En Alicante está pasando algo muy importante y parece que nadie se está dando cuenta. Ese algo se llama Pablo Montoro. Espacio Montoro es, de lejos, el mejor restaurante de la ciudad, y está llamado a convertirse en un referente de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, nadie habla de él. Este año, estoy seguro, recibirá su primera estrella Michelin. Saldrá en los periódicos, le harán entrevistas y, a partir de entonces, le lloverán los bolos en ferias, concursos gastronómicos y fiestas patronales. Pasará a ser una peón más en el circo gastronómico. Entonces a todos les parecerá un imprescindible. Así es el poder de la guía roja. La estrella en la chaquetilla te sitúa en otro nivel.

Pablo inauguró Espacio Montoro hace cuatro años y, desde el principio, lo diseñó como una experiencia gastronómica. El local está situado en las afueras de la ciudad, en un barrio sin mucho encanto y en un bajo que, a priori, no disponía de ninguna personalidad. Un interiorismo muy cuidado y una intencionada conceptualización del restaurante convirtió aquél bajo desangelado en un comedor muy cool. Montoro se divide en cuatro espacios diferentes. En el primero de ellos el cliente está invitado a un cóctel de bienvenida. Se llama Black Tech y me pareció el más prescindible de todos. Un pequeño entretenimiento llamado a generar expectativas en el público más voluble. Allí tomaremos un par de tragos divertidos que nos sitúan en un restaurante en el que suceden cosas. Luego pasaremos a la terraza. Un espacio pequeño al que el diseñador supo sacarle partido. En él se sitúa un carro de embutidos vegetales. Tienen interés su morcilla de berenjena, su sobrasada de tomate y, en menor medida, una cecina de remolacha. El agradable aperitivo se completa con un par de bocados con las setas como protagonistas antes de acceder al siguiente espacio. El tercer campo de juego es una bonita barra de mármol blanco donde empezaremos a entrar en materia. Allí recibe Pablo a cada cliente que visita el restaurante. Él mismo servirá y cantará al cliente los tres o cuatro platos que el menú reserva para esa barra. Son entrantes con mucha enjundia. De lo mejor de la comida. Sabores inusualmente potentes. Nada menos que un flan salado de anguila ahumada con lengua de vaca guisada nos da la bienvenida. Un plato gustoso que da paso a una brocheta de vaca frisona asada a la llama de whisky frente al cliente, quien una vez cocinada la depositará sobre una crema de foie de pato y maíz a la brasa. Esa brocheta no está mal, pero es la demiglass de vaca y anguila, intensa y elegante, que encontramos en la base lo que recordará el cliente durante mucho tiempo.

La última fase de la comida discurre en el comedor, decorado con maderas nobles. Allí se suceden una colección de platos que combinan sabores intensos con una escenografía muy cuidada para que el cliente tenga permanentemente esa buscada sensación de experiencia. Un ejemplo es su rodaballo en dos secuencias. Presenta primero el lomo a la brasa con pil pil de las espinas y un torrezno de su piel. Más tarde llegará la gelatina de las aletas cocinada en un pan con algas, como si de un papillote se tratara. Algo parecido ocurre con el cabrito. Por una parte la paletilla del cabrito asada a 62 grados durante 14 horas, por otra un guiso de lentejas y trompetas de la muerte con leche de cabra en tres texturas.

Pablo se ha dejado seducir por la moda de los fermentos. Se encarga de ellos Félix Troeschel. Son kombuchas ligeramente fermentadas que resultan muy frescas. Realiza, por ejemplo, una con higos chumbos y la aromatiza con clavo y cítrico .También prepara una con manzanas que recuerda ligeramente a una sidra de hielo.

El restaurante tiene en plantilla una colección de especialistas que buscan la excelencia. Un panadero, un repostero, incluso una ceramista que fabrica la vajilla. Entre ellos figura también un coctelero. De su mano aparecen tragos atrevidos. Unos divertidos (como esos que sirven en el Black Tech, alguno decepcionante (como su versión del negroni), y otros magistrales como el que realiza en una cafetera helada con bourbon aromatizado con vainilla y pimienta. Es un cóctel muy vistoso en el que se juega con el sonido crepitante del hielo, vapores fríos y un gracioso juego en una cafetera helada. Me gustó tanto ese trago de whisky que hubiera querido que me acompañara en el tren que me devolvió a València.

¿Dónde? Av. Albufereta, 13, Alicante

teléfono: 966 04 43 65

lo mejor. La ambición de un cocinero que puede aspirar a todo.

lo mejorable. El lavavajillas deja en la cubertería de madera cicatrices que la afean. En un restaurante como este no se debería permitir.

lo imprescindible. El inevitable reconocimiento que ha de llegarle pronto al restaurante...