Al creador valenciano Celso Giménez le han contado en casa, como un cuento secreto, la historia del hermano de su abuela, que también se llamaba Celso, que vivió cuatro décadas bajo la identidad de un hombre que vio morir asesinado por los vencedores. En su primera obra en solitario, al margen de su trabajo como miembro de La Tristura, Las Niñas Zombi, el escritor ha tomado esta historia familiar para ahondar en la gran herida de este país, la Guerra Civil.

El espectáculo, programado por el TEM, se ha trasladado a La Mutant hoy y mañana. «El origen de esta obra es un hombre que comienza una vida con una doble identidad para no desertar, para no irse de su país y que tampoco le maten. Uno de los aspectos claves del montaje es jugar a ponernos en ese lugar vital y emocional, humano y no tanto histórico», avanza Giménez, quien plantea a la audiencia la incógnita de saber por qué su tío abuelo renunció a toda su existencia e incluso a su nombre y propone imaginar con nuestra vida actual lo que supondría una decisión de tal calado.

Sobre el escenario, tres chicas cuentan una historia fantástica que, a ratos, parece real. Ríen, bailan y surgen preguntas. Las intérpretes son tres creadoras destacadas de las artes del movimiento: la bailarina y coreógrafa mallorquina Belén Martí, miembro del colectivo Mucha Muchacha, la performer y coreógrafa brasileña afincada en Madrid Natalia Fernandes y la artista y coreógrafa granadina Teresa Garzón.

Giménez comparte que su elección ha sido instintiva, porque normalmente trabaja con actores naturales. En el pasado, de hecho, ha subido sobre las tablas a músicos, escritores y bailarines. En este caso, fue casualidad que imaginara juntas a estas tres artistas de la expresión corporal, aunque la coincidencia se ha colado en la pieza. «Creo que la relación entre lo que es un cuerpo zombi según el mito y tener a tres mujeres que trabajan con el cuerpo le da una capa más a la obra que ha resultado importante y también muy divertida», explica el valenciano.

La propuesta no está lejos de los presupuestos temáticos y formales de montajes de La Tristura como Renacimiento o CINE, donde también se abordan episodios de nuestra historia política reciente proponiendo una profunda investigación del lenguaje escénico. «Me gusta pensar que los tres pueden conformar un tríptico. A pesar de todas sus diferencias, hay un hilo que dibuja una búsqueda común que tiene que ver con mirar a nuestro pasado de manera frontal, lo más limpia posible, pero desde un lenguaje radicalmente contemporáneo, de zombis, notas de voz de wasap y coreografías de Beyoncé», concreta.

Como en las anteriores, Las Niñas Zombi busca los puntos que conectan íntimamente el presente, pero alejándose de las estéticas tradicionalmente asociadas a estas cuestiones.

«Será imposible —asegura Giménez— que en esta pieza clarifique históricamente lo que sucedió. Tampoco es esa mi intención ni mi misión. Pero todo lo que me han ido contando me hace pensar en cómo afectan la herencia y las genealogías a nuestras vidas. Me lleva a construir esta pieza tratando de imaginar cómo somos las nietas, las niñas zombi que no llegamos siquiera a saber bien qué sucedió y, sin embargo, estamos transformadas a nivel educacional, cultural y sentimental por estas historias que, al mismo tiempo, parecen películas lejanas de muertes vivientes y vampiros».

Celso Giménez formó La Tristura junto a Itsaso Arana y Violeta Gil en 2005. Al margen de su trabajo conjunto, ha realizado colaboraciones con compañías como La Veronal, El Conde de Torrefiel y Mucha Muchacha. Trabaja buscando los límites entre el documental y la ficción, entre la presentación y la representación. Con la certeza de que la intimidad y la poesía son, esencialmente, conceptos políticos.