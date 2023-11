Las amistades que se remontan a un largo tiempo atrás cuestan de mantener en un futuro. Eso es lo que nos muestra Veure’ns, la nueva obra de teatro de la compañía Pérez&Disla, que cuenta la historia de dos amigos, muy buenos amigos en el pasado que hace mucho que no se ven. Un vínculo que, a simple vista, parece perecedero, encontrándose con muchos inconvenientes al intentar congeniar como lo hacían antes.

Con la interpretación de los actores y dramaturgos valencianos Juli Disla y Àngel Fígols, plantean un dilema existencial sobre como el tiempo puede afectar una amistad, a pesar de que sea una muy fuerte.

La propuesta ha sido dirigida por Jaume Pérez Roldán, y escrita por uno de sus intérpretes, Juli Disla. Las sesiones de la obra tendrán lugar en el Teatre El Musical en la ciudad de València, quien ha expandido su programación, en los próximos 11 y 12 de noviembre en las Naves de Ribes, en el Parc Central.

Los vínculos perdidos

“Son dos amigos, muy amigos, que tienen una de esas amistades que marcan”, así lo explican los protagonistas. Acabado un capítulo de sus vidas, las trayectorías de cada uno de sus protagonistas toman un camíno distinto, separándoles para siempre.

Un para siempre que tiene un final, cuando uno de ellos intenta alcanzarlo mediante las redes sociales. Su reencuentro provoca en ellos una sensación de desconocimiento del uno y del otro, a pesar de todo lo que habían construido hace mucho tiempo.

“Parece que el mundo siempre se nos muestra como un lugar hostil. Tendemos a la ceguera, a la negación del otro; evitamos, de incontables maneras, mirar el rostro que nos mira para no tener que implicarnos con él” Juli Disla

Veure’ns propone un ejercicio de reflexión donde se cuestiona como creamos nuestras relaciones actualmente, poniendo en el foco la manera en la que recomponemos la mirada hacia el otro. Una conversación entre dos amigos que suscitará preguntas importantes en la mente del espectador como qué hacer con la memoria de esos momentos en común, qué pasa cuando te das cuenta de que la persona que tienes delante es una completa desconocida o si tenemos la capacidad para poder recuperar el afecto después de tanto tiempo sin compartirnos.

Dudas que afloran con la intención de recuperar un vínculo pasado, pero sin recuperarlo y formarlo teniendo ne cuenta su presente. Con un sentimiento ciertamente nostálgico, tratan de reconstruir una amistad que les había hecho sentirse ne un lugar más seguro.

De esta manera, la obra intenta poner la mirada sobre la percepción que tenemos del uno al otro y cómo, de cierta manera, nos sentimos más o menos validados con el reconocimiento de alguien cercano.

La última producción de la compañía Pérez&Disla plantea un dilema existencial, pero universal, pues nos toca de cerca a todos y a todas. ¿Quién no ha sentido cierta alienación tras una reunión de antiguos alumnos del colegio? ¿Quién no se ha sentido triste y confundido al encontrarse por la calle con un viejo amigo en el que ya no atisba ninguna afinidad?

Las reflexiones que proporciona esta obra nos llevará a ser más conscientes de lo que significan los encuentros y descubrimientos, y de compartir espacio y el tiempo con las personas que nos importan.

“Veure’ns va de sostener un encuentro, de lo que puede acontecer, o no, en él”, concluyen los creadores de la obra, que estará en el TEM durante este fin de semana, en su nueva ubicación.