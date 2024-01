En los últimos tiempos se ha constatado un cambio significativo en los hábitos de consumo de diferentes segmentos de la sociedad, sobre todo entre los más jóvenes, cada vez más interesados (en materia enológica) en vinos con menor graduación alcohólica de lo habitual o, incluso, en vinos sin alcohol. El sector cervecero abrió el camino hace ya un par de décadas, pero no ha sido hasta que la tecnología ha permitido desarrollar sistemas de desalcoholización muy poco agresivos que permiten mantener intactas la mayoría de cualidades de los vinos sometidos al proceso cuando este tipo de vinos han comenzado a tener visibilidad.

Hasta no hace mucho tiempo, el consumo de vino sin alcohol se vinculaba a opciones religiosas y/o culturales, sobre todo en el ámbito de la exportación hacia países islámicos. Pero en los últimos años, la tendencia se empieza a generalizar, sobre todo entre consumidores jóvenes (de 18 a 24 años). Según algunos informes publicados en los últimos meses, casi la mitad de consumidores de esa horquilla de edad se decantan por vinos de baja graduación e, incluso, vinos sin alcohol. Dos de cada cinco jóvenes confiesan no consumir ningún tipo de bebida alcohólica y el resto afirman alternar bebidas sin alcohol con bebidas tradicionales en función de la situación. Según el último informe de Wine Intelligence, el 58% de los españoles jóvenes menores de 34 años afirma «moderar la ingesta de alcohol» eligiendo productos de baja o cero graduación como alternativa. Esta tendencia de consumo está influyendo de manera notable en las estrategias comerciales de muchas bodegas, tanto en el ámbito internacional (Australia y Francia ya son verdaderas potencias en este tipo de productos desalcoholizados) como a nivel nacional, con el grupo Matarromera como principal productor gracias a la planta de desalcoholización con la que cuentan en la provincia de Valladolid.

En la Comunitat Valenciana, el grupo de empresarios que gestiona Cavas Marevia cuenta con su propia línea de desalcoholización, Desalco, entidad que en la actualidad realiza el proceso de extracción de alcohol al vino para varias bodegas valencianas. La firma también produce productos sin alcohol para sus propias marcas (en el mercado ya cuentan con un espumoso sin alcohol bajo el sello Vega Medién), y en los últimos dos años el volumen de negocio ha crecido significativamente, una ‘moda’ que parece tener continuidad en los próximos ejercicios.

Otra de las opciones dentro de esta tendencia son los vinos de baja graduación (se consideran así aquellos vinos que no superen los 11 gramos por litro de alcohol), sobre todo los elaborados con variedades muy aromáticas como la Moscatel y, en la mayoría de los casos, con un leve contenido de carbónico. Propuestas como las de Bodega Reymos (con referencias como Amatista) o Bocopa (con su gama de Marina Espumante) fueron pioneros en la elaboración de vinos que, en la mayoría de los casos, se presentan con un contenido en alcohol de poco más de cinco grados. Tras varios años de esfuerzos comerciales para posicionar sus productos, en la actualidad el volumen de producción y la penetración en diferentes mercados avala el esfuerzo realizado por estas bodegas para adecuar sus instalaciones para la producción de este tipo de productos.

Desde el punto de vista organoléptico, los vinos sin alcohol son cada vez ‘más parecidos’ a los convencionales gracias a los avances tecnológicos, pero también a la pericia de los enólogos, que suplen los matices que ofrece el alcohol (que aportan cuerpo y dulzor) con un ligero aumento del azúcar residual del vino y, en muchos casos, con el carbónico, que aumenta la sensación de volumen y untuosidad en boca. Todavía resultan ‘diferenciables’ en cata ciega, pero muchos concursos de vinos de ámbito internacional ya incluyen en su reglamento categorías específicas para vinos sin alcohol, como los prestigiosos Berliner Wein Trophy, los Virtus o la International Wine and Spirits Competition. No sólo eso. En las últimas fechas, han comenzado a surgir concursos específicos para vinos sin alcohol y de baja graduación, como el The Global Low and No Alcohol Wine Masters, que el pasado mes de diciembre evaluó cientos de referencias de todo el mundo, otorgando medallas a más de una veintena de etiquetas españolas.

Las propuestas de vinos y espumosos sin alcohol en la Comunitat Valenciana se concentra principalmente en tres bodegas.Murviedro ofrece una línea de vinos espumosos (uno blanco y otro rosado) que también son aptos para veganos. Por su parte, Bodegas Vicente Gandía ha creado su propio sello, ‘Cero Coma’, con el que comercializan en la actualidad tres referencias: un blanco, un tinto roble y un espumoso frutal y goloso. Otra de las bodegas que se ha lanzado a la conquista de consumidores de vino sin alcohol es Bocopa, que dentro de su gama Marina Espumante ofrece un espumoso sin alcohol y otro de baja graduación (sólo 5’5 grados). Además, la firma alicantina ha lanzado recientemente la versión sin alcohol de una de sus referencias más reconocidas, el blanco Marina Alta.