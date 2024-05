David Bisbal: "Hay que mantener la esencia y poner corazón y pasión"

David Bisbal afirma estar en uno de sus mejores momentos, tanto profesional como personal. Así lo demuestra el título de su último disco Me siento vivo, con el que explora nuevos estilos. Tras su tour por México, regresa a València este 1 de junio dentro de la gira «Volaré».

Eres de los pocos artistas españoles que en sus conciertos atrae a hombres, niños, gente joven, gente más mayor... ¿Cuál crees que es la fórmula para llegar a tanta gente?

Creo que hay que mantener la esencia de uno mismo y poner el corazón y la pasión en todo lo que uno hace.

Regresas un año después a València para terminar de presentar el disco «Me siento vivo». ¿Qué va a encontrar el público en este ‘show’?

El tour «Volaré» es la culminación de la gira del disco Me siento vivo. Es un espectáculo completamente nuevo, con un repertorio que da continuidad a estos veinte años de carrera, pero en el que también incorporaremos nuevos sonidos. El repertorio continuamente está cambiando y creciendo para hacer que el espectáculo sea distinto cada vez.

¿Cómo ha sido la acogida del álbum?

Estoy muy satisfecho de cómo el público ha acogido este nuevo trabajo. Siempre que saco un disco es lo que quiero hacer. A mí me gusta mucho subirme a la ola de la tendencia, siempre ha sido así. El sonido de este disco es completamente nuevo para mí, ya que nunca había hecho una bachata, nunca había hecho un sonido ochentero y noventero, que, si lo piensas bien, es la actualidad musical y, de nuevo, vuelvo a tener baladas, de las que tienes que estar al 100 % para cantarlas porque la técnica vocal es muy importante.

¿Por qué has decidido llamar a la gira «Volaré»?

El nombre de esta gira tiene un significado muy personal para mí. «Volaré» es una de las canciones más potentes que tengo en el disco. Representa la libertad y la capacidad de alcanzar metas.

La gira empieza en València. ¿Qué tiene la ciudad para que tantos artistas apuesten por ella para dar inicio al tour?

Empezamos ahora en mayo la gira en México. Estaré un mes y medio fuera de casa. Pasaré por Ecuador, Puerto Rico y Panamá. La gira en España arranca en València y recorreré el país durante los meses de verano. De ahí me iré a Estados Unidos y volveré de nuevo a Buenos Aires y luego ya me concentraré en un proyecto maravilloso para 2025. Estoy desando arrancar la gira en la Plaza de Toros de València el próximo 01 de junio.

Después de más de 20 años en esta industria, ¿cómo se prepara una gira para que siga sorprendiendo?

Hay que innovar e ir con los tiempos. La verdad es que no hemos parado de seguir estudiando y descubriendo matices vocales distintos, hemos observado como la música no ha dejado de evolucionar constantemente cambiando de sonidos y de géneros musicales gracias a las tendencias. El repertorio después de 20 años te da la oportunidad de disfrutarlo muchísimo durante las giras porque va a creciendo con el tiempo. El público va a disfrutar mucho de esta nueva gira.

¿Siguen existiendo los nervios previos a salir al escenario o has aprendido a disfrutar más?

Al principio de mi carrera, me ponía nervioso con todo. Concretamente, en los conciertos, los nervios aparecen, pero no te destruyen, sino que son nervios que ayudan. Hay mucha afinidad con todo tu equipo, te sientes bien. Eso te da seguridad y hace que tengas menos nervios. Me pongo nervioso cuando tengo una televisión importante y tengo solo la oportunidad de cantar un tema. Si tengo que cantar en los Grammy o en los Goya una canción eso te provoca más nervios.

Supongo que en el repertorio no podrán faltar algunos clásicos como «Bulería», «Mi princesa» o «Ave maría». ¿El público disfruta más de estas canciones o descubriendo las nuevas?

He tenido un público maravilloso que ha sabido perfectamente adaptarse a todos los cambios que continuamente he presentado con los diferentes proyectos. Esto no quiere decir que todo haya sido sencillo, ya que tengo muchos seguidores que prefieren las canciones del principio de mi carrera y hay otros que evidentemente desean que continuamente esté descubriendo otros sonidos me ha gustado mucho también observar que con el paso del tiempo familias y seguidores van creciendo y me van presentando esos nuevos ‘bisbaleros’ que llegan al mundo.

Estás de gira fuera de España, has grabado "La Voz Kids". ¿Es fácil conciliar el trabajo con la vida personal?

Es complicado para mí hacer una gira tan intensa y tan lejos de casa. Es como hacer el Tour de Francia. Intento compensar la balanza, que mi vida personal sea compatible con mi trabajo, por lo que trato de organizarme para estar con mi familia. Siempre que giro en España vuelvo a casa tras los conciertos y así logro organizar bien el trabajo y disfrutar de ellos.

Muchos artistas han anunciado un parón en sus carreras, pero en tu caso no has parado en todo este tiempo. ¿Te planteas un descanso?

Sinceramente, estoy en un momento muy bueno de mi vida y no entra en mis planes parar la máquina. Este momento que vivo no lo cambiaría por nada.

Además, acabas de grabar una colaboración con Carlos Rivera, hace poco lo hiciste con La K’Onga. ¿Cómo surgió esta colaboración con Rivera?

Carlos y yo tenemos unas carreras paralelas. Él en México y yo en España. El arrancó en “La Academia”, que era la competencia de “Operación Triunfo” en México. En este tiempo, Carlos ha sabido sacar singles muy buenos y su paso por España con “El Rey León” fue importante para que se conociera su voz. Estoy muy feliz de lanzar el tema “Ahora” junto a Carlos Rivera quién me dio una grata sorpresa al estar conmigo el 9 de mayo en el Auditorio Nacional de México y poder cantar juntos el tema en directo.

