El "Humor Negra" de Asaari Bibang llega al Talia

Asaari Bibang es una todoterreno sobre el escenario. No necesita más que un micrófono y un taburete para hacer reír al público. Vuelve a València con su espectáculo «Humor Negra», en esta ocasión en el Teatro Talia, este sábado a las 23:00 horas.

Lo presenta como un show de «stand up con mensaje», en el que habla sin tapujos de las particularidades de ser mujer, negra y migrante en España. No obstante, es un espectáculo para todos los públicos y casi todas las edades (a partir de 15 años).

El dinámico show antirracista y afrofeminista trata temas como el síndrome del ‘salvador blanco’, las parejas interraciales o la hipersexualización de la mujer negra, entre otras. «Soy yo, explicando mi vida desde que llego a España, y acaba en el momento en el que me convierto en monologuista.

Cómo es pasar por el colegio, el amor, el matrimonio, la amistad, las redes sociales… lo que me he encontrado desde 1992 al 2020 y cómo me atraviesa el racismo, porque no lo puedo excluir de mis vivencias, pero siempre con el humor presente», apunta.

Asaari Bibang. / Laurent Leger Adame

Clichés y prejuicios

Para la humorista, nacida en 1985 en Guinea Ecuatorial, es «muy divertido ver cómo los clichés y prejuicios nos pasan por delante del careto, tanto como víctimas como verdugos. Todos y todas nos podemos ver reflejadas pero a pesar del mensaje, la gente se ríe muchísimo», asegura. Del show de Bibang —que por primera vez actúa sola en el Talia— destaca también la interacción con el público.

«Ahora está muy de moda, pero más allá de eso, es muy propicio para este monólogo porque conecta a un individuo con otro. Es ir a ciegas, pero pones sobre la mesa toda la empatía, la simpatía y la conexión humana», detalla.

«Es un gustazo poder actuar en el Talia con mi propio show. Mientras el producto artístico funcione, hay que dejar de tener temor de programar este tipo de espectáculos. El público ha levantado la voz y está dejando bastante claro que quiere otro tipo de espectáculos, de narrativas, de discursos…», concluye la artista, que revela que ya prepara un nuevo espectáculo que se desmarcará de lo que ha hecho hasta ahora y que monta con mimo y «sin prisa» para «estar a la altura».