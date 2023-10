Me siento en El Poblet una noche de octubre y me levanto convencido de que estoy ante un restaurante muy maduro. Desde el mismo día que abrió sus puertas esta ha sido una gran casa. Contaba con la garantía de Quique Dacosta y su equipo, de manera que eso estaba prácticamente descontado. Pero un restaurante es mucho más que una colección de platos sabrosos. Es la suma de personas, modos, estilos e incluso recuerdos y sucesos que van conformando su personalidad. En estos 11 años de vida, El Poblet se ha ido construyendo una identidad propia. Hace tiempo que dejó de ser un museo donde recordar los grandes clásicos de Quique Dacosta, pero en estos últimos tiempos ha encontrado su forma de ser y de estar en el mundo de la alta gastronomía.

El Poblet pivota sobre tres grandes profesionales que trabajan, cada uno en su terreno, con una vocación increíble. La figura más visible es Lluis Valls, el cocinero que ha logrado construir una línea de trabajo diferenciada de la que practica el patrón en Dénia. Junto a él, Ana Botella y Hernán Menno ejercen su oficio desde orientación clara hacia la excelencia. Ana, maitre, es una de las mejores profesionales de sala que conozco. Gestiona el servicio con una mucha eficiencia, pero también con una elegancia infinita. La ves acudir de un comedor a otro, veloz y ocupada, pero con la espalda recta, el pelo recogido y vestida siempre con una sonrisa que es la rúbrica con la que ejerce su oficio. Esa sonrisa forma parte del alma de El Poblet y su mejor tarjeta de presentación. Hernán Menno es completamente diferente. Tímido tirando a introvertido, no es de los que doran la píldora al cliente. Se ha convertido en un sumiller extraordinario. Estudia como pocos y sabe como casi ninguno. Pero su obsesión no es demostrar, sino acertar. Es decir, ayudar al cliente a elegir el vino que desea beber ese día. Es el sello que le dejó impreso Manuela Romeralo: discreción, atención, entrega. Su forma de plantear el maridaje es muy interesante. No se ciñe a la típica lista de vinos, fija e inamovible, pensada para combinar con cada plato. Más bien construye uno diferente en cada mesa, según los gustos del cliente, sus comentarios y sus reacciones frente al vino anterior. De nuevo el cliente como epicentro de su trabajo. Parecería evidente, pero no ocurre con tanta normalidad.

Por su parte, Luis Valls ha conseguido imprimir su personalidad a la cocina. No ha sido fácil, tal vez tampoco necesario. La sombra de Dacosta es muy alargada. Pero también interesante. El Poblet se podría haber conformado con ser el restaurante donde comer los grandes clásicos de Dacosta: el bosque animado, la ostra Guggenheim, la bruma…Grandes platos que algunos guardamos en el recuerdo y que el resto de aficionados no tendrán la oportunidad de probar nunca. Pero El Poblet ha ido poco a poco alejándose de esa línea para ir encontrando su propio camino. Así lo quiso Dacosta, quien repite una y otra vez, a quien le quiera escuchar, que El Poblet es el restaurante de Luis. Es su manera de advertir que este restaurante tiene creatividad propia. Hoy Luis ha conseguido crear una carta con personalidad propia sin que te olvides de que sigues en uno de los restaurantes de Dacosta.

Luis se agarra a algunos argumentos fijos para generar su identidad. Uno de ellos son los embutidos. Juega con ingredientes inusuales para descubrirnos productos nuevos. La carne de caballo para elaborar una caña de lomo, la anguila para producir un blanquet, el pato azulón para hacer una longaniza e incluso la pierna de cordero para convertirla en una cecina (el único embutido que probé que necesitaría una vuelta de tuerca para restarle potencia a la pieza). Otra de sus fuentes de inspiración es L' Albufera. De allí han salido sus mejores platos. El all i pebre (que preparaba desde una óptica muy moderna jugando con caldos sofisticados), el sashimi de llisa curada en garum… y «Cañas y Barro», tal vez su mejor plato. En él cuece en barro una anguila maresa (individuo que ha alcanzado la madurez sexual) y la acompaña con otra pasturenca (ejemplares más jóvenes que sirve fritos) junto con angulas. Este año, además, Luis nos ha sorprendido con un puñado de platos nuevos muy francos y de sabores muy limpios. Uno de ellos es la cebolla de Benaguasil con su espuma, paté de ave, perlas de tapioca, quinoa suflada y cebolla liofilizada. Pero hay más: la ostra con hinojo, mostaza, eneldo, gelatina de cazalla y tajete fresco; la gamba blanca de Cullera con Kombucha y salsa maltesa.

Luis Valls nos ha demostrado que puede proponernos una cocina que, sin olvidar el grupo al que pertenece, lleve su sello personal. Ahora debe demostrarnos que su creatividad no está marcada por un par de ideas acertadas. Abandonar sus tópicos para encontrar nuevas inspiraciones. Evolucionar y seguir creando. Porque no hay otro camino para quien optó por la creatividad como lenguaje.

Los datos

¿Dónde? de Correus, 8, València

teléfono: 961 11 11 06

lo mejor. El mérito de haber logrado construir un restaurante con personalidad propia.

lo mejorable. Algunas ideas acertadas duran más tiempo del recomendable para un restaurante de cocina creativa.

lo imprescindible. Abusar del conocimiento de Hernán Menno. Es un sumiller extraordinario.

PRECIO MEDIO. 185 Euros.