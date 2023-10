Dice Paula Amoretti que el estilo "es la actitud valiente de contarle al mundo quién eres con lo que llevas cada día". De eso sabe mucho ella, que lleva más de 20 años trabajando como estilista de moda, 'personal shopper' y consultora de ventas para grandes marcas en Madrid, Nueva York y en otras ciudades de China y México. 'Terapia de estilo' es el nombre de su propio método, con el que pretende "democratizar el mundo del estilismo", y también del libro que acaba de publicar en Alienta Editorial. Herramientas para "conocer tu fisonomía y aprender a potenciarla, para aprovechar el poder de la colorimetría y construir un armario sólido y coherente con el que vestirte para que en cada ocasión te sientas cómoda y segura de ti misma".

"No hablamos de disimular o tapar -dice Amoretti-, aquí trabajamos la imagen desde una perspectiva visual, óptica y real". En definitiva, las tallas no cuentan, solo las formas y las proporciones. Y son estas cinco:

TRIÁNGULO: Cadera poderosa

Beyoncé o Jennifer Lopez.

Amoretti recomienda añadir volumen a las prendas en la parte superior. Apostar por 'tops' estampados; y usar pantalones de cintura media o alta (los de cintura baja darán aún más protagonismo a la cadera; y no interesa). Busca vestidos en corte A (porque aportan proporción entre los hombros y las caderas, dando un efecto de ligereza). Es aconsejable usar colores claros en la parte superior (camisetas y blusas) y decantarse por bolsos al hombro en lugar de a la cadera.

RELOJ DE ARENA: Poderosa proporción

Scarlett Johansson, Kim Kardashian o Blake Lively

En este caso, no hay que poner o quitar volumen, porque ya hay armonía. La estilista aconseja buscar partes de arriba que muestren escote en V, y mejor si son prendas entalladas. "El tamaño 'oversize' te puede dar un volumen que no necesitas", explica. En cuanto a pantalones, mejor los de cintura media o semialta. Los vestidos, los ceñidos a la cintura son un 'must'. "Prueba a ponerte un cinturón encima de un jersey ancho o vestido y alucinarás con la diferencia", prosigue. También triunfa un vestido estampado (añade volumen arriba y abajo), y un 'total look' suma centímetros visualmente. Para este tipo de figura son mejores los bolsos a la cintura.

OVALADA: Poderosas piernas

Melissa McCarthy y Octavia Spencer

En esta fisonomía, vamos a enseñar el 'power' de las piernas y drapeados en la zona del abdomen. En las partes de arriba, conviene elegir los escotes en V y prendas con líneas verticales (huye de las horizontales). En verano, elige 'shorts', y faldas cortas con medias tupidas, en invierno. Convienen los accesorios que alarguen la silueta, tipo collares largos. Si no puedes vivir sin estampados, mejor escoge los 'print' pequeños. En este caso, los bolsos mejor lejos de la cintura: son ideales los 'shopping bag' de mano.

RECTÁNGULO: Poderosa rectitud

Penélope Cruz, Cameron Díaz o Kendall Jenner

En este caso hay que jugar con los volúmenes y superposiciones para redondear y equilibrar la silueta. Van bien las prendas con volumen en la parte de arriba, como volantes o estampados. Los pantalones, mejor con cintura media o baja (estilizan el torso). Queda fenomenal el corte 'peplum' (consiste en un volante o trozo de tela que se coloca en la zona de la cintura de algunas prendas, como blusas, faldas o vestidos, para resaltar la zona). También se puede apostar por los 'blazers'. En cuanto a faldas y vestidos, los que remarquen la cintura; y los bolsos, a la cadera o con colores y estampados llamativos.

TRIÁNGULO INVERTIDO: Poderosos hombros

Angelina Jolie, Demi Moore o Naomi Campbell

Hay que ponerle volumen en la parte inferior. Para ello, la estilista recomienda los escotes en V, palabra de honor y con los hombros a la vista. El cuello 'halter' o las camisetas con espalda olímpica son de 10. Huye de las hombreras (descóselas si es preciso). En cuanto a vestidos, mejor si llevan volantes o volumen abajo. Colores claros abajo y oscuros, en la parte superior. El bolso ideal, en este caso, es el 'biker bag', en general, los que se llevan a la altura de la cadera (tipo riñonera o mochila).