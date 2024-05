El miedo a la muerte, a la soledad o al amor son sentimientos que rondan nuestra cabeza diariamente. Sin embargo, es importante afrontar estos temores desde el humor para restarles importancia y disfrutar del presente. Así lo demuestra la artista multidisciplinar Liz Dust, que llega al Teatre Talia los próximos 7 de mayo, 4 de junio y 3 de julio con su ‘antishow’ «¡Vamos a morir todas!». En él, el público podrá disfrutar de un espectáculo de humor, conducido y protagonizado por la artista, en el que habrá monólogos, actuaciones en vivo, entrevistas y debates.

«Es un espacio en el que se une el entretenimiento, la reflexión y la actualidad con colaboradores e invitados especiales del mundo de la cultura valenciana», explica Liz Dust, quien reivindica que «es un ‘show’ único e impredecible, por lo que no hay dos iguales». Añade: «A través del entretenimiento, hablaremos de conceptos que nos atormenten como el miedo a la soledad o quienes somos. La idea es hacer aquello que nos estimule porque, como dice el título del espectáculo, al final vamos a morir todas. Ahora hay que morir del gusto, de éxito, de amor, de miedo o de risa, ya que no saldremos vivas de aquí, por lo que tratemos de no morir en el intento», recalca.

Liz Dust. / URBAN

El espectáculo, dirigido por el director audiovisual Carlos Giménez y escrito por Liz Dust, Marian Villaescusa y el propio Giménez, «sigue la estela de la València de los 80, es decir, de la ciudad del cabaret y las variedades». «Hay que dar visibilidad a un pasado que se ha olvidado», señala Liz Dust, quien recalca que «no es un ‘show’ para reivindicar, sino para celebrar lo que somos». En sus palabras, «el hecho de existir y estar ya es una reivindicación».

«No hay dos iguales»

La artista reconoce que cada espectáculo es distinto, por lo que «no hay dos iguales». No existe ningún guion previo, sino que Liz Dust habla de sus experiencias, sus miedos o su infancia. En algunas de las actuaciones, cuenta con la colaboración de otros invitados. Por ejemplo, el próximo 7 de mayo estarán Cabra Fotuda y Madre Indignada.