Hablar de los Viyuela es hablar de una saga de artistas. Pepe Viyuela, Elena González, Camila Viyuela y Samuel Viyuela. Probablemente sean de las pocas familias que trabajan al completo en el mundo de la interpretación. Y, por eso, no es nada extraño que coincidan en algunos de los proyectos. Pepe y Samuel Viyuela lo harán como padre e hijo -tanto en la ficción como en la realidad- este sábado durante la representación de «Las Nubes» en Sagunt a Escena. Esta obra, que se estrenó el año 423 antes de Cristo y está considerada como la mejor de las comedias de Aristófanes, cuenta la historia de Estrepsíades, que va camino de la ruina por culpa de las deudas del holgazán de su hijo. Ante esta situación, decide apuntarse a la escuela de Sócrates para aprender retórica, un arte con el que pretende convencer a sus acreedores de que las cosas no son como parecen que son y que, en realidad, no les debe nada. Ante su incapacidad para los estudios, obliga a su hijo a tomar clases de retórica y este aprende tan bien y tan rápido, que le hará la vida imposible.

Concretamente, esta obra es una crítica contra la tiranía de los hijos y contra todos aquellos pedantes que quieren hacernos comulgar con ruedas de molino. Sin embargo, la relación de los Viyuela es muy diferente a la que representan en «Las nubes». Hablar con ellos es comprender el verdadero significado de la palabra FAMILIA. Así, en mayúsculas porque todo son piropos entre ellos. La admiración es mutua en ambos casos y esta se acrecenta a medida que transcurre la conversación. Para ellos, hacer teatro juntos es como regresar a los momentos compartidos durante la infancia. «De pequeño siempre estaba jugando con mi hijo y ahora continuamos haciéndolo a través del teatro. Parece que nada ha cambiado», reivindica Pepe Viyuela. Para él, la interpretación es eso: un juego. «Nunca he visto el teatro como un trabajo. No tenía pensado que fuera mi profesión. Creo que esa es la fórmula para mantenerse durante tantos años», reivindica Viyuela, quien añade que «me encanta jugar a ser otros y lo paso bien cuando lo hago. Es algo que me divierte».

Por su parte, Samuel Viyuela tardó un poco más en adentrarse en este oficio. Él había trabajado como camarero, dependiente de tienda... Tal vez, todos esos trabajos son los que han conseguido que mantenga los pies en la tierra y sepa valorar este oficio. Hace quince años decidió seguir el mismo camino que sus padres. «Ellos siempre nos llevaban a mi hermana y a mí al teatro. Pasábamos la tarde allí viendo como ensayaban. Parece que han sabido adoctrinarnos», reconoce entre risas. En este sentido, su padre explica que el joven empezó «bastante tarde». «Su hermana desde pequeña manifestaba que quería ser actriz, pero con él fue diferente. Llegó más tarde», recalca. A pesar de que ambos progenitores son actores, Pepe recalca que «nunca tuvimos la idea de conducirles hacia esta profesión. Ellos eran libres de elegir qué querían hacer».

Samuel empezó a hacerse un hueco en este mundo interpretando a Ricky Soler en la serie «Servir y proteger» de TVE.

«Hay una sombra que pesa»

Ambos Viyuela agradecen la oportunidad de poder formar parte del elenco de esta obra, que podrá verse en el Teatre Romà de Sagunt, junto a Mariano Peña, Cristina Almazán, Paqui Montoya, Amparo Marín, Moncho Sánchez-Diezma y Manuel Monteagudo.

A pesar de ello, en palabras de Samuel, el hecho de ser hijo de Pepe y Elena «pesa». «Ellos son muy grandes. Son historia en nuestro país. Por eso, no me gusta pensar en eso porque hay presión y una sombra que pesa». Añade que, en ocasiones, no ha sido fácil porque, en sus palabras, «he tenido que oír que estoy aquí por ser hijo de quien soy, pero he terminado acostumbrándome y demostrando mi trabajo». Ante este tipo de comentarios, Pepe también manifiesta su descontento. «A nadie se le ocurriría hablar de enchufe en otros oficios si sus hijos siguiesen sus pasos. ¿Por qué tiene que pasar aquí?», denuncia el actor, quien añade que «Samuel tiene calidad y lo ha demostrado durante estos 15 años como actor».

«Trabajar juntos es un privilegio»

«Nos sentimos privilegiados al trabajar juntos», recalcan ambos. A pesar de las diferencias como en cualquier familia, ambos saben separar el trabajo del hogar. «Trabajar con mi padre es una pasada porque al final él te entiende más que nadie», explica Samuel. Por su parte, Pepe califica esta oportunidad como «un privilegio porque todos viajamos en el mismo barco».

Una vez se inician los ensayos, ellos sólo son dos compañeros más. Nada de padre ni de hijo. «No es fácil separarlo, pero nos tratamos como lo haríamos con cualquier otro actor», indica Pepe, quien añade que «nunca le digo que tiene que hacer si no me pide consejo».

Samuel también ha trabajado con su hermana en otras ocasiones. «Cuando trabajamos juntos, llegamos discutiendo y en la puerta nos olvidamos de todo. Al terminar, subimos al coche y seguimos discutiendo», reconoce entre risas. Sin embargo, el joven tiene una espina clavada. «He trabajado con mi padre y con mi hermana. No lo he hecho con mi madre y me encantaría», explica.

En casa, los cuatro siguen hablando de esta afición porque ambos concuerdan que «nosotros nos entendemos. Igual al resto le puede parecer aburrido, pero, en nuestro caso, compartimos oficio y, sobre todo, pasión por esto».

¿Cómo definirías a tu padre como actor y como persona? La pregunta no es nada sencilla, pero Samuel lo tiene claro. «Como padre es abierto a hablar de todo sin ningún problema y como actor tiene una gran capacidad de generar verdad, es decir, lo dice como si se le ocurriera en el momento», recalca.

Por su parte, Pepe también lo tiene claro. «Como actor tiene pasión y vocación. Es muy exigente. Y como hijo tiene un corazón enorme y una gran sensibilidad», afirma.

Sin duda, su relación es más que envidiable.