Sin duda ha sido una de las rupturas más sonadas -y más dolorosas entre sus fans- de este verano. Tras dos años de relación y varias canciones en común, Rosalía y Rauw Alejandro decidían separar sus caminos hace unos meses. Este sábado, el puertorriqueño regresa a València para presentar su último disco Saturno. No cabe duda que su retorno estará marcado por la nostalgia, ya que se trata de una ciudad que ha marcado su relación durante todo este tiempo.

Era octubre de 2021 cuando Rosalía se dejaba ver en una de las actuaciones de su ex pareja en el «cap i casal». La cantante decidía acompañarlo durante su actuación en La Marina para brindarle su apoyo y amor.

Por aquel entonces, los rumores en torno a su relación empezaban a circular por las redes sociales. Y, sin duda, València se convertía en protagonista al confirmar esta noticia. Anteriormente, los seguidores de ambos afirmaban haberlos visto cenando en un restaurante de Murcia y durante el espectáculo en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Si quedaban dudas ante esos dos encuentros, La Marina se convertía en el epicentro de esta historia de amor que ha durado dos años. Más que el concierto, en aquel momento, los fans esperaban captar alguna imagen que se hiciese viral a través de las redes sociales. Estaban seguros que la intérprete de «Despechá» estaría en el recinto y, por ello, no dejaron de buscarla. Sin embargo, fueron las cámaras del evento la que enfocaron a Rosalía entre bambalinas acompañando al equipo técnico. Su presencia arrancó una multitud de aplausos entre los fans del puertorriqueño.

Su relación estaba tan afianzada que, incluso, sacaron tres temas juntos, «Vampiro», «Promesa» y «Beso». Fue en este último tema en el que la pareja anunciaba su compromiso. Y València volvía a ser protagonista del videoclip. En algunas de las escenas se podía ver una barca de madera blanca navegando entre cañas. No era nada más ni nada menos que l’Albufera. Posiblemente Rosalía aprovechó su actuación en la ciudad el 16 de julio de 2022 para captar este lugar tan emblemático.

La artista de «Malamente» ya había demostrado su amor por esta ciudad en una de sus publicaciones, donde señalaba que «este finde me lo he gozado porque me fui en barca por la Albufera y bebí más horchata que agua».

Rauw Alejandro regresa, probablemente, en solitario a València o, tal vez, vuelva a encontrar el amor en esta ciudad.