de Psalmist y su banda en nuestro territorio supondrá el primer intercambio musical y cultural entre el Festival Itinera de Catalunya y el de la Comunitat Valenciana. Y tendrá lugar en un Poble Xicotet que repite participación en el festival respecto a su primera edición el año pasado en la Comunitat.

«Decidimos participar en el festival para trabajar por un pueblo vivo en el que poder acercar cultura hecha por gente que tal vez el día de mañana se conviertan en unos referentes. Así podemos servirles de altavoz también a ellas y ellos y darnos a conocer nosotros en una simbiosis maravillosa. Tanto la gente del pueblo como la de los pueblos de los alrededores quedaron encantados con el concierto del año pasado», explica Ernest Buralla, alcalde de Algimia d’Alfara.

La música de Joe Psalmist, quien ya ha actuado en las tres ediciones del festival celebradas en Catalunya, abarca un amplio abanico de estilos que van del góspel, blues, pop, reggae o música africana. ¿Qué tipo de espectáculo es el que podrán disfrutar los habitantes de este preciosa localidad situada entra la sierra de Espadán y la Calderona? «El público puede esperar un estilo único de música góspel, que consiste en una mezcla de música negra espiritual americana y el góspel africano. A veces se me invita a las escuelas a impartir talleres de góspel. Allí es donde explico las raíces del góspel y su relación con África. También explico el significado de ciertas canciones góspel, e incluso su impacto en la gente al escucharlo. Toda esa combinación estará presente de forma musical en la actuación del próximo sábado», explica Psalmist.

Quien sabe si el norteamericano no quedará también seducido por la calidad de vida y la tranquilidad de este Poble Xicotet rico en patrimonio, entorno y servicios. El concierto de Joe Psalmist & The Gospel Train dará comienzo el sábado 19 de agosto a las 23:30 h en el Auditorio Municipal de Algimia d’Alfara.

Al día siguiente la ruta de Itinera se desplaza hasta la comarca de l’Alt Palancia, en la provincia de Castellón. Allí se encuentra Pavías, localidad de 74 habitantes en 2022 según el censo. «Nos animó a participar en el festival ver que se encontraba dentro del programa de AVANT, que nos tiene en cuenta a las poblaciones más pequeñas», cuenta Mª Carmen Vives, alcaldesa de este Poble Xicotet. «Aunque solo fuera por eso ya valoramos muy positivamente este tipo de iniciativas. Además, encajan muy bien en nuestra localidad durante el mes de agosto porque durante el resto del año nuestra población se reduce». Pavías se incluye dentro de los diecinueve municipios que conforman el parque natural de Espadán, con lo cual la tranquilidad, un entorno privilegiado y la calidad de vida para habitantes, visitantes y futuros residentes está más que asegurada. Hasta la población se desplazará una banda cuya presencia en el cartel ya se ha convertido en habitual dentro de la presente edición de Itinera. Nos referimos al Gaman Quintet, agrupación formada en el Conservatorio Superior de Música «Salvador Seguí» de Castellón. El nombre de este quinteto de música de cámara, que propone un viaje musical por la historia de Europa y América, proviene del budismo zen. Traducido al castellano, Gaman significa «actuar lo mejor que uno puede en tiempo de adversidad y mantener el autocontrol y la disciplina». Esto es mantener la tranquilidad en todo momento, tranqulidad como la que ofrecen los Pobles Xicotets que recorre la ruta de Itinera.

Los habitantes y visitantes de esta preciosa localidad podrán disfrutar del concierto del Gaman Quintet el domingo 20 de agosto a las 19:00 h en la Plaza de la Iglesia de Pavías, pasando la ruta de Itinera en u mismo fin de semana de la espiritualidad afroamericana al budismo zen. «Nos sorprende y nos encanta como en pueblos así puede crearse con tan poca gente un ambiente tan bueno», declara Andy Edo, flautista y portavoz del Gaman Quintet. «Hay una buena recepción por parte de las personas mayores y el agradecimiento que nos muestran que es lo que nos mueve a seguir en este proyecto, una hospitalidad por parte de la gente que nos hace disfrutar con ellos y sentirnos como en casa», añade.

Hospitalidad de la que seguro que también gozarán en Villanueva de Viver, en la comarca de L’Alt Millars, también en la provincia de Castellón. Enmarcado dentro las fiestas patronales de la localidad, «disfrutar de la actuación del Gaman Quintet nos va a proporcionar una experiencia cultural que nunca antes habíamos experimentado», asegura Reinaldo Pastor, alcalde de Villanueva de Viver. El alcalde de esta población de 89 habitantes censados confía en que este tipo de iniciativas, junto a otras económicas, laborales, de turismo de interior, etc., supongan un camino hacia la repoblación de los Pobles Xicotets de la Comunitat.

«Existe un interés creciente por volver a vivir en zonas rurales, bien de manera permanente o temporal. Hay profesionales que buscan alejarse de la ciudad y trabajar telemáticamente desde un pueblo. También personas jubiladas buscan retirarse disfrutando de los atractivos que ofrece una población rural. Pero a estos colectivos hay que ofrecerles alternativas de ocio que complementen lo que ya de por sí les ofrece el pueblo. En este sentido, actividades deportivas y culturales son el aliciente que necesitan y que en ocasiones no se puede ofrecer desde la administración local», reclama. Pero sí desde la administración de la Generalitat , apoyando al Festival Itinera. La actuación del Gaman Quintet en Villanueva de Viver tendrá lugar el lunes 21 de agosto en la Carretera de Barracas a las 19:00 h. Cantos espirituales. Música de calidad. Contacto con parajes naturales idílicos. Tranquilidad y hospitalidad. Eso ofrece el Festival Itinera en su programación de esta semana. La semana que viene más.