“Todos tenemos algún motivo para ser hijos de puta”

Juan Echanove dirige en el teatro Talia de València “La reina de la belleza de Leenane”, la historia áspera y compleja de una madre y de una hija -que aquí interpretan María Galiana y Lucía Quintana- con la que el dramaturgo irlandés Martin McDonagh debutó a mediados de los 90 del pasado siglo. La obra -que nos habla de la soledad y las relaciones familiares en las zonas más desfavorecidas y despobladas de nuestro mundo- es una de las mejores muestras de ese “teatro de la crueldad” del que McDonagh es el mejor representante. “Yo diría que, más que el teatro de la crueldad, es el teatro de las almas crueles -matiza Echanove-. Los personajes de McDonagh son sinceros y el amor y el odio lo expresan directamente a la cara. No tienen esa cosa que podríamos definir como pudor o miedo a hacer daño”.

¿Podrá empatizar el espectador con unos personajes así?

Sí, porque son muy identificables. En el fondo, si nos miramos a nosotros mismos en el espejo que es el teatro nos podremos descubrir igualmente crueles. ¿Quién no es cruel? Los niños son crueles porque dicen verdades como puños, porque no han desarrollado esa línea de pudor que los adultos sí hemos desarrollado. McDonagh no establece el filtro del pudor en sus personajes y cuando te lo encuentras de cara te produce una conmoción.

Es su octava puesta en escena y, posiblemente, la más dura. ¿No se sentía preparado hasta ahora?

"La reina de la belleza de Leenane" es la consecuencia, la decantación, de las obras anteriores. Dirigir una obra como esta me ha llevado dos años de imaginar lo que quería contar y ponerlo en pie. Si te planteas la dificultad de hacer las cosas, no harás nada. Cuando me planteé esta obra vi que era un texto enórmemente complicado porque le tenía que transmitir a los intérpretes que se quitaran ellos mismos ese filtro que tenemos todos los actores de identificarse con el personaje y perdonarle la vida. Tenían que limitarse a dejar que las emociones de sus personajes llegaran a la platea sin ese filtro.

¿Le ha pedido que sean crueles?

Les he pedido que sean como son los personajes. En esta función todos los personajes tienen un motivo de peso para comportarse como se comportan. La madre puede ser una grandísima hija de puta, pero tiene motivos para serlo. La hija se comporta con ella como una grandísima hija de puta, pero tiene motivos. El hermano mayor, también. Y el pequeño. Si no tuvieran esos motivos, estaríamos hablando de una función de locos y aquí son muy cuerdos, analizan la realidad con un bisturí muy preciso.

¿Todos tenemos algún motivo para ser hijos de puta?

Sí, creo que sí. Bueno, la vida que nos toca vivir nos pone en esa delicada línea en la que uno se puede comportar como alguien bueno o un reverendísimo hijo de puta. La sociedad en la que vivimos es enormemente selvática.

Juan Echanove y María Galiana. / JM López

Por alguna razón, pese a toda la crueldad, los espectadores de esta obra llegan reírse. ¿Por qué?

Por la misma razón que cuando estás enterrando a un ser querido puede decirte alguien algo y te descojones de risa. El día que murió mi padre llegó mi compañero y amigo Juan Luis Galiardo y le dijo a mi madre cosas tan bonitas y tan cómicas que a ella, en el momento más doloroso de su vida, le hizo reír. Yo no tengo miedo a cruzar esa línea roja entre el dolor y la hilaridad, no me parece una falta de respeto que uno se ría de esas cosas.

Desde el siglo XIX el realismo tiende a lo negativo. ¿Qué nos dice eso del mundo?

Que avanzamos muy poquito, que nuestra sociedad avanza mucho tecnológicamente pero no en lo humano. Es increible que la conversación más trascendente de la humanidad en este momento sea la irrupción de Inteligencia Artificial y que no sepamos nada de la inteligencia natural. Esa distancia se hace cada vez mayor.

¿Le da miedo eso?

A mí ya con 63 años no es que me de miedo, pero si tuviera los 26 que tiene mi hijo seguramente sí. No creo que nadie que tenga ahora 20 años pueda imaginar la sociedad a la que se enfrenta. Yo a su edad sí podía hacerlo.

Esta obra también habla mucho de la soledad.

De la soledad y el confín del mundo. McDonagh da igual que te cuente una historia en Irlanda que en el Idaho profundo como en "Tres anuncios en las afueras". Y si yo hubiera cambiado los personajes y los hubiera llamado Mariana y Rodrigo y vivieran en un pueblo de Ávila, funcionaría igual. Porque las tres son zonas en los confines. Una ciudad como València, en cambio, es una urbe, con museos, con turistas, con un AVE que llega hasta aquí. Pero en estos sitios la vida no existe apenas.

Pero uno también puede sentirse muy solo en la gran ciudad.

Sí, pero la soledad en las grandes urbes la marca fundamentalmente la falta de posibilidades económicas. En los sitios que habla McDonagh no existe ni siquiera eso.

"La reina de la belleza de Leenane". / L-EMV

¿Usted se lleva bien con la soledad?

Sí, porque no vivo en soledad. Cuando la tengo es impuesta por mí y la utilizo para crear. Convivo sobre todo con el silencio, que es diferente.

El silencio es algo difícil de encontrar hoy.

Claro, por eso me levanto a las cinco o las seis de la mañana y hasta las 8 dispongo de un tiempo para mí en el que leo, creo, decido, me desarrollo como artista. Y luego ya me lanzo a las calles para ser un ciudadano más.

¿Hay algún momento en la obra en la que diga: ay, esta frase me hubiera encantado decirla yo?

No, sé muy bien desligar mi trabajo como intérprete y como director. No siento esa cosa de ‘si yo estuviera ahí lo haría mejor’. Bastante difícil es verlo desde fuera y hacer que los intérpretes den lo mejor de sí. He tenido suerte de ser muy bien dirigido como actor y procuro hacer lo mismo yo con mis actores.

¿Es un tópico que los actores que se dedican a la dirección saben dirigir mejor a sus compañeros?

Sí, es un tópico. A mí me han dirigido actores muy bien y directores también, especialmente los directores. De ellos he aprendido mucho.

Juan Echanove. / JM López

