¿Qué tienen en común Roma y València? Mucho más de lo que podría parecer, como demuestra el estreno de la versión en valenciano de Les nits de Salustiana, una pieza de La Màquina que podrá verse del 10 al 19 de noviembre en la sala homónima que la compañía tiene en la calle Padre Jofré nº7 de València.

Además de un pasado histórico compartido como territorios imperiales, ambas ciudades se han desarrollado a lo largo de los siglos hasta convertirse en espacios donde el surrealismo, el barroquismo y lo sentimental se equilibran perfectamente. Es lo que pensaron Rafa Cruz y Gretel Stuyck, pareja escénica y sentimental, como lo eran Federico Fellini y Guilietta Masina, protagonista de Las noches de Cabiria.

Amantes de la obra del cineasta italiano por su estética, tono satírico y onírico, Cruz y Stuyck quedaron absolutamente fascinados por este filme, ganador del Óscar la Mejor Película Extranjera en 1958. Y no podían quitarse de la cabeza los paralelismos que encontraban entre la Roma suburbial que retrata y la València de las rotondas. Esa fue la semilla de un proyecto en el que involucraron a su amigo Marc Rosich, uno de los dramaturgos más destacados de la escena contemporánea.

Colaborador habitual de Calixto Bieito, está de actualidad porque la cartelera valenciana de noviembre acogerá dos obras suyas. Rosich firma y dirige el espectáculo con el que Dagoll Dagom se despide de los escenarios, La alegria que passa, versión del texto de Santiago Russiñol que del 17 al 19 de noviembre programa el Teatro Principal. Pero antes, el público podrá disfrutar de su trabajo gracias a la vuelta a los escenarios de Les nits de Salustiana.

Rosich escribió esta comedia con pinceladas trágicas para La Màquina y se estrenó en castellano justo antes del estallido de la pandemia, por lo que únicamente se pudieron realizar unas pocas funciones. Ahora, recuperado por completo el ritmo de programación y puestos al día con las producciones pendientes, la compañía, sala y espacio formativo ha decidido reestrenar esta pieza. Pero esta vez con el texto en valenciano, incrementado su conexión con el universo en el que se ambienta.

Optimismo a prueba de dramas

Rafa Cruz, Gretel Stuyck y Marc Rosich habían coincidido en varios proyectos escénicos cuando los tres trabajaban en Cataluña. Y en 2017 los tres pusieron en pie Vittoria, la pieza con la que Cruz y Stuyck inauguraron su propio teatro y compañía.

«Era la cuarta vez que trabajábamos juntos así que, cuando le propusimos hacer un homenaje a Las noches de Cabiria desde ‘la terreta’, Marc tenía muy claro cómo aprovechar las capacidades de Gretel. Y el resultado es un espectáculo donde brilla como actriz, con infinidad de matices interpretativos, además de cantar y bailar», comenta el director de la pieza, Rafa Cruz.

Decidieron bautizar a la nueva ‘Cabiria a la valenciana’ como Salustiana porque es el nombre una variedad de naranja prácticamente desaparecida, que aporta a la acidez del cítrico un punto dulce y amargo.

«Nuestra protagonista también proviene de un suburbio. En su caso, de Nazaret. Y, a pesar de ser una prostituta de baja estofa, tampoco pierde jamás la esperanza de enamorarse y sonríe a una vida llena de dramas», explica Cruz. El espectáculo retrata una noche, transcurrida en las huertas que circundan la capital valenciana, en la que se encuentra con una charanga que regresa a casa tras una jornada de trabajo durante las Fallas. Salustiana siempre ha soñado con ser una de las reinas de la fiesta valenciana y ahí arranca una conversación con los músicos que casi parece un ensueño. Acompañada por pasodobles falleros absolutamente populares y tocados en directo, la protagonista avanza en el recuerdo dulce pero duro de cuatro hombres con los que creyó haber ido encontrado el amor, para tener que recomponerse de nuevo tras cada nuevo golpe vital.

«Hay un paralelismo muy bonito que se establece entre las Fallas y el carácter la protagonista. Ella es alegre, barroca, desinhibida y divertida. Además, tiene una filosofía vital muy parecida a la de esta fiesta» Gretel Stuyck

La comedia convive con un diseño de iluminación muy contrastado, que busca recordar al universo Felliniano. El vestuario descoloca al espectador, haciendo totalmente contemporáneos los que parecen restos de un traje de indumentaria tradicional. Las historias dramáticas que va rememorando Salustiana llegan al público con la inocencia de una optimista empedernida. Y la música popular de las Fallas sube por primera vez al escenario como parte de un espectáculo teatral de corte contemporáneo, rompiendo prejuicios para incrementar la intensidad escénica, ya sea en momentos de humor o drama.

Esta pieza resume los pilares del trabajo de La Màquina como compañía teatral. En sus piezas para adultos, trabajan con montajes de corte contemporáneo, de estéticas y trabajo físico marcados, dando cabida a múltiples lenguajes escénicos, como la música o la danza. Y hablan de temas de interés social, pero huyendo de lo documental para primar la expresión artística. El objetivo es que sea el espectador quien, desde lo lúdico y lo bello, pueda ir pensando en qué tipo de sociedad se está retratando. «Al final, lo que ofrecemos es un espejo. Por ejemplo, en esta obra nunca juzgamos a Salustiana ni la blanqueamos, es una prostituta que padece los dramas de su profesión. Pero lo hace desde un espíritu limpio. Y tampoco se ocultan la corrupción moral ni las masculinidades mal entendidas que hay entre los puteros. No hay una crítica, la obra es una foto y cada uno saca sus conclusiones», comenta Cruz.

Mientras que Stuyck destaca la conexión que establece entre el personaje y los espectadores, similar a la que logra la Cabiria de la película de Fellini, pero de manera más directa dado que todo ocurre en vivo y con alusiones a un mundo fallero - con su toque vitalista, pero también surrealista - que los valencianos conocen de primera mano. «Las escenas van surgiendo de manera muy natural porque el autor me conoce a la perfección como intérprete, pero también está muy familiarizado con nuestra cultura popular. Todo va fluyendo con espontaneidad ya que Salustiana no se toma demasiado en serio, no quiere ponerse profunda. Pero, al acabar la función, el público se da cuenta de lo que acaba de ver y su respuesta es tremenda», admite la actriz, quien termina exhausta tras cada representación, pero también feliz por poder contar esta historia.

Desde la compañía aseguran que «hay ‘Salustianas’ en València y todas partes» porque, a pesar de su localismo, este personaje y esta historia tienen un carácter universal, podrían contarse en cualquier punto del planeta. Pero, por el momento, serán los valencianos quienes puedan comprobar cómo la comedia y la tragedia, las Fallas, la noche, Fellini, València y Roma caben en un mismo escenario.