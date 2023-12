Su paso como una de las concursantes de Operación Triunfo 2020 le dio el empujón al escenario que necesitaba. Nacida en Beniarrés, la alicantina se considera una amante de los concursos, que sacan los mejor de ella. Actualmente, participa en el programa de TVE ‘Dúos Increíbles’, concursando junto a uno de los íconos del pop, David Summers. Gracias al concurso, la banda Hombres G ha anunciado que contará con su colaboración para el álbum conmemorativo por los 40 años del grupo.

Además, estrena nuevo álbum, ‘Antídoto’, que tendrá su gira en los primeros meses del próximo año. Una de las fechas señalas es en València, donde finalizará su tour junto a grupos como Cactus, al que pertenecía antes de su paso por el programa, o La Fúmiga, quienes han colaborado en su nuevo disco. En marzo, la podremos ver en la Sala Jerusalem. Pero eso no es todo, Samantha Gilabert no se ciñe a ser solamente cantante, también se tira a la piscina del ámbito de la comunicación, formando el podcast ‘Triunfitas con traumitas’ junto a una de sus compañeras de la academia, Maialen, también conocida como Chica Sobresalto. Sin embargo, no pierde su foco: ser una cantante disciplinada en muchos otros campos, con una esencia valenciana que lleva por todo el país.

Eres cantante, escritora y podcaster, ¿qué te falta?

(Risas) Pues muchas cosas, podría ser atleta rítmica también, por ejemplo.

A partir del año que viene empieza el Antídoto Tour, ¿qué Samantha nos vamos a encontrar?

Estamos empezando a plantearlo ya seriamente. Sobre todo, lo que quiero es disfrutar, estar con mis músicos, que sea todo en directo y muy orgánico. Poder cantar todas las canciones posibles. Mi objetivo es que la gente lo disfrute al igual que nosotros, con alguna sorpresa de por medio.

¿Cuáles son tus expectativas del público que vaya al tour?

Que se emocionen. Quiero que aprovechen esa hora y media o dos horas para olvidarse de sus problemas y, sobre todo, que salgan con ganas de repetir.

Empiezas en Madrid, pasas por Barcelona y acabas en la ciudad de València, ¿es la ciudad valenciana tu broche final?

Sí, además yo creo que será el más esperado. Aparte también será en el que más amigos y familia podrán acudir. Y por supuesto el que más sorpresas tenga; habrá mucha gente y muchos músicos que subirán a cantar.

¿Nos puedes dar alguna pista?

Claro, Cactus siempre están ahí, también La Fúmiga. Vaya, buena gentecilla.

Desde tu paso por Cactus hasta tu segundo álbum ‘Antídoto’, ¿qué ha cambiado?

Han pasado ya cuatro años, de hecho, justo hace cuatro años estábamos en los casting finales de Operación Triunfo. Para empezar, yo ya voy a cumplir treinta y en ese entonces tenía veinticinco. Eso hace que con el tiempo haya adquirido una madurez brutal, tanto personalmente como musicalmente.

Actualmente participas en Dúos Increíbles con David Summers, ¿qué nos puedes contar?

Esta semana hemos pasado a ser semifinalistas, nos podéis ver todos los martes en RTVE. De hecho, la semana pasada, David y yo anunciamos que estaré en el disco recopilación de 40 años de Hombres G, colaborando con todos ellos.

¿Y cómo ha sido tu paso por el concurso?

La verdad, muy gratificante. Hemos aprendido mucho, hemos estado todo el verano currando, ensayando, de aquí para allá, subiendo y bajando. Nos han acompañado artistas como Paloma San Basilio, Teo Bok o Coti. Es muy emocionante también, pero al final no deja de ser un concurso y también tiene su parte de pasarlo mal porque hay mucha angustia, pero es una sensación muy guay.

¿Crees que los concursos son lo tuyo?

Yo diría que sí, pero tampoco lo sé cierto. Es lo mío porque me gusta y lo disfruto. En definitiva, la televisión, la pantalla y la cámara me hace estar muy cómoda.

Y aprendes también…

Exacto, nunca se deja de aprender delante de una cámara.

Hace ya una semana se estrenó OT 2023, ¿cómo la estás viviendo de momento?

Con mucha ilusión, es un formato muy atractivo. Espero que funcione, que estoy segura de que sí, no tengo ninguna duda.

¿Echas en falta en esta edición algún triunfito valenciano?

Eso he visto, que no hay ningún valenciano. Nada, al año que viene si eso, no pasa nada. En realidad siempre han habido pocos. Además, en estas últimas ediciones, valencianos que hablarán valenciano no han habido apenas.

¿Qué consejo le darías a los nuevos triunfitos?

Obviamente que disfruten porque pasa rapidísimo. En realidad, OT es un paréntesis dentro de un paréntesis que después se convierte en humo. Al principio la echarán de menos, pero luego se les pasará porque tienen mucho camino por delante.

En tu faceta podcaster tenemos ‘Triunfitas con traumitas’, ¿cómo surgió?

En la academia, Maialen y yo ya hablábamos sobre hacer un podcast juntas. Luego, cuando ya estábamos fuera lo hablamos y dijimos “vamos a ponernos en serio”. Fue dicho y hecho; nos pusimos en contacto con la gente que teníamos que hablar y lo sacamos. La verdad estamos bastante contentas porque a la gente le gusta mucho y esta funcionando bastante bien: no podemos pedir más.

Mirando hacia el final de año, ¿qué tienes preparado?

En diciembre estrenaré un nuevo single, que lo presentaremos en la gala de Nochevieja en Televisión Española. Por supuesto, también está 'Dúos Increíbles', los conciertos en enero, febrero y marzo y podcast. Hay algunos proyectos que tengo en mente, pero nada concretado. Una de las cosas que tengo claras es que en verano ya tendremos más cosas, haremos gira de los festivales que salgan, y a ver qué pasa.