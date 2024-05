Humor para combatir las voces interiores

Al preguntar a Ángel Martín cómo se encuentra, su respuesta es sencilla: «Muy bien, estoy muy bien». Entonces se produce un silencio. «¿Te sientes así o es lo que la gente espera que respondas cuando te hacen esa pregunta?», le cuestiono. Sin duda, Ángel lo tiene claro: «Si estoy mal, lo comparto. Si tengo alguna preocupación, la cuento. Obviamente a mi gente más cercana». El cómico, guionista y presentador sabe qué es enfrentarse a un mal momento tras sufrir un brote psicótico en 2017, pero también sabe cómo reírse de esta locura que, en ocasiones, tanto miedo genera. Para él no existen tabúes. No duda en responder cualquier pregunta que se le plantee.

Así lo ha demostrado en sus dos libros Por si las voces vuelven y Detrás del ruido (ambos publicados por la editorial Planeta), donde cuenta su experiencia y las herramientas que le ayudaron a rehacerse y mantener la cordura tras este episodio. Tras recoger su íntimo testimonio en estas obras, ahora se sube a los escenarios con «Punto para los locos», que se podrá ver los días 17 y 18 de mayo en el Teatro Olympia. «Siempre he sido de escribir y ahora lo hago, pero en un formato distinto. En el libro tratas de comunicar algo, pero aquí intentas hacer reír», reivindica. Sin embargo, y a pesar de su experiencia, él no quiere mostrarse «como un pobre al que le ha pasado esto». En sus palabras, «intento brindar herramientas que puedan ayudar a alguien y le sirvan». Al hablar con el humorista, lejos queda ese estereotipo de cómico que habla con dobles sentidos. Él se muestra sincero y tranquilo.

A través de este monólogo, el humorista pretende expresar que «lo único que nos diferencia no es si estás o no estás loco, sino a qué volumen está en tu cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios o la impaciencia para intentar que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no puedas evitar burlarte de ella y poner en el marcador otro ‘punto para los locos’». El humorista sabe qué es enfrentarse a esas voces, a las que ahora le tiene un poco menos de miedo.

Aunque suene extraño, no duda en utilizar la palabra «loco» sin ningún tipo de tabú. «A los bomberos también les decimos que están locos cuando se meten en un incendio y no pasa nada. Todo depende del contexto y la persona que utilice este concepto y cómo lo utilice», reconoce.

Actualidad

Sin embargo, el ‘show’, que nació después de haber escrito Por si las voces vuelven, no sólo se centra en su experiencia, sino que aborda otro tipo de temas de actualidad, pero siempre con su característico toque de humor. «Hay una pequeña intención detrás, pero el principal objetivo es que la gente se ría», recalca. A pesar de toda su experiencia, Ángel sigue siendo el mismo. Al menos, a simple vista. «No creo que haya cambiado y mi sentido del humor tampoco», afirma el monologuista, quien se dio a conocer tras presentar el programa «Sé lo que hicisteis».

Sin embargo, Ángel no pretende ser un referente para nadie, sino contar su experiencia para ayudarse a él mismo y a quién se sienta identificado. «La gente que es ‘popular’ o conocida no tiene la obligación de hablar de estos temas, pero si sirve y puede sumar, está bien, siempre que se sienta cómoda», indica el humorista, quien recuerda que «tienes la opción de hacerlo, pero no es de ley». En este sentido, el cómico considera que cada vivencia es única y, por lo tanto, es complicado dar consejos. «Quien quiera darlos, que los dé», afirma.

En muchas ocasiones, se ha señalado a Ángel por ‘romantizar’ la locura. «¿Se puede romantizar algo que has vivido en tus propias carnes y que sólo tú conoces perfectamente?», le pregunto. Reconoce que «hay gente que se suma a frases que no entiende. Una vez comenté que la locura era lo mejor que me ha pasado porque he vivido cosas que nunca hubiese vivido», recuerda. Sin embargo, él intenta no hacer caso de los comentarios. «Cada uno tiene que pensar por si mismo y ser egoísta, que no es lo mismo que ser déspota», concluye.

