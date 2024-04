"La casa" llega al cine: los recuerdos familiares vencen al tiempo

"La casa" ya no es solo del ilustrador y escritor Paco Roca, es un poco de todos y también del cineasta Álex Montoya, que ha llevado la adaptación de la reconocida novela gráfica al cine. La película homónima llega a las salas el próximo miércoles, 1 de mayo, y ayer fue el preestreno en los cines Kinépolis, dentro del Festival de Cine de Paterna. A falta de la opinión del público general, el film ya ha cosechado éxitos y aplausos en el Festival de Málaga, donde consiguió seis premios.

Álex Montoya ("Lucas") presenta una película con toques valencianos y un «tono naturalista trabado de luz y color» en el que se narra la historia de tres hermanos que, un año después de perder a su padre, vuelven a la casa de campo que levantó y mimó su progenitor durante toda su vida. En principio, para dejarla lista para su venta, aunque van apareciendo recuerdos y reviviendo anécdotas que hacen que cada vez lo tengan menos claro...

La casa es un retrato de lo que cuesta superar una ausencia cuando son los espacios y los objetos los que hablan de quienes ya no están. «La novela gráfica fue un éxito de ventas en 2015 y me llegó a través de un amigo. Me pareció muy potente y una manera muy limpia de tratar la pérdida y el duelo, cómo conectamos con los espacios y los objetos. «Es una película que emociona aunque, aparentemente, no pasa ‘nada’.

Hay momentos muy largos, de introspección, pero no es triste en el fondo. He intentado equilibrar mucho la emoción, contenerla, mezclarla con el humor y dejar un regusto bueno. Algunas personas me han dicho que es una película de ‘llorar bonito’ y creo que ese es un resumen muy acertado», afirma el cineasta. «La gente que la ve, no sé si se emociona por lo que pasa, pero sí porque ve el reflejo de sus vidas», añade Montoya.

Son de hecho, escenas familiares de verano, retratos de vivencias, rifirrafes fraternales y vacíos que pasan en todos los hogares.

Reparto encabezado por David Verdaguer

Si en el libro Paco Roca —que cuenta su historia personal y la de su familia— juega con los colores de las viñetas para diferenciar el tiempo lineal de los recuerdos que van surgiendo durante la narración, en la película Álex Montoya apuesta por los flashbacks en Super8 para dar sensación de imagen antigua. La casa cuenta con un reparto encabezado por el ganador de dos Goya, David Verdaguer —el protagonista—, al que acompañan intérpretes de la talla de Óscar de la Fuente, Luis Callejo, Olivia Molina, María Romanillos, Lorena López, Marta Belenguer, Miguel Rellán y Tosca Montoya.

En general, la historia es bastante fidedigna a la escrita e ilustrada por Paco Roca —que la vio ya finalizada y se emocionó— aunque Montoya reconoce que quiso tensionar un poco la trama para intentar retener la atención del espectador, aunque «la novela de Paco funciona muy bien y no debería no hacerlo en el cine». Fue rodada en la casa original de Olocau de la familia de Roca —que finalmente adquirió el ilustrador y escritor—, que había empezado a ser reformada, por lo que tuvieron que crear «una fachada falsa» pero sí pudieron grabar en uno de los pisos, «que no había sido tocado».

«Tengo mucha curiosidad por saber cómo el público, que paga su entrada y va al cine, acogerá su película», apunta el cineasta. Contar con la financiación necesaria no ha sido sencillo y Montoya se tomó su tiempo a la hora de escribir y adaptar el guion.

Cree que «hay nicho para un público cada vez más cansado de grandes producciones y ya se percibe en taquilla que hay ganas de películas como la nuestra —o como "El maestro que prometió el mar"— con historias más adultas», apunta el director.

No es la primera vez que una obra de Roca, Premio Nacional del Cómic, salta a la gran pantalla. Ya pasó con "Arrugas" y "Memorias de un hombre e pijama".