La valenciana que brilló en Starlite sin haber pisado nunca un escenario

Presentar una canción por primera vez es uno de los momentos más emocionantes para un artista. Después de meses de trabajo, el público por fin puede disfrutar del «single». Cada estrofa empieza a formar parte de la vida de cada uno de los oyentes, que se sienten identificados con la historia que se esconde detrás de esta pieza. Sin embargo, este momento puede ser todavía más emocionante si se produce ante 3.500 personas en uno de los escenarios más destacados dentro del panorama musical español.

La valenciana Moni Motes tuvo el privilegio de poder vivir esa experiencia hace unos meses en el Starlite Marbella, donde actuó ante más de 3.5000 personas como telonera de los artistas españoles Álvaro de Luna y Marlon.

El público presente tuvo la oportunidad de escuchar por primera vez su segundo sencillo «La canción de los 2». Fue un concierto breve, pero, en sus palabras, «fue algo increíble que voy a llevar siempre conmigo». Recuerda los nervios previos a la actuación: «Los días anteriores sí que estaba nerviosa, pero ese día me metí de lleno en el escenario para disfrutar al máximo del momento».

Durante la actuación, también interpretó su primer sencillo «Tan desconocidos», que vio la luz el pasado mes de abril. «Me sorprendió que algunas de las chicas que estaban en las primeras filas cantaran la canción y me pidieran fotos», señala.

Reconoce que participar en este festival fue como «caído del cielo», ya que «nunca había cantado encima de un escenario y delante de tanta gente».

La joven valenciana de 19 años publicó esta primera canción hace tan sólo ocho meses. En ella habla sobre los sentimientos que genera una ruptura sentimental, por lo que «la gente se siente muy identificada, ya que todos hemos vivido una situación similar». «Le enseñé la canción a un amigo y me dijo: ‘Moni, esto lo tenemos que producir’». Anteriormente, la joven versionaba los temas de otros artistas, los cuales compartía a través de sus redes sociales.

Sin embargo, y a pesar de su breve trayectoria, su carrera musical ha crecido rápidamente en muy poco tiempo. «Nunca me hubiese imaginado llegar a tanta gente con mi música. Me he dado cuenta de que esto es lo que realmente quiero hacer», señala Motes. «Tengo muchísimas ganas de seguir creciendo», reconoce la artista, quien ya acumula más de 1,7 millones de reproducciones y 26.000 oyentes en Spotify.

La joven,que estudia Publicidad y Relaciones Públicas con ADE en Madrid, recalca que lleva «toda la vida cantando». «Canto desde los 7 años. A los 13, empecé a ir a clases de canto porque siempre he querido ser cantante, aunque sé que es complicado», lamenta.

Hace unas semanas, Moni Motes publicaba su tercer «single», el cual «habla de la superación de una ruptura, de darse valor a uno mismo». Para ella, las tres canciones publicadas representan un «ciclo amoroso». Por eso, el cuarto tema, que verá la luz muy pronto, es «más positivo, muestra cómo es volver a enamorarse».

La joven lo tiene claro. Ella quiere seguir escribiendo sus canciones para poder volver a subir muy pronto encima de un escenario. «Quiero seguir sacando canciones para poder hacer mis propios conciertos y vivir de esto», concluye.