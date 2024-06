El circo inunda València

Si al pasear por las calles de València durante este fin de semana ven a malabaristas, acróbatas, payasos o a cualquier otro artista del mundo circense, no se extrañen, ya que, hasta el próximo domingo, el 'cap i casal' acoge la séptima edición del festival Contorsions, que pretende homenajear a este sector con una extensa programación de espectáculos de sala y calle. En ellos, participarán compañías procedentes de hasta seis comunidades autónomas y Francia, que actuarán en distintos espacios como el Teatre El Musical (TEM), el Tinglado número 2 del Puerto, La Mutant o la Plaza del Ayuntamiento.

Además, en esta edición, la presencia valenciana tendrá un gran protagonismo. Los asistentes podrán disfrutar de cinco espectáculos procedentes de la Comunitat Valenciana, entre los que se encuentran la compañía La Trócola Circ con "R.E.M", que se trata de una propuesta para cuatro acróbatas; los alicantinos Acrobacia Mínima con ‘Seu-te!’, una pieza de equilibrios y acrobacias a partir de objetos cotidianos. Por su parte, la compañía de Gonzalo Santamaría presentará el espectáculo de equilibrios, malabares, verticales y danza "The Power of the 80’s", mientras que la compañía CREAT, el centro dedicado a la formación y creación en artes circenses de la ciudad de València, mostrará "Zenit", un espectáculo de creación colectiva de técnicas aéreas. Los valencianos Borptoject también tendrán cabida con "REC.ON", una pieza de trampolín y cama elástica en clave de humor y celebración, en la que dos acróbatas se embarcan en un viaje de transformación personal.

A través de todas estas propuestas, el festival, que está patrocinado por el Ayuntamiento de València y organizado por Yapadú Produccions, pretende reivindicar, a través de espectáculos de pequeño o mediano formato, todas las disciplinas del circo contemporáneo. Además, por la noche, el circo volverá a ser protagonista con una actuación de gran formato.

Aunque muchos de los espectáculos se realizarán en la calle, la organización también reivindica el circo de sala, en el que la mayorá de compañías han colgado el cartel de 'sold out'.