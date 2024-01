Flamenco para contar la verdad

La Real Academia Española define el flamenco como aquello «dicho de una manifestación cultural o de un un intérprete: de carácter popular andaluz y vinculado a menudo con el pueblo gitano». Sin embargo, para muchos bailaores, el flamenco es mucho más que eso. «El flamenco es mi forma de vida, mi manera de contar mi verdad», explica el joven bailaor valenciano Daniel de Francisco, que se sube al escenario del teatre Talía el próximo 16 de enero para presentar su primer espectáculo. Pero no lo hará sólo, ya que estará acompañado en todo momento de la icónica bailaora Farruca Montoya.

Desde bien pequeño, De Francisco ha conquistado los escenarios de todo el país con su estilo único y su virtuosismo. Su elegancia y pasión al bailar serán protagonistas en este espectáculo que el joven tenía en mente desde hace mucho tiempo. «No me atrevía a hacerlo porque no tenía tiempo y quería trabajarlo con calma», explica. El valenciano siempre ha sido un enamorado del flamenco. «Con cuatro años yo ya bajaba a la calle a bailar mientras me daban palmas. Yo vengo de una familia muy humilde», explica. A los doce años empezó su carrera artística colaborando con varios artistas como Pitingo.

Sin embargo, hace un año, decidió materializar ese sueño que rondaba por su cabeza desde hace tanto tiempo. «Quería contar mi verdad porque vengo de una familia de artistas», indica. El joven se muestra nervioso y emocionado ante el inminente estreno. «Es una ilusión poder presentar el espectáculo en mi tierra. Quiero que la gente conozca el flamenco puro», reivindica a pocos días del estreno. Añade: «Estoy nervioso, pero, sobre todo, ilusionado».

Por su parte, la Farruca, heredera y madre de una legendaria estirpe flamenca, deslumbrará en el escenario con su poderoso zapateado y su gracia innata. Su dominio del compás y la fuerza con la que ejecuta cada movimiento dejan una huella imborrable en todos los que tienen el privilegio de presenciar su arte. Ella sabe lo que es vivir el flamenco. «Para mí el flamenco es mi vida, es corazón», reivindica. Con trece años, se subió por primera vez a un escenario, donde le cantó Camarón de la Isla. «Fue muy emocionante. En ese momento, no llegué a entender la importancia», explica. Desde ese momento, la bailaora ha protagonizado varios espectáculos como «Andalucía flamenca», «Persecución» o «Flamenco puro» y ha compartido escena con figuras como El Güito, Angelita Vargas o Antonio Canales.

«Es un niño prometedor»

La Farruca dejó el baile de manera repentina en el 2000 -tras el fallecimiento de su marido-, aunque tres años después decidió volver a ponerse la bata de cola y regresar a escena. «Quiero luchar por el legado que dejó mi padre», indica. En esta ocasión, lo hará acompañada del joven bailaor valenciano, para quien sólo tiene palabras de admiración. «Llaman flamenco a cosas que no lo son y me hiere escucharlo, pero Dani puede decir que hace flamenco en mayúsculas», señala la artista, quien reivindica que «es un niño prometedor, que sabe lo que quiere».

Este evento es una alianza sin precedentes, donde la grandeza de Farruca Montoya se entrelaza con la frescura y la innovación de Daniel de Francisco. Ambos se fusionan en una perfecta simbiosis de fuerza y delicadeza. Cada taconeo, cada braceo y cada mirada reflejan la pasión y el compromiso que estos dos bailaores sienten por el flamenco. Su complicidad en el escenario trasciende las palabras y se traduce en un diálogo flamenco sin igual, donde la música y el baile se comunican en su forma más pura. Se trata de un encuentro entre generaciones, donde el legado de una de las familias más emblemáticas del flamenco se une a la audacia y la pasión del talento emergente. «Tenemos edades muy diferentes, pero vemos y sentimos el flamenco de la misma manera», concluye Dani.