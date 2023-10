Nia Correia ha publicado hace poco más de una semana, su álbum debut 'PaloSanto', una ópera prima que ha cocinado a fuego lento durante casi dos años.

Después de su paso por Operación Triunfo, la joven canaria sigue fiel a su estilo y apuesta firmemente por la música latina que siempre le ha gustado y acompañado, aunque reconoce sin miedo que no es lo más comercial hoy en día.

En este trabajo discográfico, Nia -que ha estado recientemente en València, firmando álbums- no llega sola e incluye colaboraciones con Antonio Carmona, Rocco Hunt, Lennis Rodríguez o María Peláe, entte otros.

¿Cómo suena 'PaloSanto'? ¿Cuál quería que fuera su carta de presentación?

'PaloSanto' suena a lo que yo soy, a lo que siempre he escuchado, a mi raíz, de donde vengo, de lo que me gusta cantar. Creo que no hay mejor carta de presentación que ser uno mismo y creo que lo he conseguido.

¿En qué se ha inspirado?

En la música que he escuchado desde pequeñita y la que me remueve, que es la música latina.

Estilos como la salsa, por los que apuesta, pueden llegar a todos los públicos cuando parece que la música latina que reina es el reguetón?

Sí, hay cabida. El problema es que nadie que haga el tipo de música que a mí me gusta ha tenido su huequito en la industria musical española. Yo quiero ponerme a mí sobre la mesa y decir «¡aquí estoy yo, con esta música!». Entiendo que a lo mejor tarda más en llegar a la gente o no es del gusto de todos, pero creo que puedo llegar a tener a mi público; de hecho, ya lo tengo.

Ha estado trabajando durante dos años en el disco, ¿cree que la industria musical va demasiado rápido y exige sacar temas sin parar?

Así es. Incluso yo también, porque ahora he sacado 'PaloSanto', pero hace tiempo que lo terminé y ya estoy pensando en qué es lo próximo que voy a sacar y a ver cómo puedo hacer otro disco tan top. Realmente, lo que tengo que pensar es en darle todo el amor y cariño a este disco, que bastante nos ha costado a mí y a mi equipo.

¿Pesa la etiqueta de haber pasado por un formato televisivo tan potente como OT o que la revista Rolling Stone la haya incluido en la lista de los «artistas a seguir»?

Estoy superorgullosa de ser una ‘triunfita’, no me lo tomo como algo despectivo... si no fuese por Operación Triunfo, yo no estaría dando esta entrevista. Solo tengo palabras de agradecimiento al programa; y que la revista me dé visibilidad es como un sueño: que se fijen en mí, en mi trabajo y me apoyen, me hace feliz.

¿Cómo fue trabajar con los artistas con los que ha colaborado últimamente?

Muy fácil y superdivertido. Con María Peláe siempre es guay trabajar; la gente es lo mejor que me llevo de los programas de televisión. Que María me dejase cantar en su disco ha sido un regalo divino, y también tenerla ahora en el mío. Y con Antonio [Carmona], imagínate… ¡una persona que he escuchado desde la infancia!

¿Cómo ha sido la acogida del público a 'PaloSanto'?

La acogida hasta ahora de todo lo que he ido sacando ha sido muy guay, yo estoy muy feliz. Los comentarios de la gente, mayormente, son «¡chapó!», por haber tirado por lo que me gusta y por ser honesta y tirar adelante con un estilo de música que no está en auge. Me hace muy feliz que la gente se dé cuenta de que hago lo que me gusta. Estoy contenta, el feedback es bueno. Espero pronto poder presentarlo en conciertos.