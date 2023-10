El pueblo de L’Énova, rodeado de un paisaje idílico lleno de campos de naranjos y de naturaleza de secano, está enmarcado en la comarca de la Ribera Alta. Su nombre, evolucionado del latín, significó en un principio IANVA, «la Puerta», es decir, a «La Puerta de Xátiva». Y es que son tan solo 10 kilómetros los que separan L’Enova de la capital de la Costera. Sin embargo, ya hace siglos que este gran Poble Xicotet de 911 habitantes tiene mucho, mucho que ofrecer por sí mismo. Por poner tan solo algunos ejemplos, en L’Ènova podemos encontrar importantes yacimientos romanos como el de Villa Cornelius; restos de una Alquería Islàmica o la Érmita del Calvari. Fue precisamente en este último enclave donde el Festival Itinera ofreció una de sus primeras actuaciones, durante su primera edición en la Comunitat Valenciana.

«La experiencia para todos los asistentes fue muy agradable y satisfactoria», comenta Tomás Giner, alcalde de l’Ènova. «Este tipo de actuaciones no suelen tener lugar en nuestro municipio i menos aún en un emplazamiento único como es el mirador de la ermita». Tras la experiencia piloto del año pasado, L’Enova no ha dudado en participar dentro de la segunda edición de Itinera que se está desarrollando desde el pasado mes de junio. «En nuestro pueblo, este tipo de iniciativas suponen un soplo de aire fresco. Al fomar parte de un circuito como el que propone el festival, las vecinas y vecinos con diferentes inquietudes culturales gozan de una alternativa musical que poder saborear», prosigue el alcalde.

Así Itinera pone su grano de arena sonoro como un atractivo más para los visitantes que contemplen el Palacio de los Ferrer, de estilo tardogótico construido en el siglo XV, o de la Feria Terra Iunana, celebrada en primavera y que rememora la época romana en l’Enova. Una iniciativa que pretende atraer visitantes y luchar contra la despoblación, con idéntico objetivo al de Itinera. «Está claro que ‘tota pedra fa paret’, pero aunque el tema de la despoblación en los municipios pequeños es muy complicado de combatir, toda iniciativa es bienvenida y seguro que nos puede ayudar. Pero si por parte de las distintas administraciones no se aplican grandes políticas, más ambiciosas que las actuales, todo puede quedar como un parche y los resultados nunca serán satisfactorios del todo», señala Giner.

Para llevar a cabo su objetivo de vertebrar el territorio y democratizar la música para que todos los habitantes de la Comunitat puedan de ella allí donde residan, Itinera cuenta con el respaldo de de instituciones como AVANT, la Agenda Valenciana Antidepoblament; la Ruta 99, compuesta por las poblaciones alicantinas, castellonenses y valencianas de menos de 100 habitantes; el ISEACV, Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana; la FEMPV, Federación Española de Municipios y Provincias; y À Punt, la radiotelevisión pública valenciana.

Más allá de las distintas políticas que puedan llevar a cabo las administraciones públicas, lo cierto es que desde hace un tiempo a esta parte, se está produciendo un lento y silencioso éxodo masivo desde las grandes ciudades hacia otras poblaciones donde se pueda gozar de una mayor calidad de vida. El primer edil lo tiene claro. «Además de las posibles políticas locales para fomentar que la gente se quede en los pueblos o regrese a ellos, la gente tiene que percibir que vivir en un pueblo les sale más rentable que vivir en una ciudad. Y no solo desde un punto de vista del ‘idílico mundo rural’, sino que además les sale mucho más rentable económicamente».

De momento, hasta el momento de que la población urbanita termine convencida por la mayor calidad de vida y el abanico de posibilidades que puede ofrecer el mundo rural en las poblaciones de interior, queda la música en directo. Si el año pasado los habitantes de L’Enova pudieron disfrutar de la mano de Itinera del jazz de Pep Alcaraz y Albert Climent, este año toca cambio de registro. La actuación de este año correrá a cargo de The Street Foxes, dúo de swing, pop i jazz que recorrerán desde un montón de versiones de éxitos reconocidos por el gran público hasta canciones de su recientemente publicado primer álbum «The color of the weath/El color del trigo». La actuación de los Street Foxes, de carácter gratuito, tendrá lugar el próximo domingo 8 de octubre a las 19:00 h. En la plaza del Ayuntamiento de L’Enova.

Y con este concierto Itinera, que no solo recorre el espacio sino también el tiempo, habiendo dejado atrás la primavera y el verano, reemprende su ruta este otoño.