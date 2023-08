Lejos de guiones y textos aprendidos de memoria, desde Subit! llevan más de una década apostándolo todo a una carta en sus shows: la de la improvisación, dejándose llevar por los designios del público en cada uno de sus funciones.

David Fajardo, Ezequiel Navarro y Xavi Romero se conocieron haciendo un curso de teatro y, poco después, descubrieron que también se podía subir a las tablas para hacer improvisación, con una compañía creada por ellos mismos.

No obstante, detrás de cada escena ingeniosa y espontánea, también hay preparación. Los espectáculos salen bien porque los actores cuentan con determinados recursos y herramientas. También suma la compenetración de los tres integrantes de la compañía, tantos años después.

«El improvisador es dramaturgo, guionista, director y actor. Hace las tres cosas. Los actores de teatro no ensayamos, entrenamos; tenemos herramientas para poder construir la historia, conectar y avanzar», asegura, David Fajardo, uno de los tres integrantes. «Por eso, no sabemos lo que vamos a hacer, pero sí que tenemos una preparación previa», añade.

El público pide lo que quiere ver

«Nuestro espectáculo se basa en el público, que escribe en un papel lo que quieren y, sobre eso, empezamos a montar una historia, y les vamos pidiendo ‘ingredientes’... son parte de la obra, nos dirigen a su merced y sus propuestas harán que vayamos en una dirección u otra», explica Fajardo. Por eso, cada función es única.

Con esta mecánica, y como es imaginable, reconocen que la mayoría de veces, el público les pone el listón muy alto. «En general, la gente busca ‘putearnos’», admiten, pero siempre consiguen darle la vuelta al reto. «Salen muchas cosas sexuales y muchas veces también son temas relacionados con la actualidad y de política», enumera el dramaturgo.

Adrenalina 'a lo bestia'

Subit! nació hace 11 años y son una de las pocas compañías de improvisación de España: «somos pocas y nos conocemos todos», dicen.Se sienten discípulos de Imprebís, también valencianos. Aseguran que es una disciplina que «ahora empieza a estar más de moda y a ser más conocida», aunque lamentan que se les suela ‘encasillar’ como monologuistas.

«A mí la improvisación me atrapó, porque vi que te subía la adrenalina a lo bestia; me enganchó, es como una droga. Es vivir el momento, no saber qué vas a hacer, enfrentarse con tus propuestas al público... y, en nuestro caso, todo esto con humor», afirma.

Para Ezequiel Navarro, es una disciplina teatral «que no tiene límites».«Al no haber texto ni personajes establecido, cuenta la imaginación de cada uno, para decir o ser el personaje que quiera. Los límites los pone cada uno y eso me ‘flipa’», admite.

Solo hace falta, según cuenta, no tener pudor y dejar salir el «talento innato de cada uno». «Es una técnica que cualquiera puede aprender: hay que escuchar, aceptar la propuesta, nunca decir ‘no’ en escena, y proponer y construir sobre lo que ha dicho el otro. El truco para que parezca un guión escrito previamente es que actúo sobre lo que tú has dicho», explica Navarro.

«El público es partícipe y las historias son ‘personalizadas’; es un salto al vacío. Es complicado y más difícil, pero más agradecido.La gente sabe lo difícil que es la improvisación, por eso la ponen en valor y hay cierta complicidad», añade.

«El público es muy listo y ‘huele’ si lo pasas bien o mal; a veces nosotros también nos reímos en escena», relata. «Tiene más mérito», asegura Navarro. De hecho, su compañero apunta que muchos actores y actrices no se atreven a improvisar. «Quienes hacen teatro ‘normal’ te dicen que nunca harían un espectáculo sin saber lo que vas a hacer, es un salto al vacío muy bestia», reafirma Fajardo.

Subit! tiene su ‘base’ en el Teatro Carolina de València, donde volverán sus shows en otoño. Nunca fallan en la Gran Fira —donde recorren los barrios de la ciudad— y también cuentan con la Escuela Laboratorio Impro.Además, este año han puesto en marcha la primera liga de improvisación de València, después de alguna iniciativa similar en Paiporta, Aldaia o Quart de Poblet, años antes.