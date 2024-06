Rozalén, antes de actuar en València: "En el escenario se me van todos los dolores"

Rozálen es una de las artistas que da la bienvenida al verano en València, ya que actúa esta noche en el ciclo Nits Voramar, en la Marina. Esta albaceteña orgullosa ha publicado nuevo trabajo esta primavera y hoy comparte cartel con Pep Gimeno ‘Botifarra’ por segundo año consecutivo, pues ya cantaron- ambos el mismo día en los Concerts de Vivers.

El nuevo disco salió hace pocas semanas. ¿Por qué quiso lanzar «El abrazo» al mundo?

Es lo que me ha salido después de estos cuatro o cinco años, lo que voy cantando es mi vida, lo que he vivido. Hay canciones a diferentes amores, y no solo a nuestras parejas, sino a los niños que vendrán, a los amigos de siempre, hasta a mi ‘ex’, de buen rollo... y también hay duelo, canciones de nostalgia y muerte. Es el disco en el que más toco las emociones universales y ese punto social que siempre se espera de mí está, pero no tanto. Necesitaba reivindicar la muestra de amor y cariño que es el abrazo.

Vuelves a los escenarios después de año y medio, ¿había muchas ganas?

Muchísimas, pero también era necesario que parase, porque me estaban pasando muchas cosas y estaba agotada. Pero me sienta muy bien el escenario, se me van los dolores, y es con mi banda de siempre. Es reencontrarme con mi familia, la gente que nos escucha y viene a vernos, que es bonita y muy sensible. En los conciertos pasan cosas muy mágicas, ya lo necesitaba...

En València estarás con Pep Gimeno ‘Botifarra’ de ‘telonero’. Ya coincidieron y cantaron juntos. ¿Cómo es esta conexión?

Más que telonero, vamos a compartir escenario, porque él es muy grande. Tuvimos flechazo, porque tiene una sabiduría espectacular. Me llevó a su casa, a Xàtiva, y creo que estar cerca suyo es lo mejor que me puede pasar para acercarme a la cultura y al folclore valenciano. Vamos a volver a repetir, claro, y también se viene a Leturalma, a mi pueblo. Estoy con muchas ganas de volver a verle porque el concierto del año pasado con él y con Panxo, que salimos a cantar, fue superespecial. ¿Por qué no repetir?

¿Qué les une? ¿Es fácil conectar desde las raíces?

A él y a mí yo creo que sí, que nos une mucho ese amor por lo popular, por el respeto a los mayores, a cómo vivían nuestros antepasados... para saber cómo queremos vivir nosotros. Es la parte que más nos junta. Es un hombre muy normal, muy humilde...¡y que no tiene móvil! Me dio mucha envidia, eso sí [ríe].

Partes de la tierra y las raíces, pero ahora tienes conciertos por toda España, y por Edimburgo, Londres, Dublín, México, Bogotá... ¿Cómo se cogen fuerzas para tantos meses?

Hay que cuidarse mucho, hacer deporte, entrenar y calentar la voz más que nunca, comer sano... Cuando empiezo gira es como un deporte de alta competición, tengo que estar súperbien, no se me puede ir la olla y cuidarme para darle a la gente lo que merece.

Tu sonido es inconfundible, también en este disco, pero hay canciones de estilos diferentes y colaboraciones con Kase.O y R de Rumba, Carlos Vives… y también tienes anteriores, con otros artistas ¿Qué te aportan?

Sí, bueno, yo creo que soy un chiste, ¿no? [ríe] Para mí es un halago, yo en realidad he pedido muy poquitas, y que gente de tantos estilos tan diferentes me tenga en cuenta para cantar con ellos me parece un piropazo y además es muy poco usual. Estoy cantando con grupos de rock, de rap, de gente del nivel de Raphael, Alejandro Sanz… es muy loco, ¡pero que no dejen de llamarme, porque la música para mí es eso, compartirla!

En una de las nuevas canciones, «En mis infiernos», hablas de que la gente muestra las cosas en redes antes de vivirlas, y también de los filtros. ¿Las redes sociales nos han cambiado mucho? ¿Y a los cantantes?

Creo que pueden ser buenísimas, en mi caso me ayudan en mi trabajo y hacen que pueda mostrar mis opiniones o lo que quiero que la gente conozca. Pero también está demostrado la cantidad de problemas que provoca a la gente jovencita y muchas de las enfermedades mentales son por el mal uso de las redes sociales, el odio al que ya todo el mundo está expuesto o las imágenes que nos acostumbramos a ver. Eso me asusta, sinceramente, y soy la primera con cierta adicción al teléfono… como psicóloga, me gustaría que cambiara, que estuviésemos más presentes, más en la vida real.

Dicen que eres una de las mejores cantautoras actuales. ¿Cómo se lleva ‘competir’ con la Inteligencia Artificial, que ya hace música?

Algo tan personal nunca podrá ser igual. Puede darte alguna idea y hay canciones hechas con IA que tienen hasta mucho más nivel que las otras pero, sinceramente, creo que una máquina nunca podrá sentir lo que siente el ser humano, porque hay cosas que salen de un corazón que late.

Y, en estos tiempos, llama la atención que al poco de salir, «El abrazo» estaba entre los discos físicos más vendidos y también de vinilo, cuando hoy en día mucha gente no tiene ni dónde poner un CD en casa… ¿Cómo te lo tomas?

Pues como otro piropazo, porque ni yo ya tengo CD... pero sí vinilos, me encanta y tengo la casa llenísima, igual que libros. Que la gente se lo compre, ahora que ya todo se puede escuchar por streaming, es de una gratitud triple,me dan ganas de llorar de la emoción. Que no dejen de hacerlo, por favor, porque, además, es tener tus letras. Agradecidísima a la gente sigue apostando por nuestro trabajo.

Rozalen. / Levante-EMV

Cuando salió este disco, hizo en redes un escrito en el que decía que necesitaba aferrarse a «lo simple». ¿Qué es para Rozalén «lo simple» de la vida?

Una buena charla como la que estoy teniendo contigo; levantarme por la mañana en el campo y que me dé el fresco; tomarme un cafelillo al sol; acariciar a mis animales; ver cómo crece la tomatera de la huerta; darme un paseo en el monte; echarme muchísimas risas con las amigas de siempre; cocinar lento… así podría estar días.

Igual el día a día ya no nos permite hacer eso tanto como quisiéramos...

El día a día te permite cosas muy hermosas, lo que pasa que a veces no somos conscientes; hay que darle más conciencia a esos grandes momentos que tienes y no valoras.

Decías que este disco está lleno de sentimientos. ¿Cómo lo está acogiendo el público?

Me está dando mucho gustico ver cómo la gente está recibiendo el abrazo que yo quería dar. Son cosas que todos sentimos, que hemos sentido o sentiremos. Espero que, a quien esté en un proceso de duelo, le ayude a abrir el grifo del llanto para vaciarse y volverse a llenar; o que salten y se vuelvan como animales con la canción más electrónica... Que todo eso que yo siento en cada una de esas canciones lo sientan exactamente igual.

Y ya por acabar, ¿cómo es la gira y qué has preparado para el concierto de València?

Es la gira que más hemos preparado. Hay buenos visuales, la parte de producción del escenario está más currada que nunca, el orden de las canciones... Todo está pensado milimétrico. En el primer concierto me quedé súpersatisfecha porque la gente todo el rato decía «wow» y «os habéis superado con creces y se nota todo el trabajo». Así que sí, preparaos en València.