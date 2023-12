Con la llegada de la Navidad, las calles se llenan de magia e ilusión. Es tiempo de reencuentros y planes familiares. Durante estas semanas, todos los rincones de la Comunitat Valenciana se llenan de una gran cantidad de actividades dirigidas a todos los públicos. En estas páginas puedes encontrar algunos de ellos.

Belenes de todos los tamaños

El Belén se ha convertido en uno de los elementos más característicos de la Navidad. Algunos pesebres han pasado a ser lugares de parada obligatoria durante estas fechas. Es el caso del Belén Napolitano del Museo Nacional de Cerámica y Artes Santuarias de València o el Belén de Xàtiva a tamaño real, el cual está considerado el más grande de España.

Mercados navideños

Otro lugar de parada obligatoria es el mercado navideño, formado por una gran cantidad de puestos de comida, ropa o joyas. Uno de los más destacados es el de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el cual también acoge una gran cantidad de actividades y talleres para todos los públicos.

Hasta el 7 de enero

Feria de atracciones

El cruce de la calle Ingeniero Manuel Soto con la Avenida de Francia, frente al Edificio del Reloj y los Tinglados del Puerto de València, acoge un año más la feria de atracciones, uno de los lugares preferidos entre las familias. Los más atrevidos podrán disfrutar de la adrenalina de las montañas rusas o los coches de choque, de los puestos de comida rápida, endulzarse con el tradicional algodón de azúcar o conseguir algún premio en una de las casetas ubicadas en el recinto.

Hasta el 22 de enero

Calles iluminadas

Las principales calles y plazas de los distintos pueblos y ciudades valencianos se engalanan durante estos días para celebrar estas fiestas tan mágicas. Luces, árboles de Navidad de todos los tamaños o motivos ornamentales y distintos diseños de vanguardia inundan las vías más transitadas con el objetivo de contagiar el espíritu navideño hasta al propio Grinch. València suma este año un nuevo árbol de Navidad en la Plaza del Ayuntamiento, que imita a un árbol natural, con 20 metros de altitud, decorado con bolas y cajas de regalo.

Durante todas las Navidades

Expojove

Los más pequeños podrán volver a disfrutar de una de las actividades más esperadas durante las fiestas navideñas. Feria Valencia vuelve a acoger la tradicional feria de los niños Expojove, con 50.000 metros cuadrados de exhibiciones, juegos, talleres y espectáculos de música y teatro repartidos en cuatro pabellones, en los que ellos son los protagonistas. En total, los niños y niñas de la ciudad podrán disfrutar de más de 200 horas de actividades durante diez días.

Hasta el 4 de enero

Circo Raluy Legacy

La Navidad no sería lo mismo sin la magia del circo. Fruto del trabajo de cinco generaciones de artistas y considerado uno de los mejores circos de Europa, Raluy Legacy regresa a la ciudad con su espectáculo «In ART we trust», el cual pretende emocionar a pequeños y mayores a través de nuevos intérpretes, números y la belleza de sus puestas en escena. Sus carromatos de más de cien años de antigüedad, la exclusiva decoración de la sala, la presencia del órgano restaurado, su particular carromato-cafetería y todos su entorno hacen que el público viaje en el tiempo.

21 de diciembre al 14 de enero