¿Lo mejor siempre está por llegar?

Magüi Mira (València, 1944) insiste en que comienza su «año 80 de vida», aunque nadie lo diría. Es pura energía y su voz a través del teléfono (está en Madrid cuando realizamos esta entrevista) así lo demuestra. Las vueltas al sol no merman sus ganas de trabajar, su «adicción al compromiso», como ella misma dice. Ha vuelto a meterse en la piel de la Molly Bloom que interpretó hace 40 años y ha puesto en pie una «Salomé», que llegó el pasado verano a Sagunt a Escena. Tampoco le faltan papeles en el cine, como en la reciente película Olvido. Ahora y hasta el 15 de octubre dirige «Adictos» en el Teatro Olympia a la gran Lola Herrera, que sube a la escena con Lola Baldrich y Ana Labordeta. La obra surge de la necesidad de abordar una ‘enfermedad’ global: ¿hasta qué punto estamos sometidos por la tecnología? ¿somos realmente libres?

¿Cómo es «Adictos»?

Es un espectáculo en sí mismo solo por el hecho de ver el gran trabajo de Lola Herrera y de nuestras queridísimas Ana Labordeta y Lola Baldrich. Estas tres mujeres llenan de luz y arte el escenario. Es un texto que nos lleva a una reflexión que considero muy interesante, preocupante y fascinante al mismo tiempo. Nos plantea cómo la ciencia, el conocimiento o los avances nos someten a una dictadura digital que, a veces, se convierte en un verdadero acoso, en una violación de nuestra vida privada y de la que ni siquiera somos conscientes. Es una propuesta muy sencilla, pero con un texto lleno de riesgo, verdad y atrevimiento.

Cuando vamos por la calle o en el transporte público, incluso en casa, solo vemos cogotes, cabezas de cara a la pantalla. ¿Hay esperanza para salir de esa adicción?

Es un texto que es ficción, lleno de poética, pero nos alerta al mostrar ese pozo tan peligroso en el que convivimos. Pero eso nos pasa con todas las adicciones. La adicción siempre atraviesa el placer. En este caso, hablamos de la desinformación manejada digitalmente, que a esa velocidad nos proporciona el placer de creer que tenemos el control de muchas cosas. Pero eso no es real. Creemos que andamos por un territorio seguro, que nos hace la vida más confortable, pero es una bomba de relojería. Si sobrepasamos la línea roja, cuando te haces adicto, pierdes el control. El control, entonces, lo toman los grandes poderes. Ahí nos convertimos en adictos, da igual que sea a la droga, al sexo, al azúcar o a este mundo digital.

¿Cómo es la relación de Magüi Mira con la tecnología?

Intento no ser una adicta porque en ese momento alguien ya puede manejarme. No se puede perder pie y debemos seguir celebrando el avance y progreso, pero no nos damos cuenta de que cada persona está siendo violada constantemente en su privacidad. ¿Por qué? Porque hay objetivos que no conocemos. Es un acoso en el momento que pulsas un botón. Cada vez somos más dependientes y eso me preocupa. Es imprescindible que la ciencia avance, hay que concienciarse de que los científicos tienen que luchar, defender la ciencia positiva. Yo pongo como ejemplo cuando Albert Einstein se horrorizó al saber que, sin pretenderlo, sus descubrimientos contribuyeron al nacimiento de la bomba atómica. Entonces hizo un llamamiento a los científicos contra las armas nucleares, pero ya fue demasiado tarde. Soy consciente de la manipulación y la perversión del uso de los avances científicos, que nos viene impuesta de ese quinto poder, que para mí es la desinformación. Ahí es donde nos vamos al abismo y nos manejan. Creemos que nos informan y es todo lo contrario. Esa perversión del uso de la ciencia por parte de los gobiernos no es ciencia ficción, es una realidad.

¿Y a qué es usted adicta? Parece que al trabajo porque anda en varios proyectos a la vez.

¡Tampoco! (ríe) Hay que levantarse y trabajar, yo entiendo la vida así, pero no puedes convertirte en una presa de algo de lo que ya no tienes el poder; si no, se convierte en una adicción. Yo soy adicta al compromiso, eso no lo puedo evitar. He nacido así y esa es mi genética.

Ha habido voces que reivindican la presencia de actrices a partir de cierta edad. ¿Estamos cambiando en algo?

Estamos trabajando para que eso cambie. Hay que seguir avanzando. Hace muy poco celebrábamos el aniversario del sufragio de la mujer en España gracias a Clara Campoamor. ¿Te imaginas que las mujeres no pudiéramos votar? Ese derecho al voto fue hace nada. Estamos avanzando muchísimo. Las mujeres somos la mitad de la población. Yo me dedico a contar historias, a la ficción, a la cultura. La cultura es algo a lo que sí tenemos que ser adictos. La cultura está nutrida por la imaginación y sin la imaginación no hay progreso, no existiría la civilización. Gracias a esa imaginación, la mujer ha sobrevivido. Tenemos un pacto tremendo y maravilloso con la vida: damos vida y la protegemos. La única manera de proteger la vida es llegar a un mundo en el que convivamos todos, hombres y mujeres en igualdad y siendo más felices. Ahora hay un movimiento para que las personas de cierta edad sean visibles y se incorporen, y las mujeres de cierta edad estamos avanzando mucho. Somos imprescindibles absolutamente porque en cualquier historia que imagines siempre hay mujeres, solo tenemos que concienciar al mundo en el que vivimos, social, económico y político. Las mujeres estamos, existimos y somos imprescindibles. Mírame a mí, en mi año 80, y a Lola Herrera, que tiene 88.

¿Se siente en mejor momento que en años anteriores?

Creo, como mujer, que estamos mucho mejor que hace 30 años. Como ser humanos avanzamos todos, hombres y mujeres, porque esto no es una guerra de sexos. Entre todos debemos construir este nuevo paisaje.

¿Lo mejor siempre está por llegar?

Vamos avanzando como sociedad. Ahora es un momento fascinante de grandes cambios, un momento bisagra en el que el mundo se mueve y es una gran oportunidad para conseguir algo mejor. Creo que lo mejor sí está por llegar. En mi trabajo intento que la ética se dé la mano con la estética. Esa es mi intención. Al menos, peleo por ello.