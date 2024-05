"Si Daddy Yankee fuera el presente de la música y no hay otra opción, me voy a mi casa"

Hace apenas un año que Revolver publicó Adictos a la euforia, pero Carlos Goñi regresa con un nuevo álbum, en el que recopila algunas de las canciones que le fascinan.

Después de 13 álbumes, Playlist es el primer disco en el que que versionas a los que, en tus palabras, «hacen que siga mereciendo la pena». ¿Cómo nace este proyecto?

Hace años ya que los discos me atacan a mí mucho más que yo los busco a ellos. De repente, ocurre que en el periodo de un año saco dos discos, como otras veces me tiro cuatro años para sacar uno. Es lo bueno que tiene ser el dueño de tu propio sello. Esto hace que los tiempos los marques tú. A los dos o tres meses de haber editado el último álbum, que había entrado número uno en ventas y llevábamos tres meses de giras, lo tuve claro. Había un montón de canciones que me fascinaban y quería grabarlas.

¿Estas canciones te evocan a algún momento de tu vida?

No te creas. Sólo un tema. Solo el tema de «Te he prometido». No es que me lleve hasta ahí porque mi infancia y yo no nos llevamos especialmente bien. Esa canción la tengo prendida en el corazón desde que tengo diez años. Es casi el embrión de todo el álbum.

¿Y cómo ha sido el proceso de selección del resto de temas?

Como pasa siempre con estas cosas, yo creo que no se trata de acertar, sino de equivocarte lo menos posible. Imagínate que te dicen que te pongas a elegir, sin número, canciones en español. La lista es interminable. Aquí pasa lo mismo. Debería haberle llamado Playlist volumen 2 porque tengo la sensación de que el volumen 1 me lo salté. Yo creo que casi todo el mundo esperaba que hiciese versiones de Los Secretos, de Miguel Ríos, de Víctor Manuel, de Manuel Serrat... Es decir, de cantantes y compositores con una colección de canciones desmesuradamente buena, pero que eran anteriores a mí. Y me descuelgo haciendo lo contrario, que es hacer versiones de canciones de personas que tienen 10 o 15 años menos que yo. Respondía a una cuestión, que era la de estar un poco harto de escuchar que lo de antes siempre es mejor. No creo que lo de antes fuese mejor. Lo que sí que sé es que antes había que buscar menos para encontrar cosas que te gustaban mucho. Ahora hay mucha más broza. Entonces te toca trabajar un poco más para encontrar cosas que te gusten.

¿Entonces crees que la música de ahora sigue siendo buena?

Hay una diferencia. Cuando yo empezaba en esto, había un señor que era el que tenía que poner el dinero. Entonces había un filtro real. Y costaba un riñón grabar. Solamente grababan aquellos a los que una compañía de discos decidía que iba a apostar por ellos y les iba a poner un montón de dinero. Hoy en día esto no funciona así. Hoy en día no hay filtro. Te lo grabas en tu casa y al día se calcula que se suben alrededor de unas 120.000 canciones a Spotify cada día. Eso es una aberración. ¿Tú sabes lo que cuesta encontrar una que te fascine? Hay una cosa que no me gusta y es que todo el mundo es fotógrafo, periodista, pintor, guionista, actor, músico, compositor... Pero nadie lo es.

Esa competitividad y esa cantidad de canciones supone una presión para los artistas.

En mi caso no me parece que sea una presión ni competitividad. El deporte fue mi primera pasión en la vida, es mi profesión frustrada. Cualquier persona que sea verdaderamente deportista verá que la competitividad la llevas por dentro. Todos somos ganadores, o al menos, lo intentamos. La competitividad es una de las cosas que realmente me destrozaron cuando tuve que dejar el balonmano. Cuando me encontré con una guitarra en las manos, me dije que la música, técnicamente, no es una carrera. Hay una serie de baremos distintos. Yo no siento competitividad en la música. Hoy en día llenar el WiZink es de perdedores porque si no llenas el Santiago Bernabéu eres un idiota.

Volviendo al álbum, comentas que estos temas son los que hacen que merezca la pena esta industria. ¿Realmente lo sientes así?

Estos temas lo que me cuentan es que merece la pena seguir en esto porque se siguen escribiendo canciones maravillosas. Y hay gente que sigue escribiendo canciones magistrales. Y eso es genial. Y me hace no perder la fe. Si pensase que Quevedo o Daddy Yankee es el presente más absoluto de la música y que no hay opción para nada más, lo dejo y me voy a mi casa. No lo dejaría ni me iría a mi casa porque este es mi oficio. Entonces, me cogeré mi guitarra y haré clubs.

Publicaste el primer álbum en la década de los 90. ¿Cómo ha cambiado el rock en estas tres décadas?

