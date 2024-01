La salud mental no sólo ha dejado de ser un tema tabú, sino que ha roto muchas barreras, ha conseguido traspasar fronteras y ha llenado muchos espacios en los que antes era impensable abordar esta problemática. No es para menos si se tienen en cuenta las cifras, sobre todo los datos relacionados con la ansiedad. Según la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, se trata del trastorno más frecuente y con una prevalencia creciente en los últimos años, sólo por delante de la depresión. En términos numéricos, la Encuesta Europea de Salud 2020 indicaba que ese año en la Comunitat Valenciana había más de 263.000 pacientes diagnosticados, sin tener en cuenta las personas que los sufren y no tienen tratamiento.

Estas cifras han ido en aumentado tras la pandemia de la Covid 19. La sociedad ha empezado a ser consciente de la magnitud del problema y, por consiguiente, de la importancia de cuidar la salud mental. Así, el teatro Olympia también ha decidido sumarse a esta reivindicación con «La ansiedad no mata, pero fatiga». Concretamente, el auditorio se convertirá el próximo 29 de enero en una consulta psicológica de la mano de Patri psicóloga, que cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales, y el actor Rafa Blanco. El proyecto, que nació hace tres años y ya ha visitado València en cinco ocasiones, pretende convertir una conferencia psicológica en una obra de teatro para todos los públicos. La ansiedad, la reina de los trastornos mentales A lo largo del espectáculo, Blanco le cuenta sus problemas a la experta, quien le proporciona herramientas, que, a su vez, pueden ayudar al público a hacer frente a estas situaciones cotidianas. «Queremos divulgar la psicología de una manera diferente y con un toque de humor para que llegue a todos los públicos y que, así, los espectadores salgan más felices y con herramientas sencillas que le ayuden a controlar las emociones», señala Patri. La obra, que ya ha sido vista por más de 40.000 personas durante todo este tiempo, refleja varias escenas cotidianas, en las que Rafa sufre ansiedad. A lo largo de la representación, la psicóloga le guía a base de consejos y soluciones que convierten el teatro en «una entretenida terapia». Otros espectáculos La complicidad de Patri y Rafa encima del escenario es más que evidente. Ambos ya habían trabajado juntos anteriormente en el espectáculo «Diez maneras de cargarte tu relación de pareja» y ahora vuelven a unirse con un mismo motivo: «Hacer reír a la gente, ya que la risa es el gran motor de la felicidad». Sin duda, parece que lo están consiguiendo a lo largo de cada función. En palabras de la experta, «el ‘feedback’ es maravilloso y la gente no para de reír porque se sienten identificados con lo que le ocurre al personaje y encuentran herramientas para hacer frente a la situación». La experta recomienda el espectáculo a toda la sociedad, tenga o no ansiedad, porque «se abordan muchos temas como las redes sociales, las relaciones, el hecho de vivir el presente, las emociones o el autocuidado y, además, en cualquier momento podemos sufrir este trastorno». «Van a ver que no son raros y que lo que les pasa a ellos, le pasa a mucha gente como es el caso de nuestro protagonista», añade. Patri decidió divulgar la psicología a través del teatro hace unos años con su primera función «Diez maneras de cargarte tu relación de pareja». En 2021, se adentró en este espectáculo que ya ha recorrido varias ciudades españoles y que llega otra vez a València. Además, Patri también es escritora, actriz y divulgadora. En 2017 fue galardonada con el Premio del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental a la mejor divulgadora en redes sociales, en 2022 estrenó el podcast junto a Cristina Mitre «Nena, no te compliques» y «Ménage à trois», junto a Rafa Blanca y Pere Estupinyà. Entre sus obras publicadas, se encuentran «365 consejos para vivir con serenidad», «Estrena optimismo» o «Somos fuerza».