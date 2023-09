Miguel Barrera (Cal Paradis) es el decano de la alta gastronomía castellonense. Cuando Castellón estaba anclada en el la cocina de los langostinos y el tombet, Miguel Barrera se atrevió a discurrir por el camino de la creatividad. Parecía una locura. Más aún teniendo en cuenta que Cal Paradís está en Vall D’Alba. O tal vez eso no fuera un handicap, sino más bien una oportunidad.

El vecino de València (que conforma una parte importante de su clientela), se siente más atraído por visitar este pequeño pueblo de La Plana Alta que por desplazarse hasta la capital de la provincia. Triunfó, fue ejemplo, y, en cierta manera, lideró un cambio que hoy se personaliza en un puñado de jóvenes que andan cambiando el panorama gastronómico de la provincia (muchos de ellos salidos de sus cocinas). Gente como Carlos Monsonís ó Jorge Lengua rompieron sus manos y adquirieron los hábitos de la alta cocina trabajando a su lado. La manera en la que Miguel ha conseguido todo eso, con tan pocos medios, es casi milagrosa. Sólo una confianza bárbara en sí mismo y un esfuerzo ímprobo lo hizo posible. Luego, la provincia se volcó con él y lo convirtió en su bandera gastronómica. Desde que consiguiera la estrella michelin todo fue mucho más fácil.

Hoy, Miguel plantea un menú degustación que no sorprende por su originalidad, pero sí por la perfección en las ejecuciones. Su pata de pollo a l’ast es un ejemplo muy claro. Se trata de la piel de una pata de pollo (separada cuidadosamente para que conserve la forma). Se rellena de la propia carne del pollo y se cubre con un velo de sus cartílago. No puede ser más crujiente ni estar más gustosa. Un juego parecido plantea con la piel de bacalao con brandada o con el arroz de raíces y tubérculos con perrechicos. Sin embargo, el mejor Barrera se expresa a través del guiso. Por supuesto actualizado, puesto al día, interpretado desde la óptica de una creatividad moderada. Pero guiso al fin y al cabo es el taco de cap i pota de ternera con chipirón y kimchi o la papada con caldo de olla. En el menú más largo (que sigue teniendo un precio muy apetecible) aparece producto de primera, como la gamba roja de Dénia ,que se presenta con un gazpacho de sandia o la merluza de pincho al vapor (de muy buena calidad) que sirve con berberechos y una salsa muy delicada que liga con los colágenos de la cabeza del pescado. Menús muy largos y muy bien ejecutados. Otros necesitarían de una partida numerosísima para llevarlo a cabo. A Miguel le basta con un par de ayudantes. Me gustaría dar un paseo por esa cocina en pleno servicio para conocer el secreto de tanta eficiencia.

En la sala, recibe y manda Ángela Ribes. Junto a ella descubriremos a un profesional ejemplar. Se llama Narcis Constantin. Es rumano, aunque lleva casi toda la vida en España. Es discreto y eficiente. Él sólo es capaz de defender el comedor con una profesionalidad envidiable. No habla si no le preguntan. Pregúntenle pues, sobre todo de vinos. Vale la pena dejarse llevar por él. Es una oportunidad para probar referencias tan interesantes como desconocidas. Si sigues sus consejos aquí puedes beber muy bien sin hacerle un roto al bolsillo. A mí me sirvió un espectacular Chardonay de la Borgoña (seleccionado por Gota de Mundo) y un buen vino de Valdepeñas (Jose Manuel Corrales), que no me hubiera atrevido a pedir si él no me lo hubiera sugerido.