El primer "me too" español

Nevenka Fernández tenía 26 años cuando se convirtió en concejala de Hacienda de Ponferrada en el año 1999. El alcalde de la localidad, Ismael Álvarez, que en ese momento tenía 50 años, decidió sumarla a su lista como número 3. Sin embargo, su estancia en aquel cargo comportó que viviera uno de los episodios más difíciles de su vida. "Porque tengo 26 años y por dignidad". Con estas palabras, Fernández anunciaba su dimisión para romper su silencio y denunciar el acoso sexual que había sufrido por parte de Álvarez, con quien había mantenido una relación sentimental, que él no quería terminar. A partir de ese momento, no sólo empezaba una batalla judicial que llegaba a los tribunales, sino que se iniciaba un juicio mediático a través del cual fue estigmatizada públicamente.

Sin embargo, y por primera vez en la historia de este país, el pasado 2001, la joven conseguía sentar al alcalde en el banquillo de los acusados y ganar, así, un juicio por acoso sexual. Este se convertía en el primer caso del "Me Too" en España, al cual, lamentablemente, se han sumado muchos más y, probablemente, se seguirán sumando. Esta historia, que generó un gran revuelo, se convirtió en un documental para Netflix. Ahora, convertida en obra de teatro, llega a La Rambleta el 18 de mayo con el fin de recordar el primer escándalo alrededor del acoso sexual, que saltó a la opinión pública. La compañía Histrión recrea la experiencia de esta mujer, a la cual no le importaron las consecuencias. La joven tuvo que llegar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la condición de aforado del alcalde, el cual, además, contaba con el apoyo del PP y aseguraba estar siendo difamado.

Esta multipremiada obra, que quedó finalista en los Talía a la Mejor Autoría y tiene cinco candidaturas a los MAX (Mejor espectáculo, Mejor autoría teatral, Mejor dirección escénica, Mejor actriz y Mejor labor de producción), está escrita y dirigida por María Goiricelaya e interpretada por Gema Matarranz, Ales Furundarena y Marta Megías.

Nevenka tuvo que llegar hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dada la condición de aforado de Álvarez tras presentar su denuncia en 2001. Este, sin embargo, contaba con el apoyo del PP y aseguraba que estaba siendo difamado. Finalmente fue declarado culpable,a pesar de lo cual se produjeron multitudinarias manifestaciones de apoyo en una de las plazas principales de la ciudad donde acudieron alrededor de 3.000 personas a defenderle. Dimitió, pero siguió viviendo en Ponferrada, al contrario que Nevenka, que como explica en el documental, ganó la batalla judicial pero no la popular. Se tuvo que marchar de España.

Rambleta sube al escenario ‘Nevenka’, el primer escándalo público alrededor del acoso sexual de un político

Este caso nos devuelve la imagen de lo que fuimos para señalar los avances, pero también las heridas. Hoy “Nevenka” sigue siendo ese espejo en el que se miran las mujeres que la precedieron y que la siguieron; un reflejo de una sociedad que ha cambiado o, quizás, no tanto.

Una multipremiada obra tan dramática como necesaria y tan actual como la vida misma.

GEMA MATARRANZ: El proceso fye muy enriquecedor porque nos obligó a recordar lo que pasó. Lo más delicado es que era una mujer vulnerable. No entiende cómo va a reaccionar la sociedad. Esa tristeza y rabia para construir. En los ensayos, el estudio es cuando florecen las emociones. Una de las escenas más impactantes es su parálisis, no sabía cómo reaccionar. Es menos conocida de lo que pensaba. Es un homenaje a nevenka. Fue la primera mujer que alzó la voz. Siempre ha tenido un buen recibimiento. Respeto y profesionalidad. Se siguen sin denunciar estos casos. Hay que reivindicar. Para mí es una mujer muy inteligente y muy válida a pesar de la anulación. Llevamos más de un año con esta obra. Se convierte en el centro. Todos los papeles me han aportado. Es un compromiso social.

