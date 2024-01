El legado de Sinatra sigue 25 años después

Hace justo un año, el público ocupaba todas las butacas del teatro La Rambleta para disfrutar del espectáculo «My way. El legado de Sinatra», que homenajeaba al cantante estadounidense coincidiendo con el 25 º aniversario de su muerte a causa de un paro cardíaco a los 82 años de edad. Un año después,y tras el éxito de este musical, el teatro vuelve a acoger este homenaje a la gran voz del siglo XX.

«De Frank Sinatra siempre ha destacado su forma de interpretar las canciones y su presencia en escena, aunque tenía otras muchas cualidades difíciles de resumir», señala el crooner valenciano Javier Botella, quien dirigirá y producirá este musical único, que se celebrará el 11 de enero, a las 20:30 h. «Es un honor poder regresar a mi tierra y, sobre todo, coincidiendo con mi cumpleaños, ya que no hay mejor manera de celebrarlo», explica.

Desde bien joven, Botella siempre miraba de reojo las actuaciones de Frank Sinatra -entre otros artistas-, mientras pensaba: «Yo, algún día, cantaré por él». Sin duda, lo consiguió. Desde que comenzó su andadura en 2013, el crooner, convertido en uno de los cantantes de jazz más famosos en España, lleva más de un lustro rodando por salas y teatros de todo el país con varios espectáculos y actuaciones.

En este caso, «My way. El legado de Sinatra», que se caracteriza por una puesta en escena audiovisual muy potente, contará con la colaboración especial de Dómisol Sisters (grupo formado por Mireia Serrano, Mélanie Lapalus y Fanny Germain), el artista Albert Sanz y el joven crooner Kiumars Vahedi, cantante de jazz originario de Irán, pero que creció en Luxemburgo y es conocido por haber participado en el famoso programa «La Voz».

«Contar con jóvenes artistas como Albert o Kiumars en este espectáculo no es sólo reivindicar el legado de un referente imprescindible de la música popular del siglo pasado, es también colaborar con grandes artistas que están consolidando su trayectoria y aportan mucha frescura con su punto de vista musical», comenta Botella, quien se muestra entusiasmado por tener esta compañía encima del escenario.

Al elenco también se suma la banda de música compuesta por Eduard Marquina-Selfa (piano y dirección musical), César Cortés (contrabajo), Tico Porcar (batería) y Fede Crespo (trompeta), que se encargan de recrear la esencia de los mejores años del «swing» y transportar a los espectadores a una época dorada.

20 temas seleccionados

Sinatra cautivó con su distintiva voz suave y su habilidad para emocionar a través de cada canción a una gran cantidad de público de todas las edades desde sus inicios en la década de 1930 hasta los años 90.

A lo largo de su trayectoria, el artista grabó más de 1.300 canciones. Sin embargo, el equipo sólo ha podido escoger veinte de ellas para el espectáculo que se representará en València. «El repertorio ha sido seleccionado muy a conciencia», explica Botella, quien añade que, no ha sido una decisión fácil. Entre los requisitos para escoger estos «hits» destaca la cronología y la sensibilidad de cada tema, ya que el musical pretende abarcar todas las décadas en las que Sinatra estuvo encima de los escenarios. «Queremos hacer un recorrido musical por toda su trayectoria, sin dejar de lado ninguna década, ya que la música es la única protagonista», indica Botella. Concretamente, algunos de los temas que se interpretarán, y harán bailar a los presentes, durante el espectáculo son «New York, New York», «Fly Me to the Moon», «Strangers in the Night» o «My Way».

Además, cada uno de estos temas irá acompañado de proyecciones de vídeos en una gran pantalla situada en el escenario. De esta manera, las imágenes sobre la vida y obra de Sinatra permiten al espectador viajar por los años 40 y 80, décadas en las que el artista se convirtió en número 1 y traspasó fronteras. «Era un ídolo para la gente de todos los países», reconoce Botella, quien revindica que «su música todavía sigue sorprendiendo a las nuevas generaciones».

Así, el espectáculo se inicia con uno de los temas del LP All or nothing at all, que se lanzó en 1943, año en el que Sinatra inició su carrera en solitario y con el que logró vender un millón de copias. Tras participar en varias películas, el artista retomó su carrera musical con In the wee small hours, que alcanzó la segunda posición en las listas de éxitos estadounidenses.

Ya en 1956, su disco Songs for swingin’ lovers también logró situarse en el número dos del país, puesto que mantuvo durante 66 semanas.

Brillantes 60

Sin embargo, lo mejor todavía estaba por llegar. La brillante carrera musical -y también como actor- de Frank Sinatra se prolongó durante la década de los 60 con títulos como «Nice and easy» y «Strangers in the night». Fue en los años 70 cuando el intérprete de «My way» se consolidó como una auténtica estrella de la música, mientras que en los 90, con motivo de su 75 º cumpleaños, celebró una gira por el país. Toda su carrera artística fue reconocida en 1994, cuando recibió el Grammy por su trayectoria.

A pesar de que ya han pasado más de 25 años de su muerte, el legado de Sinatra sigue más vivo que nunca como se puede observar a través de este tributo, que ya se pudo disfrutar en La Rambleta el año pasado. «Frank Sinatra no sólo dejó un legado musical duradero, sino que también se convirtió en un símbolo de estilo y elegancia, que todavía sigue presente», reconoce Botella.

El espectáculo se estrenó hace un año y medio y ya ha recorrido varias ciudades españolas. «La gente no deja de sorprenderse durante los 90 minutos que dura el espectáculo», indica el crooner, quien reconoce que el musical no «sólo se caracteriza por la labor vocal, sino también por el trabajo audiovisual». Por eso, Botella invita a todo el público a disfrutar del legado de Sinatra y conocer un poco más sobre su figura.