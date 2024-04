Fontanars abraza la Mostra de Terres dels Alforins con más bodegas

La emblemática Finca Torrefiel ha acogido esta semana la presentación de la undécima Mostra de Vins Terres dels Alforins, cita que este año se celebra en Fontanars dels Alforins. La localidad ya está preparada para albergar, el próximo sábado 4 de mayo, uno de los eventos más brillantes del vino valenciano. Y es que La Mostra de Terres dels Alforins cumple 11 ediciones y lo hace cargada de la misma pasión por el paisatge de vins que dibujan las poblaciones de Fontanars dels Alforins, La Font de la Figuera y Moixent desde que naciera la asociación a finales de la primera década del siglo XXI.

Durante la presentación se ha constatado el respaldo de todas las instituciones locales, provinciales y autonómicas a un evento fundamental no solo para conocer el trabajo de las bodegas de la zona, sino también para sumergirse en un territorio cuyo paisaje se dibuja a base de viñedos y vinos. El alcalde de Fontanars, Julio Biosca, como representante del pueblo anfitrión, aseguró "compartir el orgullo de pertenecer a este territorio y la responsabilidad de cuidarlo", invitando a todos los valencianos a visitar la Mostra el 4 de mayo. Tras él, Rosendo Biosca, fontí y presidente de Terres dels Alforins, añadió que todos los visitantes van a disfrutar de la "hospitalidad y el afecto del pueblo de Fontanars en un día de fiesta único y auténtico".

El siguiente en intervenir fue Pablo Calatayud, viticultor y productor moixentí. "La Mostra de Terres dels Alforins es el evento más importante desde que nació esta asociación. Recuerdo con cariño aquella primera edición en casa de Dani Belda, el padre espiritual de Terres. Desde entonces es el evento más importante para este territorio", señaló Pablo. "Llevamos más de 10 años haciendo un trabajo para poner en valor este territorio. Ahora toca dotarlo de ese peso cultural que nos ayude a terminar de ponerlo en valor. Este es un paisaje que se puede ver, pero nos gusta decir que se puede beber y comer. Yo creo que si damos ese paso a nivel cultural, nos ayudará a poner el territorio en el lugar que se merece. Las gentes estarán orgullosas de su territorio. Y, si el territorio pudiera hablar, también diría que está orgulloso del trabajo que se está haciendo", fue la reflexión del viticultor valenciano. Rafa Cambra, otro de los viticultores de referencia de Terres dels Alforins, incidió en que "la gran virtud de este territorio es que hace años nos dimos cuenta de que el conjunto es mejor que cada uno de nosotros". Cambra añadió durante su intervención que "emociona ver cómo con La Mostra a la gente mayor de nuestros pueblos le brillan los ojos. Es una fiesta en la que participan todos, padres, hijos, nietos y abuelos", ha añadido.

Junto a los bodegueros participó en la presentación el diseñador fontí Pep Gramage, que es el responsable de la imagen corporativa de Terres dels Alforins y de los carteles que cada año anuncian La Mostra de Vins de Terres dels Alforins. De hecho se ha aprovechado el acto para exponer todos los carteles de las ediciones celebradas. "Para mí es un orgullo pertenecer a Terres dels Alforins desde el nacimiento de esta asociación. Es mágico crear con ingredientes como la música, la cultura, el territorio o la agricultura", declaró durante la presentación del certamen. Cristina Moreno, secretaria autonómica de Turismo, respaldó el acto con su presencia y puso el foco en que estas iniciativas "son fundamentales para potenciar el turismo de interior contribuyendo a la vertebración del territorio, la desestacionalización del turismo y la sostenibilidad. Hacen fluir de manera notable a los visitantes, incluso a los que vienen a disfrutar de nuestra costa, hacia las tierras de interior. Yo diría que tiene mucho de pasión el trabajo de asociaciones como Terres dels Alforins, porque en una copa de vino se concentran tradición, pasión, esfuerzo y amor a las raíces". Cerró el acto el presidente de la DO Valencia, Salvador Manjón, quien destacó que "el vino no tiene sentido si no tienes la capacidad y oportunidad de disfrutarlo. Para nosotros es un orgullo tener una asociación como Terres dels Alforins y les apoyaremos en todo lo que necesiten siempre".

Este año la asociación ha ‘crecido’ con la incorporación de El Poblet, con lo que son ya 16 las bodegas que la conforman: Pago Casa Gran, La Comarcal, Dominios de MGP (Proyecto Origen), Vinya Alforí, Clos de Lôm, Celler del Roure, Rafael Cambra, Los Frailes, Enguera, Sant Pere, La Viña, Arráez, Los Pinos, Daniel Belda, Clos Cor Ví y la citada El Poblet. A ellas se suma en esta 11ª Mostra una notable oferta gastronómica del territorio con carnicerías, hornos, quesos, almazaras, arròs al forn y gaspatxos. Como es tradición, la música acompañará a estas bellas tierras de interior y su gastronomía, tradición y cultura en una jornada festiva e inolvidable. El grupo local Malvasía amenizará la mañana, mientras que Lulú y los Tigretones, un clásico en Terres dels Alforins, lo hará por la tarde.