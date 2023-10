Del mito griego a las viñetas

Del cómic al escenario, Sala Russafa estrena esta semana «Medea a la deriva», dentro de su Ciclo de Compañías Nacionales. De la mano de la extremeña Maltravieso Teatro, llega esta propuesta que traslada al lenguaje escénico la novela gráfica creada por Fermín Solís y basada en el personaje de la mitología griega que, en la Grecia Clásica, Eurípides ya había llevado al teatro.

Encarnación del mal más absoluto, este personaje atrajo al dibujante, quien acababa de experimentar el paso al cine de su cómic Buñuel en el laberinto de las tortugas y resultó todo un éxito.

Solís dice sentirse «muy interesado» en este tipo de trasvases porque le permiten acceder a otros públicos. «El mundo del cómic tiene un alcance muy limitado. Y siempre piensas que, cuanta más gente pueda conocer la historia en la que tanto has trabajado, mejor. Incluso si es a través de otros formatos porque al final todos tienen vasos comunicantes», comenta el dibujante.

En Maltravieso recibieron con entusiasmo el proyecto. «Todo el texto que escribió Fermín para el cómic está en la obra teatral, yo le he dado contexto en la figura de Medea para situar al espectador. Y he creado tres monólogos donde se van entrelazando las palabras del libro con las nuevas, escritas para el montaje teatral”, explica Isidro Timón, coautor del texto y director de la obra, quien reconoce que los límites a la hora de crear para un escritor y dibujante están en su imaginación. “Pero en el teatro tenemos que utilizar recursos más sencillos y ajustarnos a un presupuesto, a unas condiciones que faciliten las giras… No obstante, creo que hemos conseguido trasladar a las tablas el universo estético y la historia que creó Fermín, aportando nuevas lecturas», comenta Timón.

Sobre el escenario, una pantalla reproduce los fondos de 150 de las viñetas del cómic. Pero Medea está en carne y hueso. La actriz Amelia David da vida a uno de los personajes más controvertidos de la mitología griega. «Es una mujer que ha hecho enormes sacrificios por amor, ha traicionado incluso a su familia, ha robado… y, de repente, se ve abandonada por otra más joven. Esto desencadena unos deseos de venganza por los que se destruye también a sí misma», explican desde la compañía extremeña. Según la mitología, la princesa maga retratada por Eurípides en su famosa obra de teatro fue esposa de Jasón y mató a sus hijos por desamor. Un crimen que la ha llevado a huir acosada por dioses y humanos, refugiándose a la deriva en un bloque de hielo que mengua cada día y donde envejece sin remedio. Pero su mayor angustia es que, al ser inmortal, sabe que está condenada a vivir hasta el fin de los tiempos, soportando la ira divina y humana sin poder ni siquiera acogerse a la opción de acabar con su propia existencia.

La soledad como máxima condena

«La condena más grande de Medea es la soledad, la repudia social. Ella podría seguir viviendo con lo que ha hecho, pero no si está aislada del mundo. Zeus pretende hacerle pensar con su castigo para que se arrepienta, pero ella no está dispuesta a que la obliguen a pedir perdón. Es una persona mala y, como espectadores, tendemos a intentar entenderla, incluso perdonarla, porque su tragedia es dura. Se despierta la empatía humana. Pero también la conciencia porque el mal que ella ha hecho es mucho mayor», explica el director de la obra, quien recuerda cómo la violencia vicaria «sigue siendo noticia y poniendo los pelos de punta hoy día, demostrando la conexión que mantienen los clásicos con la sociedad actual», añaden desde la sala valenciana. El espectáculo habla de la soledad y de la venganza, «pero también caben lecturas sobre la situación de la mujer y el ‘edadismo’, el amor mal entendido o la exclusión social. Los espectadores se sobrecogen, hay un silencio muy elocuente al acabar la función porque invita a pensar en nosotros mismos, en si somos buenos o malos… Pero también en si lo es el mundo y en si nosotros lo somos con él», comentan desde la compañía.

La obra estará en el cartel de la Sala Russafa hasta el 8 de octubre.