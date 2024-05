Setaigües: Templo de la cuchara

¿Dónde? Avenida del Cerro, 15. Siete Aguas. Teléfono: 650224950

Lo mejor: La calidad con la que se interpretan los guisos..

Lo mejorable: El tamaño de las raciones: pantagruélicas. .

Lo imprescindible: El pan. No tiene secretos. Se compra a diario en el pueblo y está muy rico.

Precio medio: 35 Euros.

Setaigues es el mejor restaurante de cocina tradicional que conozco. Guisos sabrosos que te regalan el alma en cada cucharada. Teresa Carrascosa y Salvador Esteve no intentan hacerlos suyos, ni desdibujar lo más mínimo el patrimonio heredado de sus ancestros. Su obsesión es hacer las cosas como siempre se hicieron. Por mucho que le fastidie madrugar para arrancar los fondos. Ningún atajo, ninguna concesión a la modernidad. Se hace como se tiene que hacer. Las alubias estofadas pueden servirnos de ejemplo. Llevan cocinándose con la misma receta en la casa desde hace cuatro generaciones. Siempre alubias ‘de la Bañeza’, que se ponen a remojo el día anterior. Al día siguiente se cocerán durante horas en compañía de panceta, jamón y chorizo y se acompañan de piparras y una tortitas de hierbabuena que refrescan el guiso. Un proceso similar sigue la Olla Sieteagüense (densa y tupida como pocas ollas he probado) o el pantagruélico puchero valenciano. Se sirve en dos vuelcos. Por un lado el arroz caldoso, por otro un cumplido surtido de carnes y verduras con las que se preparó el cocido: manitas de cerdo, panceta, terneras, morcilla, blanquet, pilotes, chirivía, nabo, garbanzos, pelotas de carnes…Un espectáculo. Muchas de esas recetas de cuchara cuentan con la participación de la orza casera. Cada año fríen 90 kilos de morcillas, 60 de longanizas, unos cuantos más de chorizo, costillas y 10 cintas enteras de lomo. A ellos les gusta preparar su propio embutido, pero como la legislación no lo permite, las compran en las carnicerías del pueblo. Eso sí, ellos están presentes en la cata (el momento en que ser fríe una pequeña porción del relleno) y sólo cuando ellos dan el visto bueno el carnicero embute las tripas. Ya en el restaurante fríen las carnes a leña, con aceite de oliva D.O. Sierra de Cazorla, y con ese mismo aceite rellenan la orza. El sabor de ese embutido evoluciona a lo largo del año haciéndose cada vez más intenso.

Junto con lo guisos (y los arroces), lechazos y cochinillos son la estrella de la casa. Los traen de Castilla León (con I.G.P en el caso del lechazo) y cuecen durante 4 horas a fuego muy lento en el horno de piedra que preside el comedor. Sabores limpios, texturas muy suaves y todo el aroma del horno de leña. Algunas de sus tapas han adquirido carácter: el all i pebre, el ajoarriero (bien provisto de bacalao), el rabo de toro…Setaigües tiene una comedor amplio (al que hay que sumar la terraza en los mediodías soleados de inviernos y en las noches de verano que aquí piden rebeca). No es una sala remilgada, pero está bien servida y tiene una bonita colección de vino.

¿Por qué crees que no hay más restaurantes de cocina tradicional tan buenos como este? pregunto con sincera curiosidad a Teresa una vez acabada la receta. «Porque son muchas horas», me responde ella. «Yo empiezo a cocer los huesos a las 7:00 de la mañana, y desde entonces es un no parar. Esta cocina necesita de muchas horas y la gente no quiere eso». Escucho con atención y no quiero contradecirla. Tendría que explicarle la dureza con la que se vive el oficio en la alta cocina creativa. No quiero parecer que estoy restándole un ápice de mérito. Pero no estoy de acuerdo con ella. No creo que sea esa la razón. En mi opinión es la falta de glamour. Es fácil escuchar a un cocinero famoso hablando de la cocina de su abuela, magnificarla y glorificarla. Es fácil, incluso, verle hacer un homenaje a las croquetas maternas. Reinterpretarlas, inspirarse en ellas…pero nunca reproducir fielmente la receta. Los medios de comunicación tenemos mucha parte de culpa. Hemos puesto tanto el foco en la cocina de autor, que cualquier joven cocinero con ganas de hacer bien las cosas piensa que el único camino hacia el éxito es el menú degustación largo y estrecho. La guía Michelin es el principal responsable. Todos sus reconocimientos se dirigen a la cocina creativa, alguno (anecdótico) al producto. Ninguno a la cocina tradicional. Hay que poner el foco en restaurantes como éste para conseguir un mayor reconocimiento hacia esta cocina que, bien ejecutada, tiene tanta importancia como cualquier otra. Yo puedo decir bien alto que Setaigües merece estar entre los 55 mejores restaurante de la Comunitat Valenciana.