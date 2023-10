'Les preposicions' llega este fin de semana al Teatre Micalet con una propuesta valiente protagonizada por cinco mujeres, digna de los tiempos actuales y con el objetivo de romper techos y silencios.

Dirigida por Marta Aran y escrita por Aina Cos -que también es una de las intérpretes-, la ficción trata el abuso de poder y el acoso sexual en una institución pública de enseñanza, pero también de la amistad, la sororidad y el paso de los años.

Un grupo de amigas de la carrera, todas más allá de los 40, se juntan después de 20 años por la fiesta de cumpleaños de Laura, una de ellas. Lo que iba a ser un reencuentro festivo, acaba siendo un reguero de confesiones y denuncias del machismo que la sociedad tiene (o tenía) interiorizado, una toma de conciencia sobre hechos del pasado.

Por eso, el teatro se convierte, en este caso, en «una herramienta poderosa para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres».

La compañía balear El Somni Produccions firma esta obra que ahora llega a València, tras ser representada ya en las islas y después también tiene previsto pasar por Cataluña. Está protagonizada por Alexandra Palomo, Alicia Garau, Marga López y Sofía Muñiz, además de Aina de Cos. Como explica esta última, la «semilla» de la obra fue una noticia real, aunque se trata de una ficción.

«Empiezan a hablar y a salir recuerdos y temas del pasado, como comportamientos inapropiados de algunos profesores, casos de abuso de poder y acoso sexual», apunta. «Ahora, gracias a la lucha feminista y al me too le ponemos nombre a todo, se han hecho muchos pasos adelante y se denuncia, pero antes no era así», reflexiona la autora.

«'Les preposicions' habla de un tipo de violencia que ha estado normalizada y que no deja marca, del abuso y maltrato psicológico que, al mismo tiempo, es más difícil de identificar», resume.

«El objetivo también era escribir para mujeres de más de 40 años, porque seguimos existiendo, tenemos una vida y cosas interesantes que explicar: un pasado, sueños, objetivos, hacia donde queremos ir… tú, yo o cualquier mujer, y cada una desde un punto vital», relata.

«Cuando acabamos, siempre aparecen testimonios»

Por eso, con todos estos elementos, «el espectáculo es como si estuvieras viendo a un grupo de amigas por un agujerito, una propuesta que creemos muy fresca y actual», asegura sobre 'Les preposicions'.

«También hay un punto de hacer una pregunta, abrir una ‘puerta’ y compartir lo que a todas nos ha pasado en algún momento, de una manera u otra. Cuando acabamos, siempre aparecen testimonios. Han sido muchos años de silencio y de ser un colectivo sin palabra», denuncia De Cos.

«Cuando acabamos, siempre hay un momento de silencio… y ya, después, el aplauso. La acogida suele ser muy generosa», añade la dramaturga e intérprete, que se rodea de un equipo mayormente femenino.

«El teatro es un espacio para compartir y siempre hacen falta obras así. Ahora hay muchos nombres de mujeres que escriben, que están empezando a ser consideradas, pero antes no era así. Es necesario, porque nuestro punto de vista es diferente y el patriarcado tampoco ha permitido, hasta ahora, que se comparta», asegura.

El Somni Produccions ya han estado en el Micalet con 'Smiley' y 'Paradís' y ahora llega con 'Les Preposicions', que tiene programados dos pases mañana, sábado, y el domingo, a las 19:00 horas.