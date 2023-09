"Amo el cine"

A sus 83 años, Víctor Erice solo ha rodado cuatro largometrajes. En el primero, El espíritu de la colmena, descubrió a Ana Torrent. De eso hace ya 50 años. Y hace 30 que no estrena. El director, uno de los más influyentes del cine español, vuelve hoy a los cines con Cerrar lo ojos, toda una declaración de amor al cine, y en ella, ha vuelto a contar con Ana Torrent . Con 6 años, recuerda la actriz, «no entendía nada», ahora, con algunos más, «disfruta muchísimo» y se siente una afortunada por trabajar con el «genio».

¿Ante qué cierra los ojos Ana Torrent?

Ahí me pillas. Depende. Cierro los ojos por algo que me agrede, por algo que es violento, por la injusticia o la violencia. También los cierro para dormir o para relajarme [ríe]. Ante la vida procuro no cerrarlos mucho, pero me cuesta mucho mirar de cara a la violencia, pero las cosas, aunque sean duras, hay que verlas porque eso es la realidad. No soy de las que da la espalda, pero cerrar los ojos, literalmente, solo lo hago para dormir o descansar.

Dormir es necesario y el que no lo hace está permanentemente irritado.

¡A ver quién no lo necesita!

Debutaste con Erice y, 50 años después, has vuelto a trabajar con él. ¿Qué has sentido?

He sentido, para empezar, mucha emoción. Ha sido muy bonito y emocionante. Me he sentido, además, muy afortunada y agradecida porque para mí,que haya contado conmigo, es una demostración de cariño. Al rodar se me mezclaban los recuerdos porque yo trabajo en el cine por él. Ha sido todo muy emocional. En el primer día de rodaje me sentía en una nube. No me podía creer el estar ahí con él 50 años después. Hace unos años coincidimos en un corto sobre el desastre de la central nuclear de Fukushima, pero este ha sido el primer largo en el que hemos vuelto a trabajar juntos y fue muy bonito, la verdad. Pero es que, no es por nada, la película es muy bonita.

"Soy muy disfrutona y cuando me meto en un proyecto disfruto y me encanta lo que hago"

¿Lo has saboreado de manera especial?

Sí. Soy muy disfrutona y cuando me meto en un proyecto disfruto y me encanta lo que hago porque me gusta el proceso de transformarme en personaje. Me encanta el experimentar maneras de trabajo diferente, pero con otros directores no he tenido la relación que he tenido con Víctor porque, durante todos estos años, hemos mantenido la amistad y nos hemos seguido viendo. Para mí, Víctor significa muchas más cosas que un director . En este rodaje todo fue muy especial.

¿En estos días has pensado muchas veces qué hubiera sido de ti si Víctor Erice no se hubiera cruzado en tu camino?

En este rodaje no lo he pensado porque me venían a la mente otras muchas cosas, pero sí que lo he pensado en muchas ocasiones. Es una pregunta que no tiene respuesta por lo que tampoco le doy muchas vueltas. Pero sí estoy bastante convencida de que no hubiera sido actriz porque nadie en mi familia se dedicaba a esto ni yo tenía una predisposición a ello. Veo a muchos actores que hablan de que desde niños soñaban con eso o que participaban en las funciones del colegio y que llevan desde los 15 o 16 años luchando por esto y hacían cursos para formarse... yo fui todo lo contrario. Yo era muy tímida y nunca, jamás, soñé con esto. Me inclinaba hacia las ciencias por mi carácter pero mira, aquí me ha traído la vida.

Tras 30 años sin rodar, Erice ha regresado por la puerta grande y con todas las críticas a su favor.

Es que hablar de Víctor es hablar de palabras mayores. Esta es una película de gran belleza. Conmueve. En la historia hay reflexiones muy bonitas sobre el cine, la identidad, la memoria... Es una película con mucho de Víctor, de su carrera, de su vida. Todo está enlazado. Hay referencias a El espíritu de la colmena, a El embrujo de Shanghai, la película que no llegó a hacer, El sur, El sol del membrillo. El protagonista de Cerrar los ojos es un director retirado que lleva como veintitantos años viviendo en el sur... hay tantas cosas que son tan potentes de él y de su mundo...

En la película, tu personaje solo recuerda la voz de su padre. ¡Qué duro!

Porque fue un padre muy ausente, que me tuvo muy joven, y yo iba y venia y lo veía solo de vez en cuando porque él era actor. Nunca hicimos vida familiar y hablo de que lo que más recuerdo de él era su voz.

En una película que se habla tanto de los pequeños objetos que se fijan en nuestro recuerdo. ¿Qué recuerdos han marcado o marcan tu vida?

Mi vida está muy ligada al cine tanto como actriz como espectadora. En el cine he visto cosas maravillosas y me ha hecho sentir mucho. Amo el cine. La primera película que yo recuerdo que veo es El espíritu de la colmena, pero luego he visto otro tipo de cine. He tenido muchas experiencias y descubrimientos en el cine. El otro día, porque se la enseñaba a mi hija, volví a ver Bajo el peso de la ley de hace más de 30 años. En casa veo mucho cine pero es que hay tanto que ver que una no lo puede abarcar todo.

Con todo lo que sabes y todo lo vivido, ¿volverías a ser actriz?

Creo que sí porque me siento muy afortunada. Esta es una profesión muy bonita cuando las cosas van bien y dura y difícil cuando no van tan bien. Pero como todo. A veces es ingrata con el paso del tiempo, las modas... Aquí no siempre corresponde el lugar donde estás y el trabajo que estás haciendo con tu valía. Pero después de todo, me parece tan bonito y disfruto tanto por poder vivir de algo que me apasiona y divierte... Para mí, y a mi edad, esto es un juego que me permite conocer al ser humano más... Y lo mejor de todo, es que tengo muchas ganas de seguir haciéndolo.

¿Qué tiene que proponerte un director o tiene que tener un guion para que lo aceptes?

Lo primero que miro es la historia, el guion y quién lo va a dirigir. Indago para saber qué punto de vista tiene y qué quiere hacer el director con esa historia para que sea potente. No me fijo en un estilo y sí en que me interese quien lo dirige y que yo tenga algo que aportar en ese momento.

