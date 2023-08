¿Dónde? Carrer Pou Sant Jaume, 9. 46117 Bétera (Valencia)

Teléfono: 621 288 188

Lo mejor: La materia prima, sobre todo el pescado. De total confianza

Lo mejorable: Algunos platos que no están bien afinados

Lo imprescindible. Disfrutar de la terraza en las noches de verano. Pocas más agradables que esa

PRECIO MEDIO. 65 euros

Miguel Orero y Josue Urgel cosecharon un éxito considerable en Gurugú. Aquello no era exactamente un templo de la gastronomía, pero se convirtió en un restaurante de moda y el negocio funcionaba. Pero problemas socieatarios les hicieron abandonar aquel proyecto y Miguel y Josue (que formaban el corazón operativo del restaurante) decidieron volar por su cuenta. En su camino se topó el traspaso de este local y optaron establecer aquí La Romana. Se trata del local donde durante décadas se ubicó Masía Romaní. Han modernizado el mobiliario y la decoración, pero han mantenido los espacios y ese concepto de restaurante abierto e informal que funciona muy bien para las comidas de ocio (las familiares, de amigos, celebraciones…).

Miguel y Josue compraron el traspaso del local, pero no de Masía Romaní. Hicieron bien. Aquel restaurante, mi favorito para las comidas familiares, estaba indisolublemente unido a la figura de Zulema Duato y Luis Carlos Angulo. Demasiado como para que nadie pudiera soportar con dignidad esa herencia. De hecho, intuyo que el primer año de La Romana va a ser difícil en ese sentido. Aquí se dan cita antiguos clientes de Gurugú y de Masía Romaní. Son perfiles muy diferentes y parece que la carta quiera satisfacerlos a todos. Conviven platos como su tartar de atún (absolutamente anulado por una salsa de soja) con unos pescados de calidad que cuestan lo que valen. Provienen de Barroso, un pescadero en el que cada vez confían más profesionales por su calidad, sinceridad y honestidad. «Antes trabajábamos con otra empresa más conocida, pero nos sentíamos como un número. Ahora me llaman y me dicen….ese pescado no te lo vendo porque no me parece bueno para ti». Un buen pescadero es el guardaespaldas del cocinero. El tipo que le pone al pie el balón ganador y el que le evita los tropiezos y las vergüenzas. No sale gratis, claro, pero sí rentable. Más honestidad todavía en la voz de Miguel Orero. Si la lubina es de piscifactoría te lo reconoce con el mismo temple que te defiende un lenguado de primera y un San Pedro extraordinariamente fresco. Miguel habla poco, pero está en todo. No esperes de él grandes halagos ni conversaciones protocolarias, pero puedes estar seguro que él y su equipo estarán allí para todo lo que necesites.

Lo mejor de La Romana es su lista de sugerencias. Ahí está toda la verdad. La gamba de Dénia, los loritos fritos, tellinas, clóchinas con aceite de humo… También, es cierto, alguna decepción como las mollejas con causa limeña (ni las mollejas estaban ricas ni la patata tenía la chispa de la causa limeña). Me despista encontrar en la misma comida platos muy bien interpretados como la focaccia con tartar de gambas, grandes pescados cocinados al punto y postres interesantes con algunos platos fallidos que no me terminan de convencer. Intuyo en Josue más cocina de la que veo. Más calidad, más inquietud y más certeza. Entiendo que es, en cierta medida, rehén de su anterior propuesta, también entiendo las precariedades propias de las aperturas. Por eso creo que si hoy La Romana es un buen restaurante para disfrutar de una comida entre amigos, pronto puede convertirse en algo más que eso, en un restaurante con verdadero interés gastronómico. Para ello deben aspirar a más. Josue Uriel tiene escuela, interés y buen gusto. Si no ha demostrado más hasta ahora ha sido por las circunstancias. Ahora, sin jefes que condicionen y la complicidad de su socio Miguel Orero, puede convencernos a todos.

Para quienes deseen visitar el restaurante sin temer el viaje de vuelta, La Romana ofrece un transfer de ida y vuelta que cuesta sólo 32 euros. Los puntos del carnet ya no están en juego.