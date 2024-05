Festival 10 Sentidos: Mucho más que danza

El Festival 10 Sentidos no entiende de supersticiones. Su décimo tercera edición comienza hoy con una programación que abarca creadores consagrados y emergentes, locales e internacionales y de diversas disciplinas y geografías. Las piezas se presentarán por sedes culturales de distintos barrios para acercar a todos los públicos diversas expresiones artísticas. Danza, artes plásticas y escénicas, música o literatura se da la mano en un certamen de «creación como actividad humana fundamental», señalan desde su organización.

El encuentro comienza hoy con una representación en la explanada del Assut, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a cargo del coreógrafo francés Sadeck Waff. Tras la inauguración, abierta a toda la ciudadanía, el festival recibe por primera vez en València la pieza que cambió la danza contemporánea, «Fase, four movements to the music of Steve Right», obra de la bailarina belga Anne Teresa de Keersmaeker, que se estrenará mañana sábado en el Teatro Principal. A lo largo de 15 días, el festival recibirá visitas intenacionales como las de colectivo de danza portugués Beatriz & Tiago y la Zagreb Dance Company. Entre la programación también destacan las propuestas destinadas al público más joven. La local Taiat Dansa y la mexicana Flores Teatro Danza son dos de las compañías que buscan en los niños y jóvenes a su mejor aliado.

Pero el Festival 10 Sentidos es mucho más que danza. Por eso, las artes plásticas tienen mucho que decir. Protagonizarán estas actividades estudiantes de la Universidad LABA Valencia, School of Art, Design and New Media; la artista multidisciplinar italiana Francesca Grilli o el artista Jaume Ibáñez.

Cerrará el certamen el día 18 en La Nau la bailarina e investigadora Inés Sybile, que hará un recorrido por la historia del kuduro; Irene de la Rosa acercará el flamenco a todos los públicos y Simon Bus, bailarín holandés, compartirá sus herramientas para expandir las posibilidades del cuerpo.

Simon Bus. / Levante-EMV

Programación destacada

Anne Teresa De Keersmaeker. «Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich». 4 de mayo. Teatro Principal

Esta pieza, primer espectáculo de Anne Teresa De Keersmaeker, se estrenó en 1982. Consta de tres dúos y un solo, coreografiados sobre cuatro composiciones repetitivas del minimalista estadounidense Steve Reich. De Keersmaeker, que siempre ha bailado ella misma Fase, se la pasa ahora, por primera vez en la historia de la obra, a dos nuevos bailarines.

Zagreb Dance Company. «Up&Up». 8 de mayo. La Rambleta

En un ritual conjunto, seis bailarines se encuentran en esta obra descubriendo la alegría de pertenecer a una comunidad y la responsabilidad del individuo hacia la comunidad y viceversa. Zagreb Dance Company ha permanecido desde su fundación en 1970 inflexible en su particular expresión artística.

Sadeck Waff. «Murmuration Lucioles». 3 de mayo. Ciudad de las Artes y las Ciencias-Explanada del Assut

«Murmuration» es un trabajo inspirado en la naturaleza. Impulsada por un mensaje universal, la coreografía trasciende la realidad y transporta la cultura por todo el mundo. La pieza «anima a profundizar en tu autoconocimiento: es como un antídoto que fomenta la (re)conexión entre cada ser. Aunque todos seamos diferentes, en el fondo todos aspiramos a lo mismo», dice la organización. Berrabah destaca por su ingenio. Apasionado de los aspectos escénicos, videográficos y de la cultura, maneja poéticamente el arte del movimiento y la reflexión. Su imaginación toma forma a través de proyectos que conectan sus pasiones por el dibujo, la danza, la cultura y la lógica.

Francesca Grilli. «Sparks». 10 y 11 de mayo. Teatre El Musical

«Sparks» crea un espacio en el que se invierten las habituales relaciones de poder entre el niño y el adulto. Los niños se convierten en oráculos, portadores de conocimientos místicos y poseedores de poderes mágicos. Al entrar en el espacio, nos encontramos con una comunidad de oráculos. Sus rostros están ocultos tras máscaras, pero se oyen sus voces. «Me interesa el sentido de la responsabilidad que pongo en manos de los niños: su firme creencia en sus visiones e ideas de futuro. Creo en una utopía en ciernes como objetivo social, aunque siga siendo intangible e incomprensible», dice Francesca Grilli.

Propuesta de la Zagreb Dance Company. / Levante-EMV

Costa Badía. «En Crip Time». 14 de mayo. Centre del Carme

El trabajo de Costa como artista se centra en la validación del error, el desafío a los estereotipos de belleza y de comportamiento. Busca un camino alternativo investigando sobre la convivencia entre las personas normativas y las no normativas. El ‘crip time’ o ‘tiempo tullido’ es un espacio-tiempo distinto al que estamos acostumbrados pero que de alguna manera a todas y todos se nos haría cómodo.

Cia Atacama. «La Danza della Realtà». 17 de mayo. Centre del Carme

La Danza della Realtà continúa la búsqueda inspirada en el universo de Alejandro Jodorowski. Un viaje a través de las contradicciones del ser humano, pero siempre en tono de humor, porque «Sabiduría y ocurrencias se combinan» (Ludwig Wittgenstein). Jodorowsky nos encanta por su mirada visionaria sobre la realidad y la condición existencial del ser humano. Esta obra mezcla fragilidad, conflictos, relaciones, inocencia, violencia. Velocidad, ritmo implacable. La poesía se mezcla con lo grotesco.

Taiat Dansa. «Juegos de Bauhaus». 16 de mayo. La Rambleta

La nueva producción de la compañía Taiat Dansa se sumerge en el juego y en las vanguardias de la mano del público infantil. Los pequeños se adentrarán, como en una aventura, en una puesta en escena que les irá desvelando los misterios del número 3 y su carga de significados.

Simon Bus. Encuentro bailado e intervención. 18 de mayo. La Nau

A través de este encuentro, Bus guiará al espectador en el movimiento, centrándose en explorar diferentes enfoques y compartiendo su propio viaje hacia la improvisación. A partir de la deconstrucción del movimiento, su práctica artística invitará a descubrir el flujo de lo distorsionado y a expandir las posibilidades físicas más allá de los límites.