Pues el mundo era de otra manera. Ha cambiado todo. Antes lo difícil era grabar, pero era muy fácil sonar porque había muchísimo menos producto. Grabar era carísimo. Había pocos estudios y encima no tenían idea, por lo que se grababa fatal. Hoy en día, en general, se graba muy bien. Es muy barato. Un día, comiendo con Enrique Bunbury, llegamos a la conclusión de que los músicos lo que deberíamos hacer era dejar de quejarnos tanto y escribir mejores canciones. Creo firmemente que eso es lo que hay que hacer. Hay unas cuantas generaciones que se han inventado profesiones como «influencer» o «personal shopper», pero hay una que ha desaparecido. Tú ahora no te puedes dedicar a componer. En aquella época tú podías ser solo compositor porque cantabas mal. Hoy en día esa profesión prácticamente va a acabar desapareciendo porque la mayoría de las canciones funcionan en Spotify y en YouTube. Y en ninguno de los dos sitios se pagan derechos de autor. Esa profesión apenas la puedes ejercer. Me da una pena terrible. Te metes en Spotify, te la descargas y se ha acabado. Ahí no hay derechos de autor.

¿A ti te parecen bien las letras de hoy en día?

A mí me parece que es un poco triste. Hay un estudio que dice que en apenas cuatro años las letras de las canciones van a ser letras comprensibles para niños de cuatro años. Me molesta bastante que la misma gente que se pone al frente de una manifestación por la igualdad, esté bailando las barbaridades que bailan cuando bailan el puto reguetón. Te vas a la mani por los derechos, ¿pero has visto lo que estás cantando en el cuarto baño mientras te arreglas para ir? Le preguntaban al guitarrista Eric Johnson qué le parecía la música de hoy. Dijo una cosa que yo suscribo absolutamente. Decía que la música ya no cumple el mismo papel. Las letras de hoy en día son para vomitar y, en gran medida, mucha de la música que se escucha también. La música ya no cumple la misma función. En los años 60 y 70 nos marcaba qué estaba pasando en el mundo, pero hoy en día no. La música es de usar y tirar. Ya no tiene esa función capital.

Ahora ya no nos fijamos tanto en el contenido de la música, sino en el ritmo, en cómo suena.

Ojalá. En el ritmo. No en cómo suena. Cómo suena es que suene bien. Y en eso ya no os fijáis. La mayoría no tienen ni puñetera idea de cómo es sonar bien. Para sonar bien tendríais que poneros unos auriculares de 500 pavos y escuchar lo que un grupo o un músico ha decidido que quiere grabar utilizando esto que vale una fortuna.

De todas las canciones del disco, ¿cuál te hubiera gustado escribir?

Todas. Me parecen once canciones increíbles. Lo único que me jode es que no las he escrito yo. Por lo demás me parecen maravillosas y, de hecho, la portada del álbum soy yo quitándome el sombrero, que es lo mismo que decirle a todos que gracias. Gracias por lo que nos habéis dado, tienen todo mi respeto más absoluto, estoy a vuestros pies y para mí está siendo un honor poder tocar todas estas canciones maravillosas.

Si llegase alguien y le dijera que quiere versionar sus canciones.

¡Qué maravilla!

¿Y si fuese Quevedo?

(Ríe) No lo sé. Mira, me has pillado.

Sería un hit, pero no iría con tus valores.

¿Cómo va a ir con mis valores? Y se supone que lo tiene que producir Bizarrap. El manager me ha dicho que no. Yo lo que diga mi manager. Estamos en un país libre. Mientras no metas la mano en la caja y no robes cuando todos te hemos dado la confianza, al final puedes hacer lo que te dé la gana. A unos les gustará y a otros no. No tienes por qué pedirme permiso para hacer una versión mía. Si a Quevedo se le pone en la punta de la nariz que quiere hacer una versión mía, ¿qué le voy a hacer? Cuando uno escribe una canción o escribe un libro para que lo escuche todo el mundo, hay algo tuyo que deja de ser. No diría que no. No me la pondría. Bueno, me la pondría una vez para ver qué había hecho.

Con tanta vitalidad, imagino que lo de retirarte no está en tus planes.

Hoy no me voy a retirar porque me lo estoy pasando muy bien. Gracias a Dios tengo una salud extraordinaria y fuerte y me lo estoy pasando muy bien. La vida no deja de hacerme regalos todos los días. Me regala cosas constantemente. Aunque no venda lo mismo que Quevedo o no vaya a llenar el Wizink. En algún momento de tu vida piensas que la vida no te debe nada. Yo no hace tanto tiempo que pienso así. Eso es lo más parecido a la libertad que yo conozco. Es pensar que la vida no te debe nada.

¿Te da igual el número de entradas que vendes?

Nunca me puede dar igual. Si algún músico te dice que le da igual la gente que venga, te está mintiendo como un cabrón. Claro que me importan las entradas, aunque reconozco que no estoy muy acostumbrado a ver en un teatro que queden entradas vacías. Y cuando esto pasa, la vida es así. Y otra vez subes. Y vuelves a bajar. Entonces me importa muchísimo. Pero me importa saber si nos ha ido bien. ¿Nos ha ido bien? No hemos llenado. ¿Pero nos ha ido bien? Sí, vale. Hay un montón de familias que comemos de la música. A mí me resulta muy importante saber que todo el mundo que me rodea está feliz y que a mí me sigue apeteciendo volver a hacer otro disco mañana y hacer la gira la semana que viene.

