Fidel Fernández, Raúl Cano, Juan Fran Dorado y Jony Elías dan vida a cuatro convictos que llegan al corredor de la muerte para ser ejecutados. Lo que a todas luces sería un drama, Yllana lo convierte en uno de los espectáculos más descabellados que posiblemente hayan pasado por el escenario de la Rambleta.

La compañía llega a València hoy y mañana, para celebrar los 25 años de «666», un cuarto de siglo de su obra más aclamada.

El humor canalla, gamberro, absurdo y mordaz sale a la palestra, con monos naranja ‘a lo Guantánamo’, para representar los líos en la convivencia de cuatro presos en el corredor de la muerte. Así, «666» —dirigida por David Ottone— se convierte en «un improvisado infierno, donde la compañía muestra el lado más oscuro y siniestro del ser humano a través del sarcasmo más ácido», apuntan.

La relación con los guardias que les vigilan y unas ejecuciones desastrosas son otros de los elementos que aparecen, creando «una serie de escenas dantescas,incontrolables y disparatadas» para sorpresa y diversión del espectador.

Se da la casualidad de que esta obra tiene cierta relación con la Comunitat Valenciana, pues se estrenó en 1998 en el Festival Internacional de MIM de Sueca, que casualmente ahora acaba de despedir su 33ª edición, e hizo reír, justamente cuando se dio a conocer que un preso español —Pablo Ibar— era condenado a muerte en EE UU, donde sigue encarcelado 29 años después.

Como cuenta Fidel Fernández, uno de los fundadores de la compañía y actor en la obra, esta ha estado «haciéndose durante 25 años sin parar: se volvió a retomar después del covid y funciona igual de bien».

A la pregunta de si han necesitado actualizar alguna escena o cambiar alguna frase, Fernández responde tajante: «Funciona como un tiro y mejor no tocar nada», sentencia, poco antes de afirmar que, de momento, no piensan ‘jubilarla’, pues los programadores la siguen demandando.

Para ellos, la clave es, justamente, el tema: «hacer humor con algo como el corredor de la muerte», que sorprende al público «porque es una obra muy divertida cuando, a priori, la temática no es de comedia».

Sobre si con «666» se han planteado en algún momento hasta dónde podían llegar los chistes, el dramaturgo admite que no es una cuestión que les haya preocupado.

«Se puede reír de todo lo que ha creado el ser humano. Es bueno que haya debate, eso no me preocupa, pero me parece absurdo intentar poner límites al humor… el humor también sirve para hacer reflexión y crítica», explica. Como ejemplo, Fernández pone obras de Yllana como «Broker» o «Greenpiss».

En «666», la reflexión la debe hacer el público que, en este caso, no se librará de la maldad de tres de los cuatro protagonistas, que incordiarán a más de un espectador. «Provocamos al público, los presos se meten con ellos y subimos a algún voluntario. Involucrar al público es bueno y nos gusta, porque aporta más improvisación y frescura », considera el actor, que reconoce que es «muy apetecible de representar».

Éxito en varios países

La compañía madrileña ha cumplido 32 años este 2023 y ya tiene a sus espaldas 37 espectáculos teatrales, que en total han visto seis millones de personas en 48 países. «666» fue el primer montaje de Yllana que estuvo varios meses en Broadway y fue galardonado con el premio «Outstanding Unique Theatrical Event» en el Fringe Festival en Nueva York en 2009.

También ha pasado por París, Edimburgo o Londres, con un éxito que sus creadores reconocen que no esperaban y del que solo han sentido algo parecido con la también aclamada «Glub Glub», aunque esta obra de Yllana ya no está de gira pero sí que inspira algún sketch todavía hoy en día.

En La Rambleta

Este viernes y sábado hay dos funciones únicas del «666» (a las 20:30 y 20:00 horas, respectivamente) pero, en un mes, otros actores de Yllana vuelven a La Rambleta con «Passport», del 3 al 5 de noviembre, una obra de la que es director artístico Fidel Fernández y que cuenta —también en clave de humor, como no podía ser de otra manera— las peripecias de una compañía de teatro por todo el mundo.

Pero antes, «666»llegará con un espectáculo «gamberro» e «irreverente», además de exitoso. Como dice Fidel Fernández, 25 años son muchos y se han encontrado con espectadores que ya vieron la obra hace tiempo y ahora han decidido repetir «junto a sus hijos». «Nos parece un lujo y una maravilla», afirma orgulloso.